Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia

Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración esta mañana del superordenador cuántico de IBM en Donostia. El IBM Quantum System Two, bautizado ya ... como IBM-Basque Country, es uno de los ordenadores cuánticos más avanzados del mundo. Capaz de resolver a velocidad de vértigo los problemas más complejos. Capaz de generar un ecosistema a su alrededor. Capaz de retener y atraer el talento técnico.

El acto institucional de inauguración se ha celebrado esta mañana en el nuevo edificio de Ikerbasque del Polo Cuántico de Ibaeta (El Antiguo) y ha servido para sellar un hito científico y simbólico: la confirmación de que Euskadi no solo invierte en innovación, sino que es capaz de atraer la confianza de gigantes tecnológicos mundiales.

La ceremonia ha contado con la presencia numerosos de representantes institucionales, con el lehendakari Imanol Pradales a la cabeza, directivos de IBM, miembros de Basque Quantum y agentes del ecosistema científico y empresarial vasco. La inauguración se ha celebrado bajo una gran expectación en la comunidad científica y económica, que junto a la representación política de toda Euskadi ha llenado el auditorio preparado para la ocasión con alrededor de 300 invitados en el entorno universitario de la capital guipuzcoana.

Las principales autoridades y responsables del proyecto han llegado a la sede de Ikerbasque a las 9.00 horas: el lehendakari Imanol Pradales, la presidenta del Parlamento Vasco Bakartxo Tejeria, el alcalde de Donostia Eneko Goia, las diputadas generales Eider Mendoza (Gipuzkoa), Ramiro González (Araba) y Elixabete Etxanobe (Bizkaia), Jay Gambetta, director de IBM Research; y Horacio Morell, presidente de IBM España. Todos ellos han sido recibidos por el consejero de Ciencia, Universidades e Investigación Juan Ignacio Pérez Iglesias y por el director científico de Ikerbasque Fernando Cossío.

El estreno de este superordenador representa un cambio de escala. No es solo una herramienta para científicos, sino una puerta abierta a nuevas formas de colaboración entre la academia y la empresa, entre la física cuántica y la inteligencia artificial, entre la investigación básica y las aplicaciones industriales que marcarán las próximas décadas.

La instalación de esta máquina de la multinacional estadounidense culmina un proceso iniciado a comienzos del verano, cuando comenzaron a ensamblarse en Donostia los componentes llegados de distintos puntos de Europa y Estados Unidos.

El IBM Quantum System Two supone un salto respecto al modelo inicialmente previsto (System One). Incorpora una arquitectura modular y escalable que permite su actualización sin necesidad de reconstruir toda la estructura, y contará con el procesador Heron de 156 cúbits, el más avanzado de la compañía. Su instalación convierte a Donostia en la primera ciudad europea y la tercera del mundo —junto con Nueva York y Kobe (Japón)— en albergar físicamente un sistema de estas características. Euskadi, además, ya utiliza desde mayo el 50% de la capacidad contratada del superordenador de IBM de manera remota.

La inversión prevista para este proyecto asciende a 153 millones de euros hasta 2028, de los que 25 millones proceden de la Diputación de Gipuzkoa. El Gobierno Vasco confía en que esta infraestructura sirva para reforzar el sistema científico-tecnológico y abrir nuevas oportunidades empresariales.