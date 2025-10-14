Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eider Mendoza se dirige a los asistentes en el acto de hoy en Ibaeta. Lobo Altuna

Mendoza subraya que el superordenador de IBM «multiplicará las capacidades de investigación y conocimiento»

La diputada general destaca que el superordenador de IBM supondrá «nuevas oportunidades y un avance enorme para nuestro país»

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 11:36

Comenta

La diputada general Eider Mendoza ha destacado en su intervención la relevancia histórica de la inauguración del nuevo superordenador de IBM en San Sebastián, calificándolo ... como «un hito histórico para la ciudadanía y para nuestro país». En su opinión, el nuevo centro representa «un paso muy importante en la dirección de construir una economía competitiva y fuerte», resultado del esfuerzo conjunto entre las instituciones públicas y la empresa tecnológica.

