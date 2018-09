El 'alunizaje' de Ryan Gosling desata la locura 01:19 Le habían avisado que le esperaba una multitud. Gosling bajó del coche, sonrió y saludó, enfundado en su cazadora roja. / J.M. LÓPEZ Una multitud recibió al actor, que pasó largo rato firmando autógrafos. Su compañera de reparto, Claire Foy, que acaba de ganar el Emmy, casi bate nuevo récord de «carrera hacia el hotel» MITXEL EZQUIAGA Lunes, 24 septiembre 2018, 09:14

Una multitud recibió ayer a Ryan Gosling en el María Cristina a su llegada al Festival de Cine de San Sebastián , en lo que probablemente es ya uno de los momentos más 'glamurosos' de esta edición. Ryan Gosling viene a presentar 'First Man', su interpretación de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, y lo suyo en Donostia anoche pareció todo un alunizaje. Le esperaban cientos de aficionados (sobre todo aficionadas) que estallaron en gritos cuando el actor bajó del coche. Vestía cazadora roja y camiseta blanca. Le recibió el director del Festival, José Luis Rebordinos, que le propuso que fuera a saludar a quienes le aclamaban tras las vallas. El canadiense pasó un buen rato firmando autógrafos y posando para los selfies de rigor.

Más discreta estuvo Claire Foy, su compañera de reparto en 'First Man', que se metió rápida en el hotel. Solo estuvo diez segundos ante las cámaras, en una entrada que escala ya al libro de los récords de estrellas fugaces. En la película de Damien Chazelle,Gosling y Foy son pareja en la ficción. En la vida real el actor canadiense que nos conquistó con 'Drive' y triunfó con 'La la land' lleva años con Eva Mendes, a quien dedica encendidas palabras de cariño cada vez que le dan un premio. Hoy se emplearán a fondo en entrevistas, rueda de prensa y, sobre todo, el pase estelar de su filme en el Victoria Eugenia, a las siete de la tarde, con alfombra roja previa desde el María Cristina.

Galería. Rebordinos saluda a Ryan Gosling. / J.M. López

Isabel I no verá a Isabel II

Pero hablemos de Claire Foy. Isabel I e Isabel II no coincidirán en Donostia por solo unas horas. La actriz de moda acaba de ganar el Emy por la serie 'The Crown', donde interpreta a la reina británica. Mañana viene al Festival Judi Dench, la intérprete que hizo de Isabel I, para recibir su Premio Donostia. Dice Foy que Dench «es mi maestra, mi referente, la actriz que más admiro». «Hubiese sido estupendo que Isabel I diera el Donostia a Isabel II, pero no podrá ser por cuestión de agendas y horarios», lamentan en el Festival.

El japonés quiere ir de potes

En realidad el personaje del día era el japonés Hirokazu Kore-eda, que recibió muy agradecido su Premio Donostia de manos de Thierry Fremaux, director de Cannes. Fue en el Victoria Eugenia, espacio reservado para estos Donostias 'cinéfilos' que inauguró el año pasado Agnes Varda. Kore-eda, enfundado en elegante conjunto negro, cumplió con todos los requisitos protocolarios del galardón con su exquisita educación japonesa, pero se le escaparon las lágrimas. Luego confesó que estaba deseando perderse por los bares de la Parte Vieja para festejar con sus amigos. En los últimos veinte años ha visitado San Sebastián en diez ocasiones, o sea que podría escribir una «guía donostiarra» junto a Ricardo Darín. «No se sabe si Darín viene cada año o es que nunca se va», bromeaban en la irreverente gala inaugural.

Claire Foy, Danny DeVito y la directora Claire Denis, en San Sebastián.

¿Dónde estás, Timothée?

Gosling y Foy son hoy protagonistas, pero también este lunes es el turno del joven Timothée Chalamet, el auténtico misterio de esta 66 edición. Llegó el viernes por la noche, atendió tímidamente a las jovencitas que le aguardaban con pasión y desapareció. ¿Qué has hecho, Timothée? Hoy reaparece porque le toca trabajar: se presenta a concurso su esperada película Beautiful Boy, del director Felix Van Groeningen , en la que comparte protagonismo con el gran Steve Carrell en una dura historia basada en la adicción a la droga.

Aún siguen por aquí los que ya empiezan a parecernos de casa... aunque solo llevan dos días. El imparable Danny DeVito se presentó por sorpresa por la mañana en los cines Príncipe para presentar la versión en euskera de 'Smallfoot', la película de animación a la que él pone voz en la versión original. Fue un inesperado regalo para los chavales. Luego hizo lo mismo en el Velódromo, donde fue aclamado por el público. En el María Cristina coincidió con Javier Gutiérrez, que ha doblado el papel DeVito en castellano. El pequeño gigante se declara feliz de sus días donostiarras, y cuentan en el Festival que ha resultado uno de los Donostias más curiosos a la hora de saber detalles de los usos y costumbres locales. «Lo pregunta todo», dicen.

Aplausos a Carrière

También aprovecharon sus horas donostiarras las chicas y chicos de la película francesa de 'L'homme fidèle'. Laeticia Casta, Lily-Rose Depp y Louis Garrel se dieron un baño de popularidad en el pase de gala del Kursaal. Recibieron el aplauso del público antes y después de la proyección, y la bajada de escaleras del auditorio marcó otro de los momentos más glamurosos de esta edición. La Casta estaba deslumbrante, y Lily-Rose, que tan esquiva resultó al llegar, compensó con un abanico de sonrisas. Lo más entrañable fue ver al joven director y protagonista Louis Garrel mimar a su guionista, Jean-Claude Carrière, el mítico amigo de Buñuel, entre el aplauso de los donostiarras.

Rossy de Palma, la alegría de un jurado muy serio El jurado de la Sección Oficial también tiene su reina: la actriz Rossy de Palma, que es sin duda quien más y mejor conecta con el público. El presidente es el director Alexander Payne, un hombre que combina su buen humor (en la distancia corta cultiva la misma ironía que en sus películas) con el rigor a la hora de acometer la tarea de juez. Y De Palma pone el 'glamour': sus vestidos son los más refrescantes de la alfombra roja. La intérprete pasea por La Concha como una turista más (se hizo fotos ante la bahía para su Instagram) y ayer se escapó al Topa Sukalderia de Gros para tomar «una maravilla de Morning Michelada», según dijo. Ella, como sus compañeros, combina fiesta y trabajo. El sábado veremos el resultado en el palmarés.