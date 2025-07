Los bulos de Torre Pacheco repiten patrones, desde vídeos falsos a fotos descontextualizadas

Jesús Falcón San Sebastián Miércoles, 16 de julio 2025, 18:40 Comenta Compartir

La gresión a un vecino de 68 años en Torre Pacheco, un hecho real y atribuido a un joven residente en Cataluña, se ha convertido en el detonante de una oleada de disturbios y cacerías contra migrantes en el municipio murciano de Torre Pacheco, impulsada por una extensa red de bulos y desinformación difundidos masivamente en redes sociales. Lo ocurrido es un claro ejemplo del uso de la desinformación como herramienta xenófoba, un patrón ya identificado por investigadores. La agresión original tuvo lugar el pasado miércoles, cuando Domingo fue golpeado por sorpresa por este joven que según su relato parecía de origen magrebí.

Mientras las autoridades trataban de investigar y delimitar los hechos - ahora se trabaja en determinar los motivos del ataque -, se sucedían los bulos, exageraciones y medias verdades, el cóctel habitual de quienes buscan desinformar, un fenómeno que como en otros similares que tienen como objetivo fomentar el odio hacia algún colectivo, apunta a estar coordinado. Estas son las falsedades que más han circulado aprovechando el caldo de cultivo de la preocupación por la seguridad y la indignación generada y azuzada desde activistas a menudo relacionados con la extrema derecha.

El vídeo falso de la agresión a Domingo

Uno de los bulos más virales fue un video de apenas 25 segundos que se difundió como prueba de la paliza sufrida por Domingo. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil confirmaron a VerificaRTVE que «las imágenes no se han grabado allí ni se corresponden con esos hechos». La propia familia de Domingo y la víctima han asegurado que el hombre que aparece en ese video viral no es él, y Domingo mismo ha declarado a la Guardia Civil que «ese hombre de la camiseta blanca no soy yo». Se ha confirmado que este video corresponde a una agresión ocurrida en Almería a finales de mayo de 2025 a otro hombre.

Fotos falsas de los culpables

Estos días se ha difundido una fotografía que supuestamente identificaba a cinco agresores, incluyendo nombres, apellidos y matrículas de vehículos. No obstante, ni el Ayuntamiento ni la Guardia Civil confirmaron estas identidades. El propio Domingo ha asegurado no reconocer a ninguno de los rostros señalados.

Comunicado del Ayuntamiento de Torre Pacheco

También ha circulado un supuesto comunicado oficial del Ayuntamiento de Torre Pacheco que atribuía el aumento de la delincuencia en la localidad a la población migrante, señalando que «muchas personas migrantes vienen a delinquir». El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha confirmado que este mensaje es totalmente falso y que su comunicado real se limitaba a llamar a la convivencia y la calma.

Vídeos y fotografiás descontextualizadas

Varios vídeos con contenido violento y peleas han sido presentados como si fueran imágenes de la agresión en Torre Pacheco, pero en realidad correspondían a otros incidentes antiguos en otros lugares. También se ha viralizado un video que supuestamente mostraba una agresión a un policía local en Torre Pacheco, sin embargo, las imágenes eran de un incidente real en Torrevieja del 10 de julio de este mismo año. Lo mismo ha ocurrido con imágenes de peleas de 2021 en Guadalajara (México).

Otra foto y video de un anciano con el rostro ensangrentado en El Algar se ha difundido acompañada del texto «agresión de extranjeros»; no obstante, la Guardia Civil y la policía local de Cartagena confirmaron que se trató de una caída accidental de una persona que estaba ebria.

Un vídeo que mostraba una mesa llena de jamón en la calle fue falsamente atribuido a un «contraataque definitivo» de vecinos de Torre Pacheco contra musulmanes. En realidad, era la preparación de un Récord Guinness en Huelva en 2024. También se ha difundido un falso cartel que simulaba ser una nota oficial de la Guardia Civil, con fotografías de supuestos agresores buscados por el ataque. La propia Benemérita desmintió públicamente haber emitido dicho documento.

También han surgido diversas teorías infundadas, como la que sugería que los jóvenes que atacaron a Domingo estaban relacionados con la inteligencia marroquí.

Impacto de la desinformación

Estos bulos han sido aprovechados por grupos de ultraderecha, incluyendo el partido político Vox, para promover discursos de odio y concentraciones que se han transformado en «auténticas cacerías contra migrantes». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó ocho personas detenidas por los disturbios posteriores, incluyendo a cinco de nacionalidad española acusadas de agredir a un menor marroquí y de deambular armados. La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha anunciado un amplio despliegue de la Guardia Civil y está vigilando las investigaciones tanto de la agresión inicial como de las personas que generan desorden público y mensajes de odio.

Expertos como Fernando Checa, director del máster de Redes Sociales de la Universidad Internacional de La Rioja, y Mariluz Congosto, investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, han señalado la «capacidad de las redes sociales para viralizar los mensajes más agresivos y ofensivos y la falta de responsabilidad de los usuarios». En declaraciones al diario ABC apuntan a varios canales de Telegram como el origen de la mayoría de estos contenidos falsos, dada la dificultad para localizar publicaciones si no se es miembro de los canales.

El activista contra la desinformación Julián Macías Tovar ha rastreado el origen de los bulos, observando que los videos se viralizan en numerosos canales ultras públicos y privados, para luego pasar a X (anteriormente Twitter) o WhatsApp. Macías ha identificado la difusión por parte de figuras como Pablo González Gasca, líder de la organización Revuelta y responsable de marketing digital de Vox, quien publicó el primer video falso el 10 de julio. Otros actores clave en la difusión incluyen las redes de Alvise Pérez, las plataformas Herqles y General Hispano, grupos neonazis como 'Deport Them Now' (que llamaba a «dar caza a los magrebíes»), y sitios web prorrusos como Pravda.

El medio de VOX, HerQles, sigue mintiendo cuando le pillan el bulo diciendo que el vídeo de la agresión al sintecho fue en Torre Pacheco en los últimos días y los agresores son magrebís.

No, la agresión fue en Almería el 20 de mayo y los dos agresores españoles están en la cárcel pic.twitter.com/ctjo9DPwvK — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 13, 2025

El caso de Torre Pacheco es una demostración más de cómo los discursos de odio hacia la población extranjera se trasladan a las noticias falsas relacionadas con personas migrantes, buscando dañar su imagen colectiva y situar a la sociedad en una supuesta posición de fragilidad. Investigaciones previas ya han concluido que los mensajes racistas y xenófobos identifican mayormente a los grupos de inmigrantes como una amenaza para los países receptores. La estrategia de negación del racismo, estudiada por expertos, se basa en la victimización («ellos no se quieren integrar») y la relativización del racismo («no somos racistas, sino patriotas»).

Ante este panorama, la Comisión Europea ha instado a la ciudadanía a contrastar la información con medios reputados, verificar la autoría, buscar el contexto de la noticia y no dejarse llevar por las emociones antes de difundir cualquier información, entre otras recomendaciones para ayudar a detener los bulos que apuntan además a la especial vulnerabilidad que sufren los jóvenes ante las oleadas de desinformación.