Así es el superordenador cuántico de IBM
San Sebastián
Domingo, 12 de octubre 2025, 07:45
El IBM System Two
Unidades
de datos
Unidad
central
Unidades de
refrigeración
CIRCUITO CUÁNTICO
Cúbit
Acoplador
PROCESADOR
DEL SYSTEM TWO
Procesador cuántico
Heron de 156 cúbits
El equipo llevará el software Qiskit, lo que hará que pueda ejecutar determinados tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits
SISTEMA DE ESCALADO
El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar varios procesadores en el futuro
Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta
Conexiones cuánticas
Transductores
a interconexiones
ópticas
QUÉ ES UN CÚBIT CUÁNTICO
Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo
N 32º 48’ 10. 3476...
N 23º 34’ 41. 4422...
1
0
Cúbit
70%
Medición
30%
1
0
Bit
Bit
1
0
Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur).
Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera
La posibilidad de tener un control simultáneo sobre las dos variables permite solapar cálculos y abrir un número exponencialmente grande de posibilidades a la hora de procesar información
EVOLUCIÓN DEL Nº DE CÚBITS EN LOS PROCESADORES CUÁNTICOS DE IBM
27
(Falcon)
2019
65
(Hummingbird)
2020
127
(Eagle)
2021
433
(Osprey)
2022
1.121
2023
2025
4.000
GRÁFICO:
F.J. BIENZOBAS
