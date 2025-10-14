Eneko Goia: «Hoy es un día histórico para San Sebastián»
El alcalde agradece a IBM que haya apostado por Donostia para instalar el supeordenador cuántico, lo que «nos situará en el mapa global de la exploración más avanzada»
San Sebastián
Martes, 14 de octubre 2025, 10:39
«Hoy es un día historico para San Sebastián». Eneko Goia, alcalde de la ciudad, no ha dudado a la hora de definir lo que ... supone que IBM haya apostado por Donostia para instalar el superordenador, que situará a la capital guipuzcoana en en el «mapa global de la exploración más avanzada».
Goia ha asegurado, frente a un nutrido público del ámbito empresarial e institucional que ha acudido al acto de inauguración en el campus de Ibaeta, que el hecho de que el gigante norteamericano haya elegido a Donostia para instalar el System Quantum Two, la computadora cuántica más potente del mundo, significa un «reconocimiento por nuestra apuesta decidida por la ciencia y el conocimiento».
El alcalde donostiarra se ha mostrado orgulloso de que San Sebastián sea ahora un «referente» en el ámbito de la ciencia y la innovación. «Este logro es fruto de una colaboracion institucional. Un reflejo de la capacidad de tracción de la ciudad. Lideramos la inversion en I+D+I en el Estado y superamos la media europea. Quiero agradecer a IBM por la confianza depositada. Hoy no solo inauguramos esta infraestructura. Nos situamos en el nodo europeo de la innovación», ha agregado.
