Cata de espumosos: El mejor brindis, con burbujas Seis opciones chispeantes para brindar por una Semana Grande acompañado de familia y amigos

Bodegas Hispano+Suizas Tantum Ergo Vintage 2020

Bodegas Hispano+Suizas Dirección: Ctra. N-322, km 451,7. El Pontón - Requena (Valencia)

Teléfono: 962 34 93 70

Web: www.bodegashispanosuizas.com

«Equilibrio y elegancia»

Mariano Rodríguez: Se presenta con un color amarillo limón de fondo verdoso. En nariz evoca frutos maduros, frutos secos y vainillas para mostrarse muy cremoso, largo, equilibrado y elegante en boca. Marida con pescados, carnes y postres.

Juvé & Camps Juvé & Camps Reserva de la Familia Rosé 2021

Juvé & Camps Dirección: Sant Venat, 1. Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

Teléfono: 938 91 10 00

Web: www.juveycamps.com

Instagram: @juveycamps

«No solo va a abrir boca»

Mariana Tapia: Es un espumoso con complejidad que no solo va a abrir boca, sino que te va a sostener comidas. Acompaña muy bien pescados, mariscos o un buen sushi. Tiene una burbuja viva, pero elegante, que no entorpece y limpia y refresca muy bien.

Hika Bodega Espumoso Hika Txinpart Basque Brut 2020

Hika Bodega Dirección: Barrio Otelarre, 40. Villabona (Gipuzkoa)

Teléfono: 943 14 27 09

Web: www.hikabodega.com

«Vibrante en boca y con burbuja fina e integrada»

Carlos Muro: Desde el corazón del valle del Oria, Hika elabora un espumoso de método tradicional y con un envejecimiento total de 26 meses. La nariz muestra notas cítricas y aromas de crianza que evocan la bollería fresca. Vibrante en boca, con burbuja fina y bien integrada. Para tomar en un aperitivo.

Família Pujol-Busquets Alta Alella Mirgin Exeo Paraje Calificado Vallcirera 2019

Família Pujol-Busquets Dirección: Alta Alella, Camí baix de Tiana, s/n. Alella (Barcelona)

Teléfono: 934 69 37 20

Web: altaalella.wine/es

«Un espumoso mineral y magnífica acidez»

Maider Larrañaga: 60 meses de crianza sobre lías para este vino de paraje de bodegas Alta Alella, chardonnay y pansa blanca que se traducen en un espumoso mineral y magnífica acidez, una mousse elegante y equilibrada, ciertas notas de autólisis de levaduras muy ligera y una crianza que le viene al vino magníficamente bien.

Pago de Tharsys Pago De Tharsys Cerámica Brut Nature Gran Reserva 2019

Pago de Tharsys Dirección: Carretera N-III, km 274. Requena (Valencia)

Teléfono: 962 30 33 54

Web: www.pagodetharsys.com

«Una copa que invita a repetir»

Martín Flea: Su color amarillo pálido y su delicada y persistente burbuja ya invitan a probarlo. Sus aromas son frutales de hueso combinados con flores blancas y delicadas, y su sensación en boca es amable, con una estructura delicada. Encaja perfectamente con pescados blancos, mariscos, arroces o cualquier plato marinero y su largo y apetitoso final invita a repetir.

Bodegas Valtea Espumoso Valtea Cuvée Especial

Bodegas Valtea Dirección: Lg. Portela 14 – Vilar – Crecente. (Pontevedra)

Teléfono: 986 66 63 44

Web: www.valtea.es

«Ideal de aperitivo con marisco»

Javier Caneja: De Rias Baixas, variedad albariño. Ejemplo de que cada vez se hacen mejores espumosos fuera de la denominación Cava. Con nariz compleja, se aprecia el gran trabajo que se hace con las lías con esas notas de bollería y brioche. En boca, se nota la fractura que da el albariño con notas cítricas. Ideal para tomar de aperitivo con marisco y pescados azules.