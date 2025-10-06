Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La industria de la automoción se enfrenta a una crisis sin precedentes EFE

La crisis del automóvil amenaza a la industria europea con cerca de 70.000 despidos este año

En España el sector mantiene la calma ante un buen ejercicio pero teme que los nubarrones que asoman desde Alemania le salpiquen

José A. González

José A. González

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:04

«Cuando Alemania estornuda…». Esta es una de las frases que se suele escuchar en los mentideros económicos y que con solo pronunciarse asusta por ... cómo acaba: «…Europa se resfría». Y no hablan de salud, sino de perspectivas económicas. Y esto es lo que está ocurriendo en la industria del automóvil. «En España estamos bien y las proyecciones son buenas, pero hay nubarrones importantes por Alemania», apunta a este periódico un directivo del sector.

