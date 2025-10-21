Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada del Atano III. Iván Montero

El Ayuntamiento se escuda en la Liga y la Real dice que acata las decisiones de las autoridades

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 08:29

Fuentes consultadas del departamento de Seguridad y Protección Civil del Ayuntamiento de San Sebastián aseguran que el cierre perimetral de la zona de Anoeta para ... los partidos tanto de la Real Sociedad como del Sanse se debe «a la lógistica establecida por la propia Liga y por cuestiones de seguridad relacionadas con los partidos de fútbol en los que los responsables son la Real y la Ertzaintza. Ponemos los recursos que se nos piden y hacemos lo que nos piden que hagamos».

