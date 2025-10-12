El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica La infraestructura, que se inaugura este martes, posicionará al territorio en la vanguardia, creará un ecosistema a su alrededor y permitirá retener y atraer talento de profesionales muy cualificados

San Sebastián atraerá los focos de la ciencia y la tecnología de última generación este martes con la inauguración del IBM Quantum System Two, uno de los ordenadores cuánticos más avanzados del mundo. La capital guipuzcoana se convertirá, junto a la japonesa de Kobe, en la única del mundo en albergar una instalación de estas características. Capaz de resolver a velocidad de vértigo los problemas más complejos. Capaz de generar un ecosistema a su alrededor. Capaz de retener y atraer el talento técnico.

Así se manifiestan las fuentes consultadas en este reportaje, que subrayan la importancia de que una multinacional tan relevante como IBm se haya decantado por San Sebastián. Pedro Miguel Etxenike, presidente del dencentro de investigación Donostia International Physics Center; Meritxell Gómez, Investigadora de Sistemas Autónomo Inteligentes de Tekniker; Román Orús, cofundador de Multiverse Computing; Aitor Moreno, responsable de Tecnologías y Sistemas Cuánticos en LKS Next; Itziar Araceli, directora de I+D en Ayesa, y Esther Villar, responsable de la plataforma QTech de Tecnalia, analizan estas y otras cuestiones mientras coinciden en la más relevante: IBM sitúa a Donostia en el mapa mundial de la tecnología del futuro.

Ampliar Exterior del edificio Ikerbasque, en Ibaeta, donde se instala el superordenador de IBM. Iñigo Royo

Pedro Miguel Etxenike Presidente del centro de investigación Donostia International Physics Center «El superordenador de IBM es la confirmación de un ecosistema científico sólido»

El físico Pedro Miguel Etxenike considera que la llegada del superordenador cuántico de IBM a Donostia es «una ratificación del tejido científico que el País Vasco ha ido construyendo con los años». A su juicio, la decisión de IBM de instalar esta tecnología en Euskadi refleja la confianza en unas políticas científicas estables y sostenidas en el tiempo: «Nosotros elegimos, pero sobre todo nos eligen», resume.

Etxenike recuerda que, desde los inicios del autogobierno vasco, la inversión en ciencia y tecnología ha pasado del 0,065% del PIB al 2,3%. «Es un logro del autogobierno y de políticas científicas inteligentes», afirma. La inauguración del superordenador, añade, se enmarca en esa trayectoria de apuesta por el conocimiento y la innovación.

El científico vincula además esta noticia con la concesión reciente del Nobel de Física, que premió experimentos sobre el efecto túnel cuántico macroscópico. «Es el mismo principio que está en el corazón de la computación cuántica», explica. IBM ha elegido la tecnología basada en superconductores y el efecto Josephson, «una de las opciones más prometedoras entre las posibles vías hacia la computación cuántica».

Por último, Etxenike subraya el valor del pensamiento libre y de la investigación básica: «Lo que en su momento eran curiosidades de laboratorio, hoy se traducen en aplicaciones poderosas». Aunque admite que las utilidades más relevantes de la computación cuántica aún están por descubrir, apunta a áreas como el diseño de nuevos fármacos o materiales, y señala el potencial de combinar esta tecnología con la inteligencia artificial. «Son las dos grandes apuestas del futuro, cada una con su modelo: el mercado en Estados Unidos y el impulso estatal en China», concluye.

Meritxell Gómez Investigadora de Sistemas Autónomo Inteligentes de Tekniker «La computación cuántica sitúa a Euskadi en la vanguardia tecnológica»

Desde Tecnalia, Meritxell Gómez opina que la llegada física de la infraestructura, acarrea la ventaja de «posicionarnos. afirma: Que hayan elegido Donostia para meter ese pedazo de ordenador y trabajar junto con la Alianza Vasca... Es una forma de apostar por la investigación en cuántica dentro de Euskadi».​

Sobre el acceso práctico, añade que «cuando realizamos cálculos en el ordenador cuántico lo hacemos vía servidor desde nuestro ordenador clásico. Al final, no es que cada uno tenga un ordenador cuántico en su casa, sino que a través de tu propio ordenador puedas conectarte y utilizar las ventajas cuánticas que te dan estos servidores».​

Respecto a la relevancia internacional, asegura convencida que «la ventaja más significativa que le veo es la del posicionamiento. El marcar Donostia en el mapa como centro de la computación cuántica en Europa. Este ordenador que van a poner es único en el sur de Europa y han elegido Donostia».​

En cuanto a la apuesta vasca por la tecnología, sostiene que «creo que estamos haciendo muy buen trabajo dentro de Euskadi y se nos ve. Y también a través de la alianza han conseguido unirnos a todos y que empecemos también a colaborar, porque siendo una tecnología tan incipiente, sobre todo en el mundo de la computación, necesitamos tanto talento, tanta especialización e invertir tanto en investigación, que lo hagamos todos de la mano es algo positivo».

Román Orús Cofundador de Multiverse Computing «La llegada del ordenador va a aglutinar más conocimiento, talento e investigadores»

Román Orús, cofundador de Multiverse Computing, la start up donostiarra que se codea con las mejores del mundo, asegura que la llegada del superodenador a Donostia supone «un espaldarazo a toda la apuesta de innovación y de nuevas tecnologías que está sucediendo en Euskadi. Euskadi ahora mismo está en el centro, es uno de los pueblos de mayor atracción en tecnologías cuánticas del mundo. Ya tenía mucho atractivo antes, pero ahora con el ordenador cuántico, muchísimo más. Es algo tangible y el hecho de que se ponga un centro aquí de este calibre va a aglutinar todavía más concentración de conocimiento, de talento, de investigadores que van a venir a Euskadi a trabajar en tecnologías cuánticas. Y también de empresas y de start up en tecnologías cuánticas y otros temas afines, como puede llegar a ser incluso inteligencia artificial que se va a instalar alrededor de la zona».

¿Y qué supone para Multiverse que IBM haya decidido apostar por San Sebastián? ¿Qué ventajas tiene esta iniciativa? «Para nosotros supone tener acceso directo a una de las máquinas más potentes del mundo. Ya teníamos acceso en remoto a las máquinas que tiene IBM en otros sitios, pero el hecho de tenerla aquí en Euskadi, y además está siendo gestionada directamente por las instituciones locales, a nosotros nos va a dar mucha más facilidad de acceso, y la verdad es que es una maravilla tenerlo aquí cerca».

A la hora de buscar explicaciones de por qué el gigante tecnológico estadounidense apueste por Donostia, Orús considera que en San Sebastián «se ha dado la circunstancia de que han confluido distintas cosas. En primer lugar hay un ecosistema científico muy interesante, porque hay centros tecnológicos y científicos de primer nivel. Por otra parte, hay un ecosistema empresarial e industrial muy potente, que eso lo hace muy atractivo también para IBM porque eventualmente esta máquina también se va a abrir a la industria».

Aitor Moreno Responsable de Tecnologías y Sistemas Cuánticos en LKS Next «La computación cuántica va a cambiar todo tal y como lo conocemos»

Aitor Moreno considera la llegada del superordenador como «una oportunidad» y un reconocimiento a Euskadi: «Las tecnologías cuánticas, en concreto la computación cuántica, es la tecnología más disruptiva que existe actualmente y lo va a cambiar todo de forma de computar, de digitalizar... ahora con los ordenadores cuánticos, con las ventajas que nos dan, Nos va a cambiar el mundo, nos va a cambiar todo tal y como lo conocemos».​

Que una multinacional como IBM elija San Sebastián para instaurar un equipo tan avanzado generará un impacto de enorme envergadura. Es lo que piensa Moreno, que agrega que este movimiento pone a Euskadi en la «punta de lanza de la tecnología más avanzada que existe actualmente». Moreno resalta la importancia de un acceso local al sistema y el potencial para «potenciar el talento local, generar conocimiento, innovación, llevar el conocimiento a aplicaciones prácticas» además de «generar una nueva industria» en torno a esta tecnología.​

«El ordenador cuántico en Donostia nos va a permitir desarrollar aplicaciones avanzadas de forma rápida, no dependiendo de infraestructuras de terceros», añaden desde la consultora de la Corporación Mondragon.​En cuanto al papel de Donostia frente a gigantes mundiales, apunta la importancia de la soberanía tecnológica: «Ahí empieza a haber una parte de independencia y soberanía tecnológica... Si dependes de hardware o software de terceros, pierdes esa oportunidad. No es casualidad que IBM lo haya puesto en Donostia, porque Basquantum y Euskadi son motores en tecnologías cuánticas, en computación, comunicaciones, sensórica y simulación. Ese ecosistema es único en el mundo».​

Finalmente, sobre sectores con más potencial que van a poder extraer oportunidades de este nuevo negocio, Moreno explica que el supeordenador «tiene aplicaciones en todo lo que quieras calcular, en simular, optimizar o predecir... La computación cuántica tiene una clara ventaja porque pasa de calcular por aproximación en sistemas clásicos a calcular por fuerza bruta, de forma paralela y muy rápida».

Itziar Araceli Directora de I+D en Ayesa «El superordenador es una apuesta estratégica para impulsar la competitividad y la innovación en Euskadi»

Itziar Araceli, directora de la división de I+D en Ayesa subraya que desde 2019 han apostado por explorar las tecnologías cuánticas «principalmente en temas de optimización y computación, aparte de la parte de comunicación». Consideran esta tecnología emergente como una evolución de la inteligencia artificial tradicional que abre nuevas fronteras para la empresa y la investigación local.​

El superordenador IBM en Donostia representa, para Araceli, «una oportunidad como compañía de tecnología, tener esa infraestructura y esa estrategia tan arraigada en el Gobierno Vasco, en Euskadi». Esta infraestructura «va a permitir ser competitivos» y es clave para que las industrias «puedan posicionarse y ganar competitividad, y sobre todo, diferenciarse» en un escenario tecnológico global competitivo donde otras regiones también apuestan por la computación cuántica.​

Araceli insiste en que «es una apuesta que muchos podían entender que podía ser arriesgada por la inversión que se está haciendo, pero es una estrategia necesaria» para que Euskadi sea «atractiva como territorio y garantizar esa competitividad del tejido empresarial». Además, destaca que «ya estamos vendiendo proyectos en computación cuántica a empresas, estamos ganando competitividad y dando soluciones que otras empresas no dan».

Finalmente, desde Ayesa insisten en la importancia de no quedarse solo en la infraestructura: «No se puede quedar solo en universidades y en tener un superordenador. Hay que darle salida, hay que darle realmente un uso. Ya se ha creado la infraestructura. Ahora vamos a empujarlo dando a las empresas oportunidades para ser competitivas». Es clave, concluye, «cerrar el círculo del ecosistema, que esto cale en el tejido empresarial y que ganemos competitividad» para que la inversión se traduzca en innovación real».

Esther Villar Responsable de la plataforma QTech de Tecnalia «Tener el ordenador aquí nos coloca en buena posición para atraer y retener talento»

Desde Tecnalia, en la misma línea que han declarado el resto de participantes en este reportaje, Esther Villar también subraya que este acontecimiento «nos posicionará en el mapa». Pero, además, añade otra variable relevante y más en estos tiempos en los que se está evidenciando como una de las grandes preocupaciones de las compañías: el talento. «Tener el ordenador aquí nos coloca en buena posición para atraer y retener talento. Por ejemplo, aquí hay programas de formación que están capitalizando con conocimiento a los estudiantes, pero la realidad es que hay ofertas más atractivas fueras, siendo honestos, a nivel económico. ¿Qué te hace tener un ordenador aquí? Para las personas nuevas que salen de la universidad, hay una posibilidad de desarrollar tu carrera aquí».

Otra idea interesante que desde Tecnalia quieren poner sobre la mesa está relacionado con la soberanía tecnológica. «Hay un tema legislativo y de regulaciones. Cuando tú traes un ordenador aquí y computas aquí, también tienes una protección de lo que está ocurriendo. Porque cuando lanzamos cosas fuera y tenemos dependencia tecnológica de otros, también ponemos un poco en riesgo la propia soberanía».

Llegados a este punto, estamos en condiciones de explicar lo que es capaz de hacer este ordenador: «Los ordenadores cuánticos prometen una ventaja cuántica que puede ser en términos de velocidad o de mejores búsquedas de soluciones. Se basa en los fenómenos a nivel atómico y te da una calculadora perfecta para simular algunos comportamientos que pertenecen a su misma naturaleza. Es como hablar con alguien que habla mi mismo idioma».

