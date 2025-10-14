Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pradales junto a Eider Mendoza. Lobo Altuna

Pradales: «El superordenador es un nuevo paso hacia una vida futura mejor que la de hoy»

El lehendakari subraya que Euskadi será «un imán para generar conocimiento, atraer talento y conectar con otros polos para ganar competitividad y desarrollo como país»

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 11:37

Comenta

Imanol Pradales ha sido el encargado de cerrar el acto de la inauguración del superordenador cuántico de IBM, este martes en el campus de Ibaeta ... . El lehendakari, en un discurso que ha integrado la mirada al futuro con la importancia del evento e incluso la emoción personal, ha asegurado que «el superordenador es un nuevo paso hacia una vida futura mejor que la de hoy». Y ha añadido que Euskadi será «un imán para generar conocimiento, atraer talento y conectar con otros polos para ganar competitividad y desarrollo como país».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  3. 3 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  4. 4 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  5. 5

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  6. 6 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  7. 7 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  8. 8

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  9. 9

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pradales: «El superordenador es un nuevo paso hacia una vida futura mejor que la de hoy»

Pradales: «El superordenador es un nuevo paso hacia una vida futura mejor que la de hoy»