Bodega Cuatro Rayas: el secreto está en la viña

Consolidada como referencia en el sector del vino blanco de calidad en España, ahora también quiere serlo en la alta gastronomía. Bodega Cuatro Rayas, la casi centenaria bodega de la denominación de origen Rueda -celebra sus 90 años en 2025-, ha afrontado en los últimos años un cambio sustancial en su porfolio. Más allá del éxito de su verdejo joven elaborado con uva de vendimia nocturna mecanizada, elaboración asentada como la vinificación estrella de la casa y reconocida dentro y fuera del territorio nacional, las más de 2.500 hectáreas de viñedo de la que la cooperativa dispone tanto en Segovia como en Valladolid -forman parte de Bodega Cuatro Rayas 300 familias viticultoras de 30 localidades diferentes- ofrecen una diversidad de suelos que permite alejarse de la homogeneidad de la que algunos acusan a los varietales de la zona y elaborar propuestas singulares que buscan situarse en las cartas de los mejores restaurantes del mundo y ser accesibles para todos aquellos que buscan una copa más especial.

Esta apuesta por las microvinificaciones, elaboraciones de producción limitada que declinan la verdejo en diferentes formatos partiendo de las características de cada parcela de origen, es el resultado de la inquietud y el anhelo de un grupo de profesionales, técnicos de viñedo y enología que trabajan para explorar y optimizar las características de la zona, sus particularidades. Es el caso del enólogo y brand ambassador de la casa, Roberto L. Tello, quien explica que «contamos con un 15 % de viña de más de 40 años, cerca de 350-400 hectáreas», de las cuales se utilizan 28 para la elaboración de unos vinos con los que quieren «ser honestos con la viña vieja y con la zona». Un proyecto que ha cogido velocidad desde 2020 y que tiene en las siguientes propuestas su respuesta a todo el trabajo realizado. Es el propio enólogo quien comparte las características de cada uno de los siguientes vinos, cinco elaboraciones que parten de una misma variedad de uva para dar lugar a resultados muy diferentes, con personalidades diversas y perfectos para acompañar un enorme abanico de platos en múltiples ocasiones.

Cuarenta Vendimias Verdejo 2024 «Cuando salió funcionó genial porque es una joya»

Este vino blanco se posiciona como «la entrada en la gama más gastronómica o el vino de alta gama de la línea más comercial». Su primera añada data de 2015 y es una propuesta que viene a reconocer al anterior director técnico, Ángel Calleja, quien estuvo trabajando en la bodega durante más de cuarenta años y que sigue vinculado a la casa como miembro del Consejo Rector de la cooperativa, ya que fue él quien formuló la 'receta' con la que se elabora este verdejo que busca respetar el perfil aromático clásico de la variedad. Con sus tres meses de crianza sobre lías, Tello apunta que «cuando salió funcionó genial porque es una joya. Es un vino que entra muy bien, un verdejo más clásico, fruta de hueso y un toque de anisado». Por su parte, en boca destaca «una acidez marcada que lo hace fresco». Perfecto para «abrirlo con unos amigos o con aquellos que saben y quieren tenerlo de fondo de armario».

Cuatro Rayas Longverdejo 2023 GVR «Un gran vino lo hace un gran viñedo»

Las levaduras juegan un papel protagonista en este vino que atiende la voluntad de recuperar levaduras utilizadas antaño; con este fin Bodega Cuatro Rayas desarrolló un proyecto de arqueoenología e i+D+I de la mano de la Universidad de León que permitió recuperar cepas de levaduras indígenas y, así, resucitar el perfil organoléptico de los verdejos de antaño. Se intenta «explicar toda la denominación de origen». Amparado por el sello de calidad Gran Vino de Rueda, demuestra que «un gran vino lo hace un gran viñedo». Tiene la particularidad de que «se vendimia a mano y se elabora con un tercio de uva de Segovia y dos de Valladolid». El resultado es «un vino muy fresco con capacidad de guarda». Su coupage de verdejo refleja los terruños de donde procede.

Pisuerga Verdejo 2022 «El vino evoluciona a positivo»

Sus 95 puntos en la Guía Peñín son la mejor carta de presentación posible. Es un vino especial que se cría durante 12 meses en depósito de hormigón ovoide y está elaborado con uvas verdejo de dos zonas diferentes, ambas localizadas en la provincia de Valladolid: «Buscábamos la tensión en boca del terreno arenoso del pago de Las Castras y el canto rodado del pago Poza las Lobas». Tello lo define como «un vino que evoluciona a positivo» y que «está dando muy buenos resultados». Un verdejo 'a contracorriente' que explora los matices varietales de la verdejo, su capacidad de guarda y que busca romper con la idea de que todos los verdejo son iguales.

Amador Diez Verdejo Cuvée 2020 GVR «Es el vino más top»

Es la elaboración más exclusiva y artesanal de la bodega. Sin duda, «es el vino más top» de Bodega Cuatro Rayas. Un homenaje al que fuera presidente de la cooperativa de la bodega durante 21 años, Amador Diez. Elaborado con viña muy antigua, centenaria y en determinados casos, incluso, prefiloxérica. La elaboración es «sencilla», monovarietal de verdejo con fermentación en barrica de roble francés, y busca que «la madera esté integrada, darle un carácter borgoñón». Se aprecia la «fruta madura, el melocotón en almíbar, los orejones y el regaliz negro». Por su parte, en boca muestra «mucha tensión, contundencia», pero tiene un «paso fácil, no se agarra mucho» porque se pretende que «sea contundente, pero no cansado». En definitiva, «un vino con mucho recorrido».

Pisuerga Tinto 2023 «Un vino muy actual para engancharte a este mundo»

En el marco de este interés por ofrecer microvinificaciones que pongan en valor el patrimonio vitivinícola de la cooperativa y que propongan maneras diferentes de beber verdejo, «se inició la idea de elaborar un tinto». En esta ocasión, se ha optado por producirlo con dos viñas de tempranillo. A ellas se les suma «un 10 % de verdejo que busca agarnacharlo un poco, para bajar grados y lograr un vino más fresco». La uva tinta procede de dos pagos como son La Virgen (Medina del Campo) y Valdelaino (La Seca). El resultado es «pura fruta, frambuesa mordida, arándanos y fresa, con una pincelada de especiado y moka de café». En boca, se nota «la frescura con un tanino dulce». Por todo ello, es «un vino muy actual para engancharte a este mundo».

Bodega Cuatro Rayas Web www.cuatrorayas.es