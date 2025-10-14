IBM fija en 2026 la llegada de la era cuántica útil y en 2029 su primer ordenador tolerante a fallos

El corazón de la revolución cuántica mundial late desde hoy también en Donostia. IBM ha inaugurado en el edificio de Ikerbasque su Quantum System Two ... , el superordenador más avanzado del mundo y el primero de su generación instalado en Europa. La multinacional ha convertido así al Polo Cuántico de Ibaeta en una referencia global de la computación del futuro, un ámbito en el que la compañía sitúa dos hitos claros: 2026, cuando espera alcanzar la «era cuántica útil», y 2029, año en el que prevé disponer del primer ordenador cuántico tolerante a fallos y operativo a escala comercial.

En la ceremonia de apertura, Jay Gambetta, vicepresidente de IBM Quantum y director de IBM Research, ha subrayado que el de Donostia es «uno de los sistemas más potentes y precisos que hemos construido». Alberga un procesador Heron de 156 cúbits, «una magnitud superior en calidad y velocidad» respecto a los anteriores, y forma parte de lo que IBM denomina quantum-centric supercomputing, la integración de la computación cuántica y clásica.

«Estamos acercándonos a lo que llamamos ventaja cuántica, y creemos que podremos alcanzarla antes de 2026», ha asegurado Gambetta, quien ha recordado que científicos de BasQ y de Ikerbasque ya han publicado estudios internacionales junto a equipos de Alemania, Irlanda, Suiza y Estados Unidos en los campos de la física de altas energías y la ciencia de materiales. «No lograremos el avance cuántico solos —ha añadido—; necesitamos socios como el ecosistema vasco».

Por su parte, Horacio Morell, presidente de IBM España, ha destacado que el acto de hoy supone «la entrada de Euskadi y de España en el tercer paradigma de la computación, junto a la clásica y la inteligencia artificial». Ha explicado que el reto inmediato es «convertir la ciencia en soluciones reales» y demostrar el impacto industrial de la computación cuántica. «Ya estamos trabajando con más de 20 centros tecnológicos y universidades del País Vasco y con unas 30 compañías que están explorando casos de uso en sectores como energía, finanzas, movilidad, materiales o salud», ha precisado.

Punto de inflexión

Morell ha situado 2026 como el punto de inflexión en el que surgirán las primeras aplicaciones prácticas —«baterías más eficientes, nuevos materiales sostenibles o simulaciones moleculares»— y 2029 como la fecha en que IBM espera disponer de su primer computador cuántico estable, capaz de operar con fiabilidad comercial.

«Estamos construyendo un modelo donde la industria, la ciencia y la sociedad avanzan de la mano», ha dicho, en referencia a la alianza con el Gobierno Vasco y con la comunidad científica local. Ha recordado además que ya se han formado más de 150 especialistas en esta tecnología en colaboración con las universidades vascas.

«La innovación —ha concluido— no ocurre por casualidad; es fruto del talento, la colaboración abierta y una visión compartida. Esta alianza trascenderá generaciones y dejará un legado para la sociedad».