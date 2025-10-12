Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así es el superordenador cuántico de IBM

Así es el superordenador cuántico de IBM

Javier Bienzobas (Gráficos)

Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:45

Comenta

El IBM System Two

Unidades

de datos

Unidad

central

Unidades de

refrigeración

CIRCUITO CUÁNTICO

Cúbit

Acoplador

PROCESADOR

DEL SYSTEM TWO

Procesador cuántico

Heron de 156 cúbits

El equipo llevará el software Qiskit, lo que hará que pueda ejecutar determinados tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits

SISTEMA DE ESCALADO

El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar varios procesadores en el futuro

 

Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta

Conexiones cuánticas

Transductores

a interconexiones

ópticas

QUÉ ES UN CÚBIT CUÁNTICO

Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo

N 32º 48’ 10. 3476...

N 23º 34’ 41. 4422...

1

0

Cúbit

70%

Medición

30%

1

0

Bit

Bit

1

0

Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur).

 

Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera

La posibilidad de tener un control simultáneo sobre las dos variables permite solapar cálculos y abrir un número exponencialmente grande de posibilidades a la hora de procesar información

EVOLUCIÓN DEL Nº DE CÚBITS EN LOS PROCESADORES CUÁNTICOS DE IBM

27

(Falcon)

2019

65

(Hummingbird)

2020

127

(Eagle)

2021

433

(Osprey)

2022

1.121

2023

2025

4.000

GRÁFICO:

F.J. BIENZOBAS

El IBM System Two

Unidades

de datos

Unidad

central

Unidades de

refrigeración

CIRCUITO CUÁNTICO

Cúbit

Acoplador

PROCESADOR

DEL SYSTEM TWO

Procesador cuántico

Heron de 156 cúbits

El equipo llevará el software Qiskit, lo que hará que pueda ejecutar determinados tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits

SISTEMA DE ESCALADO

El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar varios procesadores en el futuro

 

Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta

Conexiones cuánticas

Transductores

a interconexiones

ópticas

QUÉ ES UN CÚBIT CUÁNTICO

Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo

N 32º 48’ 10. 3476...

N 23º 34’ 41. 4422...

1

0

Cúbit

70%

Medición

30%

1

0

Bit

Bit

1

0

Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur).

 

Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera

La posibilidad de tener un control simultáneo sobre las dos variables permite solapar cálculos y abrir un número exponencialmente grande de posibilidades a la hora de procesar información

EVOLUCIÓN DEL Nº DE CÚBITS EN LOS PROCESADORES CUÁNTICOS DE IBM

27

(Falcon)

2019

65

(Hummingbird)

2020

127

(Eagle)

2021

433

(Osprey)

2022

1.121

2023

2025

4.000

GRÁFICO:

F.J. BIENZOBAS

El IBM System Two

Unidades

de datos

Unidad

central

Unidades de

refrigeración

CIRCUITO CUÁNTICO

Cúbit

Acoplador

PROCESADOR DEL SYSTEM TWO

Procesador cuántico

Heron de 156 cúbits

El equipo llevará el software Qiskit, lo que hará que pueda ejecutar determinados tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits

SISTEMA DE ESCALADO

El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar varios procesadores en el futuro

 

Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta

Conexiones cuánticas

Transductores

a interconexiones

ópticas

QUÉ ES UN CÚBIT CUÁNTICO

Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo

N 32º 48’ 10. 3476...

Bit

Bit

N 23º 34’ 41. 4422...

1

1

0

0

Cúbit

70%

Medición

Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur).

 

Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera

30%

1

0

La posibilidad de tener un control simultáneo sobre las dos variables permite solapar cálculos y abrir un número exponencialmente grande de posibilidades a la hora de procesar información

EVOLUCIÓN DEL Nº DE CÚBITS EN LOS PROCESADORES CUÁNTICOS DE IBM

27

(Falcon)

Procesador cuántico

Osprey de 433 cúbits

2019

65

(Hummingbird)

2020

127

(Eagle)

2021

433

(Osprey)

2022

1.121

2023

2025

4.000

GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

El IBM System Two

Unidades

de datos

CIRCUITO CUÁNTICO

Cúbit

Acoplador

Unidad

central

Unidades de

refrigeración

PROCESADOR DEL SYSTEM TWO

Procesador cuántico

Heron de 156 cúbits

El equipo llevará el software Qiskit, lo que hará que pueda ejecutar determinados tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits

SISTEMA DE ESCALADO

El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar varios procesadores en el futuro

 

Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta

Conexiones cuánticas

Transductores

a interconexiones

ópticas

QUÉ ES UN CÚBIT CUÁNTICO

Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo

N 32º 48’ 10. 3476...

1

Bit

Bit

N 23º 34’ 41. 4422...

0

Cúbit

70%

1

0

Medición

Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur).

 

Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera

30%

1

0

La posibilidad de tener un control simultáneo sobre las dos variables permite solapar cálculos y abrir un número exponencialmente grande de posibilidades a la hora de procesar información

EVOLUCIÓN DEL Nº DE CÚBITS EN LOS PROCESADORES CUÁNTICOS DE IBM

4.000

Procesador cuántico

Osprey de 433 cúbits

1.121

433

(Osprey)

127

(Eagle)

65

(Hummingbird)

27

(Falcon)

2019

2020

2021

2022

2023

2025

GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Así es el superordenador cuántico de IBM