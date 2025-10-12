Un ecosistema de ciencia que impulsa la investigación como motor de progreso

Con la inauguración del superordenador cuántico de IBM, Donostia se incorpora a un selecto grupo de ciudades que albergan infraestructuras capaces de abrir nuevas fronteras ... del conocimiento. El acto institucional servirá para sellar un hito científico y simbólico: la confirmación de que Euskadi no solo invierte en innovación, sino que es capaz de atraer la confianza de gigantes tecnológicos mundiales.

En el corazón del proyecto late una ambición colectiva. La instalación de este ordenador –el primero de sus características en el sur de Europa– se enmarca en la estrategia que durante décadas ha impulsado un ecosistema de ciencia y tecnología en Euskadi, con centros de excelencia, universidades dinámicas y un tejido industrial que entiende la investigación como motor de progreso.

La llegada del superordenador representa un cambio de escala. No es solo una herramienta para científicos, sino una puerta abierta a nuevas formas de colaboración entre la academia y la empresa, entre la física cuántica y la inteligencia artificial, entre la investigación básica y las aplicaciones industriales que marcarán las próximas décadas.

En la práctica, el ordenador de IBM será un imán para el talento. Donostia se convierte así en un polo de atracción para investigadores y empresas que buscan pensar –y calcular– en otra dimensión.La infraestructura se integra en la red cuántica europea, lo que situará a Euskadi como nodo estratégico en la cooperación continental en computación avanzada. Desde Ibaeta, los experimentos y programas que aquí se desarrollen resonarán en laboratorios de Berlín, Zúrich o París. En un mundo donde el conocimiento circula a la velocidad de la luz, Donostia se conecta al circuito global de la innovación.

Y, en último término, el superordenador será también un símbolo: el de una ciudad modesta en tamaño que se atreve con proyectos grandes, el de un país que cree en la ciencia como forma de soberanía moderna. Cuando se apaguen los focos del acto inaugural del martes, quedará lo esencial: un latido constante de bits cuánticos que, desde la colina donostiarra, recordará cada día que el futuro ya está aquí.

Acto del martes

Una nutrida representación institucional acudirá el martes a Donostia. Los fotógrafos están citado a las nueve y media de la mañana en el edificio Ikerbasque, donde contarán con treinta minutos para entrar en el interior de las instalaciones y sacar imágenes de la infraestructura tecnológica que viene a revolucionar la economía de Gipuzkoa.

Posteriormente, en el exterior del edificio llegará el turno de las intervenciones institucionales. Hablarán el lehendakari, Imanol Pradales, la diputada general, Eider Mendoza, y también un alto cargo de la multinacional tecnológica estadounidense.

Psteriormente, los asistentes al acto podrán acudir al interior del edificio y ver de cerca el superordenador. Se realizarán también dos visitas para los perioditas: una a las 13 horas y otra, a las 15 horas.