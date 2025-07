¿Qué es Deport Them Now? El colectivo neonazi que trata de incendiar Torre Pacheco Los servicios de información, que han detenido en Barcelona a uno de los sus líderes, apuntan a que esta plataforma internacional nacida hace solo dos meses ha galvanizado la movilización xenófoba de manera sorpresiva y por encima de los actores nacionales

Melchor Sáiz-Pardo Martes, 15 de julio 2025, 15:12 | Actualizado 15:34h. Comenta Compartir

En la mayoría de los informes que estos días se elaboran en la Jefatura de Información de la Guardia Civil sobre la movilización xenófoba en ... la localidad murciana de Torre Pacheco aparecen tres letras en caracteres destacados: DTN. Son el acrónimo de Deport Them Now (Deportadlos ya), una plataforma internacional hasta hace solo unas semanas totalmente desconocida para las fuerzas de seguridad españolas, pero que sorpresivamente ha galvanizado las protestas anti-inmigración. Y Todo ello a pesar de que –aseguran los informes del Ministerio del Interior- no parece contar con infraestructuras a nivel nacional ni con líderes conocidos ni carismáticos, uno de los cuales ha sido detenido en Barcelona en las últimas horas.

Los expertos de información del instituto armado apuntan a que el subidón de DTN es un «boom típico de las redes sociales». Una organización de «moda», que incluso habría «eclipsado» el poder de convocatoria de otros actores extremistas nacionales que en los últimos meses habían marcado el camino de las movilizaciones de carácter ultra con personajes con tirón entre los más radicales como Dani Esteve y su Desokupa o el eurodiputado Alvise Pérez con su 'Se Acabó La Fiesta'. Incluso, este nuevo colectivo difuso se habría impuesto en las redes (y por tanto en convocatoria) a 'Núcleo Nacional', la plataforma que la pasada primavera encendió todas las alarmas en el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tras publicar un vídeo donde un grupo de encapuchados llamaban a «defensa activa» de las calles y «a una lucha conjunta contra la invasión» de inmigrantes. Según el análisis de la Guardia Civil, los simpatizantes y activistas de estos grupos nacionales estarían coordinándose entre sí a través de los chats de Telegram (que aparecen y desaparecen continuamente) de DTN. El más numeroso de estos canales este martes tenía casi 15.000 miembros y los nuevos mensajes, cada cual más radical, saltaban cada pocos segundos. Muchos de estos mensajes no son más que consignas de odio, pero otros sí que aportan datos claves para seguir alentando las protestas xenófobas en Torre Pacheco, como mapas situando los barrio de mayoría magrebí (para no confundirlos con las zonas gitanas), tácticas de guerrilla urbana o formas de llegar a la población sin ser detectado por las fuerzas de seguridad desplegadas por toda Murcia. Estos canales, que acogen muchos otros subcanales y divisiones por países, eclosionaron a mediados del pasado mayo a raíz de la celebración de la en la ciudad italiana de Gallarate, a pocos kilómetros de Milán, de la Remigration Summit 25, una convención que aseguraba ser un «encuentro identitario» y que congregó a activistas neonazis, miembros de partidos ultras de toda Europa, y, sobre todo, muchos influencers radicales de ultraderecha y abiertamente xenófobos. Ningún partido ultra español estuvo como tal en aquella convención a la que sí que acudieron formaciones como la Chega portuguesa, la Reconquête francesa o Alternativa para Alemania, pero sí pasaron por allí «personajes ultras» españoles, que la Guardia Civil cree que están detrás de esta nueva plataforma que ha convertido Torre Pacheco en su «gran debut». Deport Them Now a media tarde del domingo pasado dio un paso en su radicalismo sin precedentes en España al publicar un comunicado en el que convocaban abiertamente a la «cacería» de inmigrantes los días 15, 16 y 17 de julio en Torre Pacheco. «Labores de dirección» Según fuentes de la investigación, directamente relacionado con esos llamamientos y con la movilización en Murcia estaría C.L.F. detenido el lunes por la tarde en la localidad barcelonsa de Mataró, y a quien el Ministerio del Interior acusa de «ejercer labores de dirección dentro del movimiento de carácter supremacista xenófobo Deport Them Now UE» y al que imputa una «presunta participación en un delito de incitación al odio.»

