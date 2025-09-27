Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los hermanos Egoi, Ruth y Montse, con el resto del equipo del Txiritinga ante el restaurante.
Gastronomía | Restaurantes

Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas

Ha convertido Riezu en lugar de peregrinaje gastronómico

Oraitz García

Oraitz García

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:14

Riezu, una pequeña localidad navarra ubicada en el Valle del Yerri de apenas 120 habitantes. Allí encontramos uno de los rincones gastronómicos más interesantes de ... la zona, Txiritinga. De marzo a octubre se convierte en lugar de peregrinaje para todo amante de las buenas hamburguesas, especiales, diferentes, atractivas. Con su tesón, con su constancia, pero sobre todo por su buen hacer en la cocina, Txiritinga es, sin duda, uno de los grandes tesoros gastronómicos del Valle del Yerri y Tierra Estella. Aprovechar estos fines de semana, porque el próximo 25 de octubre será el último servicio de esta temporada 2025.

