Dos de los partidos de la primera vuelta del Parejas se jugarán en el Atano III
Habrá encuentros en Donostia el domingo 7 y el sábado 20 de diciembre
San Sebastián
Martes, 11 de noviembre 2025, 22:01
El calendario de la primera vuelta del Campeonato de Parejas, cerrado ya por las empresas, incluye una doble visita al Atano III de Donostia. Encauzados ... con el Ayuntamiento los problemas del cierre perimetral por el fútbol a falta de detalles, habrá partidos en San Sebastián el domingo 7 y el sábado 20 de diciembre.
Se programarán asimismo dos festivales en el Beotibar de Tolosa (lunes 24 de noviembre y lunes 8 de diciembre) y tres en el Astelena (domingo 30 de este mes, Navidad y Año Nuevo).
El resto de citas guipuzcoanas son Oiartzun (viernes 28), Urretxu (Santa Lucía), Arrasate (22 de diciembre) y Azkoitia (30 de diciembre). También se irá a Eibar el día de Reyes, pero ya en la segunda vuelta.
