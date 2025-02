¿Cuántos cargadores para coches hay en su barrio? Este es el primer mapa oficial

La falta de confianza en la red de recarga para vehículos eléctricos es la segunda razón que esgrimen los automovilistas para no elegir un transporte enchufable. La primera, el precio. Para esto último, el Gobierno ha mantenido durante varios años las ayudas públicas que compensen la factura de comprar un vehículo sin emisiones, pero para lo segundo no se había dado ningún paso.

Hasta ahora, para saber dónde, a qué precio y en qué tiempo se podría cargar un vehículo eléctrico en las calles y carreteras de las localidades españolas, los usuarios han dependido de la información ofrecida por plataformas de carácter privado, de los propios operadores o apoyadas por estos. Pero nunca han tenido a mano una única herramienta pública donde consultar sin margen de error.

Puntos de recarga eléctrica para vehículos Datos extraídos en enero de 2025, muestran las ubicaciones de los puntos de carga según las coordenadas disponibles en el documento oficial

Mapa Estaciones de Carga

Fuente: DGT

Para cambiar esto, el Gobierno ha encargado el desarrollo de la primera herramienta oficial, con información dinámica y en tiempo real, de todos los puntos de recarga que existen en nuestro país y sus características.

Para poner orden en el panorama actual, y aportar transparencia a la realidad de la red de infraestructura, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) introdujo mediante una orden la obligación de volcar en una base de datos (el Punto de Acceso Nacional, gestionado por la Dirección General de Tráfico), los datos relativos a los puntos de recarga que cada operador tuviera en funcionamiento.

Además de la ubicación exacta de estos cargadores, debían poner el tipo de conector válido (no todos los vehículos usan el mismo), el precio (no todas las electrolineras cobran los mismo por el kilovatio) y la velocidad de la carga en función de la potencia. Esta información se ha estado recopilando en los últimos meses y ya se puede conocer la única cifra oficial que existe hasta el momento del número de cargadores que existen en España. Al cierre de enero de 2025, son 20.150.

Estos datos, que son públicos pero poco accesibles para el usuario de a pie, serán la base de la herramienta que tendrán en breve los automovilistas españoles, cuyo objetivo no es otro que facilitar sobre la marcha a los conductores la información de si tendrán un cargador libre y eficiente en carretera para completar su ruta.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Sara Aagesen a este diario, ya existía regulación que obligaba a los operadores a dar información de la infraestructura, pero esta es estática y poco manejable. Ahora, «surge la necesidad de adecuar los procedimientos existentes para la obtención del carácter dinámico. Esta información servirá para empoderar a los consumidores con datos en tiempo real de los cargadores y su disponibilidad, mejorando el conocimiento de las alternativas existentes en ruta», explican.

«La nueva herramienta dinámica solo exige volcar información a los cargadores de más de 43 kw de potencia; pedimos que toda la red esté representada» May López Empresas por la Movilidad Sostenible

Red Eléctrica de España, tal y como confirmaron desde la propia compañía, se encuentra ahora inmersa en el desarrollo de esta herramienta digital, que cumplirá con las citadas características, incluyendo además la disponibilidad del cargador, esto es, si está libre o no en el momento de la consulta. Por ahora, las fuentes consultadas no ofrecen detalles de cuál será el formato en el que se presentará la información porque se está desarrollando. Tampoco plazos.

El ministerio tampoco aporta una fecha, aunque reconocen en su decreto que la necesidad de abordar este asunto es «extraordinaria y urgente» porque permitirá mejorar el que considera uno de los «elementos clave asociados a la transformación del sector de la automoción» y eliminará una de las principales barreras al despegue de la movilidad libre de combustibles fósiles.

¿Quiénes tendrán la obligación de ofrecer información dinámica para alimentar esta aplicación? Sólo los operadores que tengan instalaciones de carga superiores a los 43 kw/h. Y aquí se da el primer punto de fricción que surge tanto con las empresas como con las asociaciones de usuarios. Es el caso de la asociación Empresas por la Movilidad Sostenible, quienes reclaman que en esta nueva herramienta sea obligatoria la información de todos los puntos de recarga, incluidos los de menos de 22 kw de potencia, para que toda la red esté representada.

Coste de recarga en los puntos de acceso públicos Precio en euros del kilovatio hora Lentos -22 kW 22 kW De 0€ a 0,5€ por kWh De 0€ a 0,5€ por kWh Rápidos +22/-50 kW De 0,25€ a 0,5€ por kWh Ultrarrápidos 50/-250 kW +250 kW De 0,36€ a 0,69€ por kWh De 0,54€ a 0,69€ por kWh Fuente: Barómetro Aedive 2023 Coste de recarga en los puntos de acceso públicos Precio en euros del kilovatio hora Lentos -22 kW 22 kW De 0€ a 0,5€ por kWh De 0€ a 0,5€ por kWh Rápidos +22/-50 kW De 0,25€ a 0,5€ por kWh Ultrarrápidos 50/-250 kW +250 kW De 0,36€ a 0,69€ por kWh De 0,54€ a 0,69€ por kWh Fuente: Barómetro Aedive 2023 Coste de recarga en los puntos de acceso públicos Precio en euros del kilovatio hora Lentos Rápidos Ultrarrápidos -22 kW 22 kW +22/-50 kW 50/-250 kW +250 kW De 0€ a 0,5€ por kWh De 0€ a 0,5€ por kWh De 0,25€ a 0,5€ por kWh De 0,36€ a 0,69€ por kWh De 0,54€ a 0,69€ por kWh Fuente: Barómetro Aedive 2023 Coste de recarga en los puntos de acceso públicos Precio en euros del kilovatio hora Lentos Rápidos Ultrarrápidos -22 kW 22 kW +22/-50 kW 50/-250 kW +250 kW De 0€ a 0,5€ por kWh De 0€ a 0,5€ por kWh De 0,25€ a 0,5€ por kWh De 0,36€ a 0,69€ por kWh De 0,54€ a 0,69€ por kWh Fuente: Barómetro Aedive 2023

La presidenta de la citada organización es la primera en poner sobre la mesa la disparidad de los datos que maneja oficialmente el Gobierno, con sus algo más de 20.000 cargadores, y los que difunden asociaciones del sector, que se sitúan alrededor de los 40.000 puntos. Cree que puede deberse a que no se incluyen los de potencias inferiores a los 22 kw, que en España no tienen la obligación de aportar información -ni para la herramienta estática que ya existe-, aunque en Europa sí lo sea.

Desde Aedive, una de las asociaciones que representa a empresas vinculadas al sector de la movilidad eléctrica, sostienen que la cifra de cargadores es muy superior -30.350 según su anuario 2023- a la que actualmente indica el Punto de Acceso Nacional, pero no ofrecen ninguna explicación a la disparidad de datos. Ellos, dicen, manejan información propia de los operadores. Los mismos que, por ley, están obligados a informar al Miteco.

Sobre estos últimos, el mercado está concentrado en unas pocas firmas. «Existen en España alrededor de 80 operadores de puntos de recarga, pero más del 96% de la infraestructura recae sobre diez, el 81% sobre cinco y solo uno de ellos gestiona uno de cada tres puntos de recarga. Otro gestiona el 15% de los puntos y más del 50% recae sobre solo dos operadores», describe López para dar cuenta de la poca apertura de este mercado, con los datos del reciente Observatorio que publican cada año para analizar el estado de la movilidad eléctrica en nuestro país.

«Nuestra herramienta se alimenta con la información que aportan los usuarios y con la información que aportan los operadores con los que tenemos acuerdos» Gerard Campos Electromaps

La transparencia a la hora de arrojar datos sobre los precios del precio de la recarga ayudará a cambiar el panorama en este sentido, valoran desde esta asociación. «Así se podrá garantizar que sean más asequibles, ya que hoy en día el coste de recarga público es más caro que en otros países europeos, lo cual no tiene sentido considerando que el coste energético en España es menor», apostilla López.

Comparación del coste de recorrer 100 km Precio en euros Recarga en el hogar 3 0,50€ euros Recarga en punto de acceso público 9 euros Suponiendo 0,53€/kWh y un consumo del vehículo de 17kWh/100km Uso de combustibles fósiles 10,8 euros Suponiendo 1,80€/L y un consumo del vehículo de 6L/100Km/100km Fuente: Barómetro Aedive 2023 Comparación del coste de recorrer 100 km Precio en euros Recarga en el hogar 3 0,50€ euros Recarga en punto de acceso público 9 euros Suponiendo 0,53€/kWh y un consumo del vehículo de 17kWh/100km Uso de combustibles fósiles 10,8 euros Suponiendo 1,80€/L y un consumo del vehículo de 6L/100Km/100km Fuente: Barómetro Aedive 2023 Comparación del coste de recorrer 100 km Precio en euros Recarga en el hogar Recarga en punto de acceso público Uso de combustibles fósiles 9 10,8 3 0,50€ euros euros euros Suponiendo 0,53€/kWh y un consumo del vehículo de 17kWh/100km Suponiendo 1,80€/L y un consumo del vehículo de 6L/100Km/100km Fuente: Barómetro Aedive 2023 Comparación del coste de recorrer 100 km Precio en euros Recarga en el hogar Recarga en punto de acceso público Uso de combustibles fósiles 9 10,8 3 0,50€ euros euros euros Suponiendo 0,53€/kWh y un consumo del vehículo de 17kWh/100km Suponiendo 1,80€/L y un consumo del vehículo de 6L/100Km/100km Fuente: Barómetro Aedive 2023

Hasta ahora, la única aplicación que ha dado información parecida a lo que quiere hacer el gobierno está en manos de la empresa Electromaps. Tanta es su presencia en el mercado, que en ocasiones sus datos son utilizados para elaborar informes por parte de asociaciones de automoción. ¿Pero cómo se construye?

«La información de los puntos de recarga se nutre de las aportaciones de los usuarios a nivel de comentarios, fotografías, añadiendo nuevos puntos de recarga o información de los puntos, etc. (la comunidad es muy importante), pero también de los acuerdos que tenemos con multitud de operadores de recarga, los cuales nos envían información en tiempo real y permiten que los usuarios de Electromaps puedan recargar en sus puntos de recarga mediante nuestra APP», explica Gerard Campos, portavoz de la empresa, quien añade que no les afectará el desarrollo del nuevo portal oficial porque no será, dicen, tan operativo como tener una aplicación en el teléfono móvil.

¿Una aplicación para pagar?

Para el sector, como recoge el IV Observatorio de Empresas para la Movilidad Eléctrica, esta iniciativa pionera de Electromaps, que comenzó en 2009, no impide que los operadores cuimplan con la normativa que los obliga a volcar toda la información, «de forma que el usuario pueda ir por cualquier zona (nacional y europea) y recargar su vehículo con una tarjeta de crédito, sin bajarse en el teléfono ninguna aplicación en la que debe estar registrado, ni disponer distintas tarjetas de distintos operadores, etc. como ocurre a día de hoy con algunos operadores», reivindica la presidenta de la citada asociación..

Tipos de coches eléctricos Según su tecnología de electrificación ECV Vehículos con carga eléctrica BEV Frenado regenerativo Motor eléctrico Batería Eléctricos puros, motor eléctrico y batería recargable PHEV Motor combustión Frenado regenerativo Motor eléctrico Batería Combustible Híbridos enchufables, motor eléctrico y de combustión HEV Vehículos híbridos eléctricos Motor combustión Frenado regenerativo Motor eléctrico Batería Combustible Motor de combustión y eléctrico, recarga interna (sin enchufe) Mild hybrid: No funciona solo con motor eléctrico Full hybrid Usa motor eléctrico y de combustión juntos o separados FCEV Vehículos eléctricos de pila de combustible Frenado regenerativo Motor eléctrico Batería H P Pila de combustible H Hidrógeno Generan electricidad con hidrógeno y oxígeno. Alta autonomía Fuente: Informe OBS Movilidad Electrica 2024 Tipos de coches eléctricos Según su tecnología de electrificación ECV Vehículos con carga eléctrica BEV PHEV Motor combustión Frenado regenerativo Frenado regenerativo Motor eléctrico Motor eléctrico Batería Batería Combustible Eléctricos puros, motor eléctrico y batería recargable Híbridos enchufables, motor eléctrico y de combustión HEV Vehículos híbridos eléctricos Motor combustión Frenado regenerativo Motor eléctrico Batería Combustible Motor de combustión y eléctrico, recarga interna (sin enchufe) Mild hybrid: No funciona solo con motor eléctrico Full hybrid Usa motor eléctrico y de combustión juntos o separados FCEV Vehículos eléctricos de pila de combustible Frenado regenerativo Motor eléctrico Batería H P Pila de combustible H Hidrógeno Generan electricidad con hidrógeno y oxígeno. Alta autonomía Fuente: Informe OBS Movilidad Electrica 2024 Tipos de coches eléctricos Según su tecnología de electrificación ECV HEV FCEV Vehículos con carga eléctrica Vehículos híbridos eléctricos Vehículos eléctricos de pila de combustible BEV PHEV Motor combustión Motor combustión Frenado regenerativo Frenado regenerativo Frenado regenerativo Frenado regenerativo Motor eléctrico Motor eléctrico Motor eléctrico Motor eléctrico Batería Batería Batería Batería Combustible Combustible H P Pila de combustible H Hidrógeno Eléctricos puros, motor eléctrico y batería recargable Híbridos enchufables, motor eléctrico y de combustión Motor de combustión y eléctrico, recarga interna (sin enchufe) Generan electricidad con hidrógeno y oxígeno. Alta autonomía Mild hybrid: No funciona solo con motor eléctrico Full hybrid Usa motor eléctrico y de combustión juntos o separados Fuente: Informe OBS Movilidad Electrica 2024 Tipos de coches eléctricos Según su tecnología de electrificación ECV HEV FCEV Vehículos con carga eléctrica Vehículos híbridos eléctricos Vehículos eléctricos de pila de combustible BEV PHEV Motor combustión Motor combustión Frenado regenerativo Frenado regenerativo Frenado regenerativo Frenado regenerativo Motor eléctrico Motor eléctrico Motor eléctrico Motor eléctrico Batería Batería Batería Batería Combustible Combustible H P Pila de combustible H Hidrógeno Eléctricos puros, motor eléctrico y batería recargable Híbridos enchufables, motor eléctrico y de combustión Motor de combustión y eléctrico, recarga interna (sin enchufe) Generan electricidad con hidrógeno y oxígeno. Alta autonomía Mild hybrid: No funciona solo con motor eléctrico Full hybrid Usa motor eléctrico y de combustión juntos o separados Fuente: Informe OBS Movilidad Electrica 2024

Los datos que maneja el Miteco también obvian los más de diez mil puntos de recarga que están instalados pero pendientes de autorización para ser puestos en servicio. El retrato en los plazos y la burocracia también es uno de los handicaps que denuncian las asociaciones del despliegue de la infraestructura en nuestro país.

De cualquier modo, todos coinciden en que, en combinación con los cargadores en viviendas, para aquellos usuarios que sí dispongan de cocheras, y los centros de trabajo, las estaciones de recarga son suficientes para dar servicio al parque móvil eléctrico español, que sigue creciendo. Según los datos de Anfac, el año pasado se matricularon otros 115.932 turismos electrificados, una cifra muy similar al anterior 2023.

En total, Aedive calcula que, entre todos los tipos que existen -incluyendo motos y camiones-, España tiene en circulación alrededor de medio millón de este tipo de vehículos que no necesitan los combustibles fósiles.

El objetivo final de la iniciativa que ahora ha puesto en marcha el Ministerio, encomendándose al trabajo que haga Red Eléctrica al respecto, no es otro que avanzar en los objetivos de descarbonización de la economía, ya que el tráfico de vehículos eléctricos lastra los buenos resultados de reducción de emisiones contaminantes.

Reducción de emisiones de CO2 En tubo de escape por tecnología eléctrica ECV Vehículos con carga eléctrica BEV PHEV 100% 50/75% HEV Vehículos híbridos eléctricos Mild hybrid Full hybrid 10/20% 20/40% FCEV Vehículos eléctricos de pila de combustible 100% Fuente: Informe OBS Movilidad Eléctrica 2024 Reducción de emisiones de CO2 En tubo de escape por tecnología eléctrica ECV Vehículos con carga eléctrica BEV PHEV 100% 50/75% HEV Vehículos híbridos eléctricos Mild hybrid Full hybrid 10/20% 20/40% FCEV Vehículos eléctricos de pila de combustible 100% Fuente: Informe OBS Movilidad Eléctrica 2024 Reducción de emisiones de CO2 En tubo de escape por tecnología eléctrica ECV HEV FCEV Vehículos con carga eléctrica Vehículos híbridos eléctricos Vehículos eléctricos de pila de combustible BEV PHEV Mild hybrid Full hybrid 100% 50/75% 10/20% 20/40% 100% Fuente: Informe OBS Movilidad Eléctrica 2024 Reducción de emisiones de CO2 En tubo de escape por tecnología eléctrica ECV HEV FCEV Vehículos con carga eléctrica Vehículos híbridos eléctricos Vehículos eléctricos de pila de combustible BEV PHEV Mild hybrid Full hybrid 100% 50/75% 10/20% 20/40% 100% Fuente: Informe OBS Movilidad Eléctrica 2024

La reducción de emisiones de CO2 que logran las distintas tecnologías eléctricas es muy significativa, y tendría un gran impacto en la calidad del aire de las ciudades del país, ya que, según el último registro oficial de gases de efecto invernadero publicado por el Miteco, el transporte representa el 30% del total de las emisiones contaminantes y, de éste, un 28% se corresponde solo al transporte por carretera. Hasta que la electrificación del transporte no despegue definitivamente, no se mejorará la cuota de mercado de vehículos enchufables, que aún está estancada en torno al 10% del mercado, y se aleja un poco más el objetivo de descarbonizar este sector.