Inauguración del superodenador cuántico de IBM en Donostia

Inauguración del superodenador cuántico de IBM en Donostia

Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia

Representantes políticos encabezados por el lehendakari Pradales, directivos de IBM, miembros de Basque Quantum y agentes del ecosistema científico y empresarial vasco han asistido al acto celebrado en el nuevo edificio de Ikerbasque del Polo Cuántico de Ibaeta

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 14 de octubre 2025, 09:58

Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración esta mañana del superordenador cuántico de IBM en Donostia. El IBM Quantum System Two, bautizado ya ... como IBM-Basque Country, es uno de los ordenadores cuánticos más avanzados del mundo. Capaz de resolver a velocidad de vértigo los problemas más complejos. Capaz de generar un ecosistema a su alrededor. Capaz de retener y atraer el talento técnico.

