Eneko Goia: «Hoy es un día histórico para San Sebastián»

«Hoy es un día historico para San Sebastián». Eneko Goia, alcalde de la ciudad, no ha dudado a la hora de definir lo que ... supone que IBM haya apostado por Donostia para instalar el superordenador, que situará a la capital guipuzcoana en en el «mapa global de la exploración más avanzada».

Goia ha asegurado, frente a un nutrido público del ámbito empresarial e institucional que ha acudido al acto de inauguración en el campus de Ibaeta, que el hecho de que el gigante norteamericano haya elegido a Donostia para instalar el System Quantum Two, la computadora cuántica más potente del mundo, significa un «reconocimiento por nuestra apuesta decidida por la ciencia y el conocimiento».

El alcalde donostiarra se ha mostrado orgulloso de que San Sebastián sea ahora un «referente» en el ámbito de la ciencia y la innovación. «Este logro es fruto de una colaboracion institucional. Un reflejo de la capacidad de tracción de la ciudad. Lideramos la inversion en I+D+I en el Estado y superamos la media europea. Quiero agradecer a IBM por la confianza depositada. Hoy no solo inauguramos esta infraestructura. Nos situamos en el nodo europeo de la innovación», ha agregado.