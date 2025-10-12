Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista panorámica del futuro complejo de Illunbe, con el desarrollo empresarial en primer plano y el pabellón deportivo en la parte de arriba. DV

Un ecosistema de ciencia que impulsa la investigación como motor de progreso

Donostia se incorpora a un selecto grupo de ciudades que albergan infraestructuras capaces de abrir nuevas fronteras del conocimiento

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Con la inauguración del superordenador cuántico de IBM, Donostia se incorpora a un selecto grupo de ciudades que albergan infraestructuras capaces de abrir nuevas fronteras ... del conocimiento. El acto institucional servirá para sellar un hito científico y simbólico: la confirmación de que Euskadi no solo invierte en innovación, sino que es capaz de atraer la confianza de gigantes tecnológicos mundiales.

Te puede interesar

