Acceso al frontón Atano III de Donostia. Iván Montero
Pelota

El Atano III corre riesgo de quedarse sin partidos del Campeonato de Parejas

Después de acoger una semifinal del Cuatro y Medio el domingo 2 de noviembre, coincidirá con fútbol en Anoeta 18 fines de semana de 20

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Desde hoy hasta el 29 de marzo, probable fecha de la final del Campeonato de Parejas –irá por cuestiones de aforo al Navarra Arena de ... Pamplona o al Bizkaia de Bilbao– solo hay dos fines de semana en los que Aspe y Baiko pueden programar en el Atano III sin coincidir con un partido de fútbol de la Real Sociedad o del Sanse con el consiguiente cierre perimetral de los alrededores del estadio de Anoeta. Ambos corresponden a este año, 2025. El primero es a mediados de noviembre y toca a la vez con la final del Campeonato del Cuatro y Medio en curso, fijada ya en el frontón de Bilbao. El segundo cae la última semana de diciembre, en plenas navidades.

