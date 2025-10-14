Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eneko Goia (en la imagen, a la derecha), junto al resto de autoridades a su llegada al campus de Ibaeta. IBM

Eneko Goia: «Hoy es un día histórico para San Sebastián»

El alcalde agradece a IBM que haya apostado por Donostia para instalar el supeordenador cuántico, lo que «nos situará en el mapa global de la exploración más avanzada»

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 10:39

Comenta

«Hoy es un día historico para San Sebastián». Eneko Goia, alcalde de la ciudad, no ha dudado a la hora de definir lo que ... supone que IBM haya apostado por Donostia para instalar el superordenador, que situará a la capital guipuzcoana en en el «mapa global de la exploración más avanzada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  3. 3 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  4. 4 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  5. 5 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  6. 6

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  7. 7 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  8. 8

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  9. 9

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eneko Goia: «Hoy es un día histórico para San Sebastián»

Eneko Goia: «Hoy es un día histórico para San Sebastián»