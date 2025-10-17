Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Atano III ha perdido el festival de pelota a mano programado en un principio para mañana. Iván Montero
Pelota

Sin partidos de pelota en el Atano: «Manda el fútbol, sea de Primera o de Segunda»

Jokin Errasti y Mikel Unanue evalúan la dificultad de programar pelota en el Atano III cuando coincide con el fútbol de Anoeta

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:12

Comenta

Mikel Unanue y Jokin Errasti se proclamaron campeones del Parejas en el Atano III de Donostia en 1998, hace veintisiete años. Las finales de pelota ... eran habituales en San Sebastián en aquella época. Esta semana, la coincidencia con un partido de Segunda División del Sanse en el estadio de Anoeta ha empujado a las empresas de mano a renunciar a una función programada este sábado en el histórico frontón donostiarra con la destacada presencia del campeón manomanista, Jokin Altuna, en el cartel.

