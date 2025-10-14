Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, y el vicepresidente de IBM Quantum, Jay Gambetta (i), junto a otras autoridades en la inauguración del superordenador cuántico. Lobo Altuna

IBM fija en 2026 la llegada de la era cuántica útil y en 2029 su primer ordenador tolerante a fallos

El gigante estadounidense asegura que Euskadi es ya un nodo esencial de su red global, con más de 20 centros de investigación y 30 empresas trabajando en proyectos cuánticos desde Donostia

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 14 de octubre 2025, 10:55

El corazón de la revolución cuántica mundial late desde hoy también en Donostia. IBM ha inaugurado en el edificio de Ikerbasque su Quantum System Two ... , el superordenador más avanzado del mundo y el primero de su generación instalado en Europa. La multinacional ha convertido así al Polo Cuántico de Ibaeta en una referencia global de la computación del futuro, un ámbito en el que la compañía sitúa dos hitos claros: 2026, cuando espera alcanzar la «era cuántica útil», y 2029, año en el que prevé disponer del primer ordenador cuántico tolerante a fallos y operativo a escala comercial.

