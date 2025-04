Aro 2021, de Bodegas Muga, el mejor Rioja según Wine Spectator

Viernes, 4 de abril 2025, 11:59 Comenta Compartir

En Bodegas Muga (Haro, La Rioja) están de celebración. El motivo no es otro que el reconocimiento a su vino Aro 2021 como el vino Rioja más sobresaliente, que llega del prestigioso Wine Spectator a través de la recién publicada lista Top Wines de Rioja.

Aro 2021 ha alcanzado, con 96 puntos, la máxima puntuación otorgada en la clasificación, liderando la misma y habiendo sido definido por Alison Napjus, senior editor de la revista norteamericana, como un vino de «acidez deliciosa y taninos musculosos», tras catar más de 300 referencias.

Sin embargo, esta no es la única aparición de Bodegas Muga en la selecta publicación, ya que en la misma se han incluido otros vinos de la misma como Prado Enea Gran Reserva 2016, que destaca por su «poderoso pero equilibrado perfil», y Muga Rosado 2023, del que se resalta su «frescura y atractivo». Esto no es más que una demostración de la excepcional calidad de la producción riojana. No en vano, dentro de este artículo dedicado a Rioja, Muga ha sido considerada como una bodega que «estuvo entre la primera oleada de productores que introdujeron en el mercado vinos con un estilo de corte moderno con el lanzamiento de Torre Muga 1991».

«Un honor»

Juan Muga, tercera generación de la bodega familiar Muga, ha expresado su satisfacción por este reconocimiento, dado que «es un honor para nosotros ver cómo nuestros esfuerzos por seguir innovando sin perder la esencia de nuestra tradición se reflejan en estos resultados».

Aro 2021 es «el fruto de años de trabajo y dedicación, y recibir esta distinción es un impulso para seguir adelante, siempre con el mismo compromiso con la calidad, la artesanía y la autenticidad que nos caracteriza». Además, «estos reconocimientos no solo reconocen la calidad de nuestros vinos, sino también el trabajo de todo el equipo que está detrás de cada botella».

Un trabajo casi centenario, toda vez que Bodegas Muga, fundada en 1932 y asentada sobre un edificio bicentenario ubicado en el emblemático Barrio de la Estación de Haro (La Rioja), ha conseguido aunar la más absoluta tradición familiar con una renovada visión de futuro, lo que les ha permitido mantener un carácter y una personalidad propia muy definida.

Desde sus inicios, esta bodega riojana se caracteriza por utilizar los materiales más nobles, combinando la tradición que les caracteriza con las técnicas de elaboración más avanzadas, con el firme objetivo de elaborar vinos de la máxima calidad sin renunciar a la autenticidad característica de su producción. Muga emplea roble en todo el proceso de elaboración y crianza. De hecho, es la única bodega de España que cuenta con un maestro cubero y tres toneleros, los cuales fabrican en la propia tonelería de la bodega los depósitos y las barricas.