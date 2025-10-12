Así es el superordenador cuántico de IBM

El IBM System Two

Unidades de datos

Unidad central

Unidades de refrigeración

CIRCUITO CUÁNTICO

Cúbit

Acoplador

PROCESADOR DEL SYSTEM TWO

Procesador cuántico Heron de 156 cúbits

El equipo llevará el software Qiskit, lo que hará que pueda ejecutar determinados tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits

SISTEMA DE ESCALADO

El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar varios procesadores en el futuro Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta

Conexiones cuánticas Transductores a interconexiones ópticas

QUÉ ES UN CÚBIT CUÁNTICO

Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo

N 32º 48’ 10. 3476...

N 23º 34’ 41. 4422...

1

0

Cúbit

70%

Medición

30%

1

0

Bit

Bit

1

0

Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur). Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera

La posibilidad de tener un control simultáneo sobre las dos variables permite solapar cálculos y abrir un número exponencialmente grande de posibilidades a la hora de procesar información

EVOLUCIÓN DEL Nº DE CÚBITS EN LOS PROCESADORES CUÁNTICOS DE IBM

27 (Falcon)

2019

65 (Hummingbird)

2020

127 (Eagle)

2021

433 (Osprey)

2022

1.121

2023

2025

4.000