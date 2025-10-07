Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archivo

España supera en nueve meses todos los cargadores instalados en 2024, aunque el 22% no funciona

La red de recarga sigue dominada por los puntos de 22kW, «insuficientes» para el sector y el despliegue del coche eléctrico

José A. González

José A. González

Martes, 7 de octubre 2025, 16:31

Comenta

España sigue dando pasos en la electrificación de la movilidad en pleno repliegue de muchas automovilísticas en sus estrategias empresariales. Los coches electrificados (eléctricos puros ... e híbridos enchufables) comienzan a hacerse fuertes en las calles españolas y la red de recarga ya abastece numerosos puntos en vías urbanas, interurbanas y carreteras. En lo que va de año, la red pública instalada ya supera toda la que se desplegó en 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  3. 3 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  6. 6 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  7. 7 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  8. 8 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  9. 9

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  10. 10

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco España supera en nueve meses todos los cargadores instalados en 2024, aunque el 22% no funciona

España supera en nueve meses todos los cargadores instalados en 2024, aunque el 22% no funciona