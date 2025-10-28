El Atano III, presente y ¿futuro?

Bruno Parcero San Sebastián Martes, 28 de octubre 2025, 06:37 Comenta Compartir

El cierre perimetral del entorno de Anoeta en los partidos de la Real que afecta a la organización de partidos de pelota y a otros deportes, unido a la intención mostrada en DV por Iñaki Gabarain, concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Sebastián, de ampliar el Atano III a partir de 2030 son dos asuntos que centran la atención de los pelotazales. Todos coinciden en denunciar su desventaja respecto al fútbol y piden una solución, pero no todos tienen clara la necesidad de ampliar el histórico recinto donostiarra.

Xalton Zabala Expresidente del club Zazpi Iturri de Amezketa y técnico «Como Santo Tomás, habrá que ver para creer»

Xalton Zabala es una institución en la pelota, por sus manos han pasado grandes pelotaris e infinidad de niños. Cree que lo sucedido con el traslado del Altuna III-Bakaikoa al Astelena «es otra más que tenemos que sufrir por el fútbol. Les pasa también a otros deportes. Hasta ahora hemos tenido que luchar siempre contra el fútbol, pero ahora también es el Sanse. Esto ha sido raro y no me lo esperaba», reconoce. «¿Cuántos van al frontón? ¿2.000? ¿Y al Sanse? Algo se podría haber hecho, creo yo». Recuerda Zabala que en el pasado, y a nivel aficionado, ya vivió algunos capítulos desagradables por coincidir con el fútbol: «Cuando estaba en activo me pasó algo parecido con la selección de Gipuzkoa. No nos dejaban entrar y tuve que presentar las acreditaciones. Antes pasaba cada equis tiempo, pero ahora todas las semanas estás fastidiado», añade.

Zabala es escéptico sobre una futura ampliación del Atano III: «Como Santo Tomás, habrá que ver para creer, pero algo tienen que hacer para la pelota guipuzcoana. La mayoría de los profesionales son guipuzcoanos y no tenemos frontón. Vamos al Labrit, que nos pitan siempre o al Bizkaia o al Navarra Arena que no son frontones».

Iñaki Lizaso Presidente de la GEPFy del club Behar Zana de Villabona «Esto no afecta sólo a la pelota profesional»

«La pelota es un deporte minoritario y no tiene fuerza para hacerle frente al fútbol. Lo que pasa es que ya no solo es la Real, ahora también es el Sanse», comenta Lizaso. «Al Sanse que suelen ir ¿3.000 personas? Si para 3.000 se cierra todo, ¿cuántas personas pueden juntarse un sábado en el Balda, el Gasca, el Atano, el palacio de hielo, las piscinas y el velódromo? Y no se cierra todo», compara. «Esto es una traba más a la pelota», incide Lizaso que quiere dejar claro que «esto no afecta solo a la pelota profesional, también a la pelota aficionada. Como Federación Guipuzcoana organizamos las finales de los Campeonatos de Gipuzkoa y hacemos muchas tecnificaciones en el Atano, que para nosotros es un frontón muy importante y un referente para Gipuzkoa. Y es un contratiempo que por el fútbol se cierre el perímetro». Por eso considera que «igual debería de haber una discriminación positiva hacia la pelota».

El presidente de la GEPF y del Behar Zana opina que un Atano III más grande «es bueno para la pelota», aunque cree que la obra debería ser «más integral» y que «con el Atano III debería haber un buen trinquete», de lo contrario «resulta muy difícil fomentarlo. Si se tira el Gasca y no hay trinquete, sería algo negativo».

Iñigo Navarro Delegado del club Altzatarra de Donostia «Soy asiduo a las finales y se necesita uno más grande»

«El fútbol manda y se entiende, pero que la pelota no pueda convivir en un mismo espacio con el segundo equipo de la Real... Yo iba a ir al Atano III el otro día y no fui a Eibar. Y todo para que al final se suspendiera ese partido», explica Navarro que cree que el no poder aparcar cerca del frontón es un problema. «No para mí que me acerco en Topo. Pero en la cuadrilla con la que voy a los partidos hay una persona de Vitoria, otra de Durango y otra de Pamplona y para ellos es una faena».

Sobre la posibilidad de ampliar el Atano III cree que «si se quiere volver a tener finales hay que ampliarlo porque se nos ha quedado pequeñito. Yo soy asiduo a las finales, he sido corredor de apuestas en Galarreta y en el Deportivo y se necesita otro frontón más grande y cómodo. Además, eso permitiría optar a otros eventos como un Campeonato del Mundo que Bilbao tendrá en 2030 y que Donostia acogió tres veces o un evento como la Copa de las Naciones ahora que la Euskal Selekzioa está compitiendo a nivel internacional». Y una petición: «Si tiran el Gasca, que no se olviden de hacer un trinquete. Si tiran el viejo espero que sea con la idea de hacer uno nuevo porque solo tendríamos los de Irura e Irun».

Gregorio Ortiz de Urbina Expresidente del club Izurun P.K.K. de El Antiguo «El mensaje que envían es fatal para la pelota»

Tras 22 años ligado a la escuela de pelota del club Izurun de El Antiguo, Gregorio Ortiz de Urbina vive ahora la pelota como aficionado y «por mi experiencia sé que cuando te pegas con el fútbol sales perdiendo. Nosotros gestionamos el equipo de Donostia que jugó la final del Interpueblos en 2014 y fue un calvario. Viendo lo que pasó el otro día con el Atano III mi resumen es que un equipo de Segunda pudo con el número uno de la pelota en Euskadi, que se tuvo que ir a otro sitio. Con eso nos lo han dicho todo. Se escudan en los protocolos, pero antes de los protocolos están las personas. Y como ya no se sabe de quién depende, ahora ya no hay responsables. El mensaje que envían es fatal para la pelota y para otros deportes. Mi hijo, que tenía entrada, se tuvo que ir a Eibar. Es como para pedir daños y perjuicios. Que no se pueda traer un partido del Parejas por dos equipos de fútbol es un problema», analiza Ortiz de Urbina, convencido de que «se puede compaginar un partido del Sanse con la pelota. Que busquen fórmulas».

Respecto a la ampliación del Atano III, no las tiene todas consigo: «¿Para una vez al año merece la pena hacer ese esfuerzo económico?», se pregunta. «Tengo mis dudas. Si la motivación sólo es la pelota, no merece la pena. El Atano ha sido emblemático, pero hay que valorarlo y si hay otros elementos que puedan justificar esa ampliación, adelante. El Bizkaia, acoge finales pero llevas allí otros partidos y está desangelado».