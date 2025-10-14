Pradales: «El superordenador es un nuevo paso hacia una vida futura mejor que la de hoy»

Imanol Pradales ha sido el encargado de cerrar el acto de la inauguración del superordenador cuántico de IBM, este martes en el campus de Ibaeta ... . El lehendakari, en un discurso que ha integrado la mirada al futuro con la importancia del evento e incluso la emoción personal, ha asegurado que «el superordenador es un nuevo paso hacia una vida futura mejor que la de hoy». Y ha añadido que Euskadi será «un imán para generar conocimiento, atraer talento y conectar con otros polos para ganar competitividad y desarrollo como país».

«Siento nervios, ilusión y orgullo» por estar ante «un camino que aún no hemos explorado», ha enfatizado Pradales aportando el alcance histórico y simbólico de la inauguración del superordenador. Para Pradales, la jornada de hoy en San Sebastián representa la culminación de años de trabajo colectivo en pos de la tecnología de frontera.​

El mandatario ha hecho hincapié en la coherencia de la apuesta vasca: «Hoy damos continuidad a la dirección tomada hace más de 40 años por nuestro autogobierno: la inversión estable y constante en ciencia e innovación». A su entender, lo logrado es fruto de «decisiones políticas valientes sostenidas en el tiempo».​

Pradales ha insistido en la convicción vasca sobre el valor de la ciencia: «Hacemos esto porque creemos auténticamente en la ciencia. Una nación avanzada necesita un sistema de ciencia avanzado para ganar su futuro. Gracias a la ciencia, vivimos más y mejor». Así, la instalación del superordenador se presenta como «un nuevo paso hacia una vida futura mejor que la de hoy».​

Pradales ha resaltado el carácter disruptivo de la computación cuántica, citando a Niels Bohr: «Si alguien no queda confundido por la física cuántica, es que no la ha entendido bien», para destacar tanto el desafío intelectual como el potencial transformador de esta tecnología. Ha reconocido la dificultad de comprender plenamente el campo, incluso para físicos y matemáticos de renombre.​

El discurso del lehendakari ha incluido certezas sobre el impacto esperado: «Las tecnologías cuánticas van a impactar de manera radical en áreas de nuestro día a día como la salud, los nuevos fármacos, las finanzas, las comunicaciones, la energía o la ciberseguridad». Ha situado a Euskadi en una «buena posición», resultado de décadas de inversión y colaboración público-privada, con centros de excelencia reconocidos internacionalmente.

Máxima ambición

Pradales ha resaltado la ventana de oportunidad que se abre ahora: «Estamos en condiciones de aprovechar la ventaja cuántica gracias al trabajo colectivo de estos últimos años». También ha subrayado la «ambición de estar entre los mejores en algunas áreas seleccionadas», fruto de foco, recursos y alianzas.​

Pradales ha enfatizado también el papel de la estrategia Basque Quantum: «La estrategia BasQ nos permitirá ser un imán para la generación de conocimiento y la atracción de talento, y conectarnos con otros polos para ganar competitividad y desarrollo como país. Asimismo, permitirá al País Vasco alinearse con las políticas europeas de resiliencia y reindustrialización».​

Pradales ha incluido una anécdota personal para definir el valor de la ciencia: «Un buen amigo me dijo que la ciencia es internacional, y sus valores también lo son. Los científicos pueden ser locales, pero sus trabajos no reconocen fronteras».​

Finalmente, como cierre a su discurso, Pradales ha evocado a Newton al resumir el sentido de la apuesta: «Lo que conocemos es una gota, lo que no, un océano. Estoy convencido de que el System Two de IBM contribuirá a descubrir nuevos mares aún ocultos». Y ha animado a continuar expandiendo la ciencia «a los cuatro vientos», convencido de que «cuando se encienda la luz del mañana, Euskadi estará donde debe estar».​