Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El Atano III volverá a abrir sus puertas para el Campeonato de Parejas. Iván Montero

Dos de los partidos de la primera vuelta del Parejas se jugarán en el Atano III

Habrá encuentros en Donostia el domingo 7 y el sábado 20 de diciembre

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:01

Comenta

El calendario de la primera vuelta del Campeonato de Parejas, cerrado ya por las empresas, incluye una doble visita al Atano III de Donostia. Encauzados ... con el Ayuntamiento los problemas del cierre perimetral por el fútbol a falta de detalles, habrá partidos en San Sebastián el domingo 7 y el sábado 20 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  6. 6 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  7. 7 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  8. 8

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos de los partidos de la primera vuelta del Parejas se jugarán en el Atano III

Dos de los partidos de la primera vuelta del Parejas se jugarán en el Atano III