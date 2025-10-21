El Ayuntamiento se escuda en la Liga y la Real dice que acata las decisiones de las autoridades

Fuentes consultadas del departamento de Seguridad y Protección Civil del Ayuntamiento de San Sebastián aseguran que el cierre perimetral de la zona de Anoeta para ... los partidos tanto de la Real Sociedad como del Sanse se debe «a la lógistica establecida por la propia Liga y por cuestiones de seguridad relacionadas con los partidos de fútbol en los que los responsables son la Real y la Ertzaintza. Ponemos los recursos que se nos piden y hacemos lo que nos piden que hagamos».

La Real indica al respecto que «nosotros carecemos de competencias sobre el cierre perimetral. Por supuesto, estamos en permanente contacto con las instituciones y autoridades locales. Y a la vez acatamos sus decisiones y sus indicaciones sobre esta cuestión».

El departamento municipal de Deportes, por su parte, «entiende y comparte la inquietud de los aficionados a la pelota. Por eso mismo se va a llevar a cabo una reflexión conjunta con las áreas de Movilidad y Seguridad Ciudadana (Protección Civil) para tratar de adecuar los procedimientos de seguridad en el entorno de Anoeta atendiendo a las necesidades y las diversas casuísticas deportivas que se dan. Es una reflexión imprescindible para poder darle al Atano III el impulso imprescindible que necesita».