Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas

Riezu, una pequeña localidad navarra ubicada en el Valle del Yerri de apenas 120 habitantes. Allí encontramos uno de los rincones gastronómicos más interesantes de ... la zona, Txiritinga. De marzo a octubre se convierte en lugar de peregrinaje para todo amante de las buenas hamburguesas, especiales, diferentes, atractivas. Con su tesón, con su constancia, pero sobre todo por su buen hacer en la cocina, Txiritinga es, sin duda, uno de los grandes tesoros gastronómicos del Valle del Yerri y Tierra Estella. Aprovechar estos fines de semana, porque el próximo 25 de octubre será el último servicio de esta temporada 2025.

Txiritinga Dirección Camino de Arizaleta 2 (Riezu-Navarra)

Teléfono 61757622

Comedor 1 para 100 comensales

Abre Viernes noche, sábado todo el día y domingo al mediodía

Monedas 2 de 5

Platos Patatas bacon & Cheese 10€ / Txiriburger 13,50€ / Gaztaburger 13€ / Mexikana 13€ / Mamiburger 13,50€ / Tarta de queso 5,50€ / Tarta de chocolate blanco y mascarpone con crema de pistacho 6,50€

Txiritinga es el paraíso de las hamburguesas. De generoso tamaño, de esos que terminas y piensas: qué bien me he quedado. Su primer secreto está en la carne, la gran protagonista. Elaboran sus propias hamburguesas a partir de la receta de Alicia. Les enseñó los secretos de su mezcla y la siguen respetando y manteniendo, siendo una de las grandes razones del éxito. A partir de esa receta juegan con diferentes carnes como ternera, chuletón o pollo. También cuentan con propuestas vegetarianas como la de seitán y alcachofa. La buena carne es clave para a partir de ahí saber jugar con los sabores, con los ingredientes y crear bocados sorprendentes y que te hacen volver y volver para seguir sumergiéndote en su propuesta.

Yo, personalmente, soy muy aficionado de la Txiriburger. Sí, ya sé que os estoy recomendando el ir probando sus diferentes propuestas, cuentan con 14 en total, pero soy bastante de ideas fijas y en mis últimas visitas siempre ha caído la misma. Una muy buena hamburguesa elaborada con carne de chuletón, con todo su sabor, personalidad y carácter y acompañada de cebolla caramelizada, queso Havarti y salsa de queso Roncal, a veces menos es más, y no hace falta vestir mucho la carne para que mantenga toda su intensidad, servirlo con pocos ingredientes que le ayuden a convertirse en bocados de placer. Una muy buena hamburguesa, con un interesante juego de sabores y que os recomiendo probar si seguís mi pista y aterrizáis en Txiritinga.

Además de la Txiriburger, las propuestas que más éxito tienen son: la Gaztaburger, carne de ternera con crema de queso del Roncal, crema de queso Gorgonzola, queso Havarti, bacon y cebolla, la ideal para todo amante del queso; a los que les guste el toque picante nada mejor que la Mexikana, una hamburguesa de ternera con jalapeños, guacamole, lechuga, tomate, cebolla y queso Havarti; la smashburger Mamiburger con pan brioche, carne de ternera, mamisalsa, queso Havarti y bacon; o la gourmet Papiburger, creada junto al influencer Urrapetito, donde visten la carne elegantemente con foie, salsa de hongos, salsa Pedro Ximenez, queso Havarti y lechuga. Esas son las hamburguesas top ventas del Txiritinga pero si os queréis atrever con una propuesta rompedora, nada mejor que la Nafa'n Roll donde la smashburger de ternera la sirven entre pan de croissant y la acompañan de dulce de pistacho, queso Havarti y bacon, un juego entre el dulce y el salado. Para empezar, la mejor opción son las patatas Bacon & Cheese, sin ninguna duda, las reinas de la casa. Para completar el homenaje, una buena tarta de queso o la tarta de chocolate blanco y mascarpone con crema de pistacho que la pastelería Lizar elaboraba expresamente para Txiritinga, se trata de mi pastelería de confianza en Estella, su crema pastelera es una pequeña obra de arte dulce. No dejéis de preguntar por su cuidada selección de cervezas, en mi opinión, el acompañamiento perfecto a una buena hamburguesa.

Txiritinga es un proyecto familiar. Egoi Cañadas en la sala y sus hermanas Ruth y Montse en cocina son los artífices de haber convertido Riezu en lugar de peregrinaje gastronómico. El 2007 cogieron las riendas de lo que era el bar del pueblo. Primero fue sidrería, Egoi estuvo durante una semana en Zapiain aprendiendo a hacer tortilla de bacalao y asar chuletas. Con lo aprendido montó la sidrería que abría sus puertas durante la temporada sidrera, mientras que en verano funcionaba como el bar del pueblo. En 2017 decidieron darle una vuelta de tuerca y es cuando reconvierten Txiritinga en hamburguesería. Durante todos estos años han trabajado con y por el valle, apoyándose en productores de la zona y cuidando a los locales. El boca a boca de su buen hacer es lo que les ha llevado a convertirse en referencia, y el no estar quietos, porque constantemente están pensando en nuevas ideas, nuevos conceptos que enrizquecan la ya más que interesante propuesta gastronómica de Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas. On egin!