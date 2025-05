Eldelmar, el tasco marinero de los hermanos Torres

David De Jorge Sábado, 31 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Nunca había estado en Barcelona en Sant Jordi y he alucinado con el Diógenes de libros, el ambiente y el sol que nos daba en ... el morro en la mesa de firmas que instalaron nuestras editoras en el Hotel Monument. Allá me plantaron junto a Martín Berasategui y el ilustrador Javi Royo, coautores de un libro sin parangón titulado 'Martintxo te enseña a cocinar'. De no creer. Nunca vi una chaladura parecida para hacerse con un ejemplar dedicado. Les diré que el librazo lo merece de veras, porque es una chulada dibujada para que los críos visiten mercados, establos, carnicerías o lonjas de pescado, pues no hay mejor forma de combatir la idiotez alimentaria que colocándolos frente al alimento, para que crezcan sin complejos, felices y contentos.

Y esto lo saben muy bien los hermanos Torres, que llevan toda la vida guisando y partiéndose el pellejo para que sus zagales disfruten comiendo. Sergio y Javi, Javi y Sergio, tanto monta, son unos gemelos a los que su abuela Catalina les inoculó el veneno del papeo como es debido, Pocas estrellitas de la alta cocina pisan suelo y son capaces de arrancarse con una conversación intrascendente, imagínense el percal. Dirección Moll del gregal 3, Sant martí

Teléfono 937 078 098

Con quién Con amigos / En pareja / En familia

PRECIOS 5/5 Estos chavales son buenos tipos y van a lo suyo, evitando esa insalubre costumbre de ir en manada balando y predicando, pues todos cumplimos con nuestra obligación de dar la murga y largar sermón, pero enseguida te recoges centrando tu esfuerzo en tu familia, negocio y clientes. Los Torres atienden su flamante tres estrellas Michelin, al que acaban de incorporar un fumadero de tabaco habano con su bebedero de tragos destilados de categoría, cuidando otras aventuras virgueras como 'Eldelmar', colocado en un balcón gastronómico del puerto olímpico de Barcelona, mirando al Mediterráneo y flirteando con parrillas, brasas, hielo en escamas, refritos y esa forma de vivir, comer y disfrutar tan española que da pleno al quince en este local. Con hechuras de alta cocina, despliegan toda la artillería para que sus clientes lo pasen teta Con hechuras de alta cocina, despliegan toda la artillería para que sus clientes lo pasen teta con una puesta en escena moderna y confortable que invita al despendole y a ponerse las cartolas. Lo primero que te acercan a la mesa son las capturas del día para que compongas tu plato principal, es decir, salen a escena bogavantes, almeja de Carril, un virrey tamaño trolebús, langostas y una merluza del Cantábrico. Y vas y decides qué quieres y cómo, ¿arroz seco a la llauna? ¡Marchando! Das sorbos a una birra y sueñas con sus granos grasos pegados a la lata con su socarrao y vas abriendo boca con gildas dobles, montaditos de anchoa en salazón, picaña madura curada o un plato de jamón ibérico con pan con tomate, aceite de oliva y sal. Hay ostras de muchas procedencias, ¡las aliñadas se salen del mapa!, carabineros gratinados o tártaro de lubina con manzana ácida y crema doble. Dominan las frituras de pescado menudo, abren mejillones franceses con nata y hierbas, aliñan ensaladillas y para los más nostálgicos apañan fideos con lubina y alioli. Hacen picadas en mortero tradicional para espesar guisos marineros como el suquet de rape y calamar al all cremat con patatas, ¡madre mía!, ¡que Josep Pla nos asista! Los postres son de altura, milhojas de hojaldre con mantequilla, frambuesas, fresas y crema de vainilla, torrija con helado de avellana, tarta de queso con chantilly y praliné de almendras, lingote de avellana y un chocolate que es un despliegue de tecnología punta porque lleva forma de crema, mousse, bizcocho, crujiente, helado, gelificado y la madre que parió a la tía Tula. Disfruten, que nos quedan dos telediarios.

