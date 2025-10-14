Mendoza subraya que el superordenador de IBM «multiplicará las capacidades de investigación y conocimiento»

La diputada general Eider Mendoza ha destacado en su intervención la relevancia histórica de la inauguración del nuevo superordenador de IBM en San Sebastián, calificándolo ... como «un hito histórico para la ciudadanía y para nuestro país». En su opinión, el nuevo centro representa «un paso muy importante en la dirección de construir una economía competitiva y fuerte», resultado del esfuerzo conjunto entre las instituciones públicas y la empresa tecnológica.

Mendoza ha subrayado que la ciencia y la tecnología son motores de progreso, pero también retos que exigen responsabilidad y visión a largo plazo. «La ciencia es una ambición, pero también hay que saber cómo enfrentarnos a los problemas y desafíos», ha afirmado, destacando que el avance científico debe ir acompañado de una reflexión ética y social.

En su discurso, ha puesto en valor la colaboración institucional que ha hecho posible el proyecto, agradeciendo expresamente a IBM «su reconocimiento y liderazgo», así como el papel desempeñado por «Ikerbasque en este momento clave». Estas alianzas, ha dicho, son esenciales para posicionar a Euskadi como referente en innovación y desarrollo tecnológico.

Mendoza ha incidido en la importancia de mirar hacia el futuro industrial del territorio. «Estamos trabajando decididamente por los sectores que van a garantizar el bienestar de nuestro país en el futuro», ha afirmado. En ese sentido, ha señalado que el superordenador permitirá impulsar empleos de calidad para la juventud y fortalecer el tejido económico local.

Investigación, conocimiento y ciencia

La diputada general ha destacado además el impacto del nuevo centro en el ámbito de la investigación y el conocimiento. Según ha dicho, la nueva infraestructura «multiplicará y acelerará capacidades de computación, pero también tiempos en investigación, conocimiento, ciencias, tecnología, biociencias e industria». Para Mendoza, la puesta en marcha del superordenador abre «nuevas oportunidades y un avance enorme para nuestro país».

En su intervención, ha reiterado el compromiso de la Diputación foral con la innovación y la cooperación tecnológica. «Queremos seguir esta estrategia de anticipación, de colaboración y de generación de oportunidades», ha señalado, dejando claro que el apoyo institucional continuará siendo firme en los proyectos de futuro.

Finalmente, Mendoza ha subrayado la apuesta de su gobierno por el desarrollo de tecnologías cuánticas, recordando que «vamos a seguir apoyando proyectos orientados al desarrollo de tecnologías cuánticas». Con esta declaración, ha concluido su discurso con un mensaje de confianza en la capacidad de Euskadi para liderar la revolución tecnológica que se abre con la llegada del nuevo superordenador de IBM.