El Atano III corre riesgo de quedarse sin partidos del Campeonato de Parejas

Desde hoy hasta el 29 de marzo, probable fecha de la final del Campeonato de Parejas –irá por cuestiones de aforo al Navarra Arena de ... Pamplona o al Bizkaia de Bilbao– solo hay dos fines de semana en los que Aspe y Baiko pueden programar en el Atano III sin coincidir con un partido de fútbol de la Real Sociedad o del Sanse con el consiguiente cierre perimetral de los alrededores del estadio de Anoeta. Ambos corresponden a este año, 2025. El primero es a mediados de noviembre y toca a la vez con la final del Campeonato del Cuatro y Medio en curso, fijada ya en el frontón de Bilbao. El segundo cae la última semana de diciembre, en plenas navidades.

Eso no significa que la pelota a mano profesional vaya a desaparecer del Atano III en ese tiempo. De hecho, el histórico frontón donostiarra albergará el domingo 2 de noviembre una de las dos semifinales del presente Campeonato del Cuatro y Medio. El día de la presentación del torneo, las empresas se reservaron comunicar la fecha definitiva, pendientes precisamente de que los responsables de la Liga de fútbol dieran a conocer el horario del derbi Real Sociedad-Athletic en Anoeta. Una vez conocido que se jugaría el sábado 1 a las 18.30 horas, repartieron así las semifinales: la de ese día, en el Ogueta de Vitoria para evitar compartir ubicación y la segunda, veinticuatro horas después en San Sebastián.

La semifinal será la única visita a San Sebastián del Cuatro y Medio cuando en principio estaban previstas dos. La del pasado sábado se trasladó a última hora a Eibar por la misma razón que amenaza con provocar dificultades los cinco próximos meses, con el recochineo de que al mediodía se conoció la suspensión del Real Sociedad B-Huesca por razones de salud de los jugadores del conjunto oscense.

Animados por el esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento con el pintado de negro del Atano III, así como empujados por la buena respuesta de los pelotazales cuando se han programado partidos de competición, Aspe y Baiko planteaban acudir con cierta asiduidad a Donostia durante el próximo Campeonato de Parejas. Sin embargo, lo sucedido la pasada semana supone un riesgo. La decisión de cambiar de frontón tomada 72 horas antes del Altuna-Bakaikoa no agrada a nadie, ni a ellos, ni a los manistas, ni a los pelotazales. «No podemos volver a hacer el ridículo», se lamentan los empresarios en la intimidad.

Programar con tiempo

La cadencia de la Liga de fútbol a la hora de programar los horarios de sus partidos –en torno a tres semanas– choca con el deseo de las empresas de dar a conocer todo el calendario del Campeonato de Parejas, o al menos el de la primera vuelta, el día de la presentación, prevista el 17 o 18 de noviembre. Es imposible que para entonces se conozcan los días y las horas en las que jugarán los dos equipos de la Real en enero, febrero y marzo.

Los responsables de las empresas de mano revisan los calendarios de fútbol y se encuentran con que el campo de Anoeta está ocupado por el club blanquiazul todos los fines de semana de diciembre menos el último, todos los de enero y febrero más los tres primeros de marzo. La presencia del Sanse esta temporada ha duplicado el número de posibles coincidencias entre los dos deportes.

Durante el Campeonato de Parejas pasarán por el estadio de la capital guipuzcoana los siguientes equipos de Segunda y Primera: el Valladolid el fin de semana del 23 de noviembre; el Villarreal el del 30; el Sportig de Gijón el del 7 de diciembre; el Girona el del 14; el Ceuta el del 21; el Atlético Madrid el del 3 de enero; el Albacete el del 10; el Barcelona el del 17; el Celta el del 25; el Las Palmas el del 1 de febrero; el Elche el del 8; el Málaga el del 15; el Oviedo el del 22; el Deportivo el del 1 de marzo; el Castellón el del 8; Osasuna el del 15; y el Granada el del 22.

Aunque en su día se comentó que el Sanse podía disputar sus compromisos de Segunda en Zubieta, empezó a competir en Anoeta y de momento la Real Sociedad no habla de un posible plazo para que su segundo equipo abandone este campo para los choques de la Liga Hypermotion.

El domingo es el día de la semana preferente para programar pelota profesional en el Atano III, al margen de que el cierre del Labrit hasta primeros del próximo año abría la posibilidad de acudir con festivales a Donostia los sábados por la tarde. Barajaban Aspe y Baiko el puente del 6 al 8 de diciembre como probable visita a San Sebastián con ocasión de la tercera jornada del Campeonato de Parejas. Ahora mismo albergan serias dudas a la espera de que el Ayuntamiento, último responsable del cierre perimetral de Anoeta aunque la solicitud parta de otros organismos, pueda modificar el dispositivo actual cuando el Sanse juegue en el estadio.