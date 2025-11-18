Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El entorno del Estadio de Anoeta, con el Atano III, será accesible en los partidos del Sanse. Arizmendi

El Atano III acogerá más partidos tras la eliminación del cierre perimetral de Anoeta en los partidos del Sanse

Sólo se aplicará ante el Eibar, el Racing y en algún encuentro de carácter excepcional, además de en todos los del primer equipo txuri-urdin

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

El cierre perimetral de los alrededores del Estadio de Anoeta dejará de aplicarse en los partidos que dispute el Sanse, salvo que el rival sea ... el Eibar, el Racing de Santander o que el encuentro en cuestión sea considerado excepcional por su trascendencia. Este es el acuerdo que ha alcanzado Donostia Kirola con el departamento de Movilidad y la Guardia Municipal de la ciudad, que seguirá manteniendo el mencionado cierre para todos los partidos que juegue la Real Sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

