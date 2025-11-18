El Atano III acogerá más partidos tras la eliminación del cierre perimetral de Anoeta en los partidos del Sanse

El cierre perimetral de los alrededores del Estadio de Anoeta dejará de aplicarse en los partidos que dispute el Sanse, salvo que el rival sea ... el Eibar, el Racing de Santander o que el encuentro en cuestión sea considerado excepcional por su trascendencia. Este es el acuerdo que ha alcanzado Donostia Kirola con el departamento de Movilidad y la Guardia Municipal de la ciudad, que seguirá manteniendo el mencionado cierre para todos los partidos que juegue la Real Sociedad.

La eliminación del cierre perimetral para los partidos del filial supone un alivio tanto para las empresas de pelota como para otros clubes de Donostia como el IDK Euskotren de baloncesto, el Txuri-Urdin de hockey hielo o el Super Amara Bera Bera de balonmano, amén de para los usuarios de las instalaciones de la zona y que se habían visto perjudicados por una medida que les impedía acceder al anillo de Anoeta en sus vehículos.

«Esta decisión tiene como objetivo facilitar la gestión de los eventos que se dan en la Ciudad Deportiva de Anoeta más allá del fútbol, con especial atención a los partidos de pelota programados en el Atano III. Donostia Kirola está haciendo un importante esfuerzo para el impulso de la pelota en San Sebastián por medio del Plan Donostia Pilota, y esta medida busca seguir dando pasos en esa dirección», señaló Iñaki Gabarain, concejal de Deportes y Vida Saludable, que apunta a nuevos anuncios pronto para fortalecer la programación de pelota en el histórico frontón donostiarra.

Así que con esta medida la LEP.M conoce desde ya las fechas disponibles en el calendario para programar partidos del Parejas en el Atano III. Como ha venido informando DV, tanto Aspe como Baiko tenían al recinto donostiarra entre sus preferencias para celebrar allí partidos del campeonato con cierta asiduidad, sobre todo ahora que el Labrit está cerrado y en obras y que la respuesta del público en Donostia siempre ha sido excelente. Sin embargo, el cierre perimetral existente hasta ahora ha disuadido a las empresas a programar partidos allí por la dificultad que representa para el aficionado desplazarse al frontón, sobre todo para quienes vienen desde fuera de la ciudad. Sin ir más lejos, a mediados de octubre se trasladó el partido de la liguilla de cuartos entre Altuna III y Bakaikoa previsto en el Atano III al Astelena de Eibar por su coincidencia con un Sanse-Huesca que, para colmo, se terminó aplazando.

Por este motivo la LEP.M, que el pasado martes dio a conocer los escenarios de la primera vuelta del Campeonato de Parejas, programó sólo dos partidos en el Atano III los días 7 y 20 de diciembre.

El acuerdo alcanzado ayer permitirá que durante la segunda vuelta el frontón donostiarra pueda acoger más partidos, ya que quedan libres los domingos 11 de enero, 2 y 15 de febrero y 1, 8 y 22 de marzo. No obstante, las empresas también barajan el Atano III como alternativa los sábados al Labrit y como el recinto no finalizará sus obras de climatización y mejora de la cubierta hasta, en principio, comienzos de marzo, el frontón donostiarra podría albergar algún festival más ese día de la semana.

Los mencionados partidos ante el Eibar y el Racing de Santander, con la fecha aún por determinar y que conllevarían el cierre del perímetro de Anoeta, están programados para el miércoles 1 de abril y para el 18 o 19 del mismo mes, respectivamente. Es decir, con el Parejas ya finalizado.

Trabajando en convenio

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Liga de Empresas están trabajando en un nuevo convenio para establecer el número de festivales y partidos de campeonato que acogerá el Atano III, además del Torneo Donostia Hiria.