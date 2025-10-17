Sin partidos de pelota en el Atano: «Manda el fútbol, sea de Primera o de Segunda»

Mikel Unanue y Jokin Errasti se proclamaron campeones del Parejas en el Atano III de Donostia en 1998, hace veintisiete años. Las finales de pelota ... eran habituales en San Sebastián en aquella época. Esta semana, la coincidencia con un partido de Segunda División del Sanse en el estadio de Anoeta ha empujado a las empresas de mano a renunciar a una función programada este sábado en el histórico frontón donostiarra con la destacada presencia del campeón manomanista, Jokin Altuna, en el cartel.

Dos de los protagonistas de aquella final cien por cien guipuzcoana –Jokin Etxaniz y Aitor Elkoro fueron los subcampeones– evalúan las circunstancias que rodean al traslado al Astelena de Eibar del partido del Campeonato del Cuatro y Medio que Altuna III debe disputar contra Bakaikoa.

Jokin Errasti habla desde el realismo y la resignación. «Manda el deporte rey, sea de Primera o de Segunda. Da igual. Y los empresarios de pelota deberán analizar lo que supone el riesgo de compartir un espacio donde saben que cualquier día pueden coincidir con un partido en el estadio de Anoeta, con el obstáculo consiguiente de un cierre perimetral».

Apunta el azkoitiarra que «el fútbol no resta espectadores. El público de un evento y de otro es distinto. Lo que genera el cierre perimetral es dificultad para aparcar, algo con lo que también cargan algunos aficionados al fútbol cuando van a Anoeta, si bien es verdad que la Real Sociedad organiza desde los pueblos de Gipuzkoa autobuses que te dejan a la puerta del campo y te recogen luego. Eso es inviable en la pelota».

Mikel Unanue apunta que verte obligado a aparcar el automóvil «en Illunbe o en la Policlínica es un contratiempo importante para quien va al Atano III. No olvidemos que la mayoría de la gente que se acerca al frontón lo hace desde fuera de San Sebastián. El ciudadano donostiarra está más habituado a utilizar el transporte público, el topo o el autobús, pero el espectador de la pelota procede en su gran mayoría de otras localidades, sobre todo guipuzcoanas y navarras».

«Coordinar con tiempo»

Aboga el de Añorga por «coordinar con tiempo las fechas y las horas de los eventos deportivos. Deberían comunicarse con suficiente antelación al Ayuntamiento para obrar en consecuencia. De todas maneras, entiendo que los encuentros del primer equipo de la Real Sociedad requieran dispositivos más amplios y un cierre de la zona porque mueven a miles de personas y a cantidad de vehículos. Pero el Sanse no arrastra tanta gente. Creo que las autoridades municipales poseen los medios para que dos espectáculos deportivos organizados en la zona de Anoeta, ya sea pelota, balonmano, atletismo o fútbol que no sea de Primera División o competiciones europeas se lleven a cabo al mismo tiempo sin mayores problemas».

Y pone el ejemplo de lo que podía haber ocurrido mañana. «El festival de pelota empezaba a las cinco y media de la tarde. Para las ocho y cuarto la mayoría de los espectadores, salvo algunos rezagados, ya habrían abandonado el frontón y desalojado las inmediaciones. El partido de fútbol del Sanse está anunciado para las nueve de la noche. ¿Dónde está el problema si no se aplica el cierre perimetral?».

Jokin Errasti también mira a las propias empresas a la hora de valorar la decisión adoptada. «Calculo que si hubieran tenido mil localidades vendidas para el Altuna III-Bakaikoa habrían optado por mantenerlo en el Atano III a pesar de los obstáculos para que el aficionado llegue al frontón. Ellos controlan el número de reservas a través de internet. También soy consciente de que gente que había adquirido la entrada para ir a Donostia no irá a Eibar ese mismo día».

El exzaguero azkoitiarra no olvida que «el actual Ayuntamiento de Donostia ha tratado mejor a la pelota que muchos anteriores. Mano, cesta punta, mujeres... Hay que reconocerle eso. Como hay que reconocer que últimamente los pelotazales han respondido en buen número cuando se han programado en el Atano III partidos de campeonato. Los distintos agentes también deberían tener en consideración este hecho porque en la ciudad se ha visto interés por este deporte».

Los sábados y el Atano III

Con el Labrit de Pamplona cerrado y en obras como mínimo hasta final de año, el Atano III se presentaba como una alternativa interesante para ocupar la franja de los sábados por la tarde en el próximo Campeonato de Parejas, que arrancará la segunda quincena de noviembre. La doble coincidencia con el fútbol de Anoeta –Real Sociedad y Sanse– los fines de semana supone una cortapisa para Aspe y Baiko a la hora de programar con garantía, si se busca además cierta comodidad de acceso para el público.

Jokin Errasti apunta en ese sentido que «es difícil ser alternativa para los sábados del Labrit, donde los llenos se suceden semana tras semanas durante el otoño, el invierno y parte de la primavera. Como el fútbol no da los horarios de sus jornadas de Primera y Segunda con tanta antelación como los del Campeonato de Parejas, por ejemplo, las empresas manistas deberán asumir la contingencia de que pueden coincidir varios días. De lo contrario, siempre que no haya un cambio los días de fútbol en las inmediaciones de Anoeta, no les quedará otra que buscar frontones distintos al Atano III como alternativa para las tardes de los sábados».