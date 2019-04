Sémper advierte al Gobierno Vasco que no puede pactar «las cosas del comer» con el PP y el resto con Bildu El portavoz parlamentario del PP vasco y candidato a la Alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper. / EFE El candidato a la Alcaldía de Donostia asegura que «el globo sonda» del adelanto electoral refleja «falta de liderazgo» JAIONE ALONSO Lunes, 1 abril 2019, 12:15

El portavoz parlamentario del PP vasco y candidato a la Alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, ha reiterado este lunes que no le parece «ni sensato ni razonable» que el Gobierno Vasco pacte «las cosas del comer» con el PP y el resto con Bildu. Además, se ha referido a los rumores que saltaron la semana pasada sobre un adelanto electoral en Euskadi. Sémper los atribuye a lo que, a su juicio, es una «falta de liderazgo».

El candidato al Ayuntamiento de San Sebastián ha reiterado que el PP vasco nunca ha dicho que no esté dispuesto a retomar los acuerdos que alcanzaron en la primera parte de la lesgislatura vasca: «Lo que hemos dicho al Gobierno Vasco es que lo que no puede ser es que pretenda por la mañana pactar las cosas del comer con el PP y luego el modelo social, la forma de entender Euskadi, el hipotético nuevo status, lo haga en exclusiva con Bildu». «Esto no es ni sensato ni razonable», ha señalado.

Sémper ha añadido que los nueve parlamentarios del PP han demostrado durante los dos últimos años que «estamos dispuestos». «Lo que sucede es que hay que optar y a veces el lehendakari y los gobiernos tienen que optar por modelos, por formas de desarrollo. Lo que no puede ser es que diga: 'diganme todos ustedes que sí, que si no me enfado y disuelvo la Cámara'. Esto es cuanto menos discutible», ha explicado en declaraciones a Radio Euskadi. El portavoz parlamentario vasco ha querido dejar claro que la estabilidad «no se ha roto por la oposición, como le gusta decir al Gobierno Vasco, se ha roto porque ha habido un giro y un cambio y porque ha generado incertidumbre buscando acuerdos con Bildu. Si hay una rectificación, nosotros seguimos dispuestos a proporcionar esa estabilidad».

El candidato a la Alcaldía de Donostia ha entrado a valorar los rumores sobre la posibilidad de un adelanto electoral en Euskadi: «Lo que creo es que esta especie de globo sonda o este anuncio del Gobierno Vasco de que está barajando la opción de un adelanto electoral refleja mucha debilidad y poca ambición de país». «Es verdad que atraviesa por dificultades, que hay retos a los que hay que dar soluciones y el Gobierno Vasco y sus diversas consejerías están siendo incapaces de dar respuesta: en educación, seguridad, Osakidetza, política social... Pero tirar la toalla a mitad de partido me perece que refleja una falta de liderazgo por parte del Gobierno», ha explicado Sémper, quien ha añadido que «tienen que hacer un esfuerzo por buscar el acuerdo con los diferentes».

Por otro lado, Sémper ha asegurado que no le molesta «en absoluto» las declaraciones del candidato al PP al Congreso por Gipuzkoa, Iñigo Arcáuz, en las que afirma que no le gustaba la campaña del candidato al Ayuntamiento de Donostia. «Cada cual tiene su opinión y me parece tan respetable como cualquier otra», ha señalado. Sémper ha defendido que en su campaña no aparezcan las siglas del PP: «los partidos políticos deben tener menos influencia y peso en la gestión municipal». Lo importante para el candidato donostiarra es que prime «el interés de ciudad por encima de las siglas». Sémper, que se ha mostrado orgulloso de la trayectoria del PP, sobre todo en Gipuzkoa, ha subrayado que Donostia «no puede estar sujeto a intereses partidistas». «Por encima del PP, está San Sebastián», ha zanjado.