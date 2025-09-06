Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El jefe de cocina, Jon Gil, a las puertas del reconocido restaurante.
Gastronomía | Restaurantes

Bideko, técnica y conocimiento culinario

Una cocina enraizada en nuestro recetario tradicional con sello propio

Oraitz García

Oraitz García

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:31

Fueron los dos platos principales de mi visita al Restaurante Bideko, los dos platos que más me emocionaron y sorprendieron de una experiencia de las ... que te hacen reflexionar. Primero, la merluza. Conseguir ese punto del pescado no es nada fácil, más en un pescado tan delicado y que puede andar en el alambre del pasarse del punto. A mí, personalmente me gusta que esté poco hecho, que mantengan toda su elegancia y delicadeza en boca. La de Bideko estaba perfecta, ejemplo de la técnica y maestría con la que cocina Jon Gil Zarate. Un pescado tan arraigado en nuestra cultura culinaria, ejemplo de nuestra tradición. Una reinterpretación de la tradicional merluza en salsa verde. En esta ocasión, la merluza la confitan, entra fino y suave en boca, mantienen su sabor e incluso lo potencian con una emulsión del propio pescado. Para acompañarla, unas almejas. Un plato muy redondo, muy marino, una delicatessen, el arte del buen cocinar.

