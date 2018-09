Mendoza retrata la lucha contra la droga «sin tomar partido» El guionistaTroy Espiritu, el actor Allen Dizon, el director Brillante Mendoza y el productor Carlo Valenzona, ayer en el Kursaal. / JOSE MARI LÓPEZ El cineasta presenta en la Sección Oficial 'Alpha, The Right To Kill', un violento retrato de la salvaje lucha contra la droga en Filipinas | JUAN G. ANDRÉS Lunes, 24 septiembre 2018, 07:39

De ambigua podríamos calificar la postura que Brillante Mendoza exhibió en la rueda de prensa posterior a la proyección de su película. Quienes asistieron al pase de 'Alpha, The Right To Kill' salieron convencidos de que la historia es una dura crítica hacia la salvaje lucha contra el narcotráfico del presidente filipino Rodrigo Duterte. Sin embargo, en sus declaraciones el director eludió valorar y criticar los métodos usados por las autoridades de su país para limpiar las calles asesinando a camellos y drogodependientes al margen de la legalidad.

Aunque alguna vez ha tildado de «necesaria» esa política unánimemente censurada por la comunidad internacional, ayer Mendoza prefirió reservarse su opinión personal y «separarla» de su opinión como realizador. «No quiero que lo que yo piense esté presentado en la película ni influya en ella, porque eso la convertiría en propaganda», aseguró el director, que anteriormente ha realizado encargos audiovisuales para el controvertido gobierno de Duterte.

«Todo el mundo tiene su propia opinión sobre lo que ocurre en Filipinas pero no todo el mundo ha estado allí. Las noticias a veces son algo exageradas, se pasan con las informaciones. Es verdad que hay problemas y quizá haya matanzas que no he visto personalmente, pero yo he tratado de mostrar lo que ocurre en mi país sin ser político ni tomar partido», aseveró el realizador antes de sentenciar: «Como realizadores, deberíamos abordar nuestros trabajos desde la verdad. Siempre he abogado a favor de la verdad y la honestidad en todas mis películas».

Este último filme es una versión de 'Amo', una serie de diez episodios -la primera producida por Filipinas para Netflix- en la que aparecían los mismos personajes y actores: los protagonistas son un policía corrupto y un camello de poca monta que ejerce de confidente antes de que ambos se vean arrastrados por una espiral violenta.

Habitual de festivales como Cannes, Berlín y Venecia, Mendoza aseguró que en su cine siempre aplica el método de la «historia encontrada» para hablar de un personaje que atraviesa «una experiencia única» y apuntó que siempre le ha interesado «la autenticidad, las historias de personas ordinarias, comunes, de a pie». «Aunque la película parezca un poco política, las situaciones de esta índole suceden en la vida real y yo he contado la historia de un personaje. Yo no digo que la Policía sea una institución corrupta, sino que cuento la historia de un policía corrupto. Cualquier interpretación debe hacerla el público», insistió.

También recordó que antes del estreno de 'Amo' recibió críticas porque debido a sus trabajos para el presidente Duterte se le acusó de hacer «propaganda» para el gobierno filipino. Una vez pudo verse la serie, las críticas cesaron y fue bien recibida, según apuntó el director, que ha relatado una situación que acontece en su país de manera «verídica» y «sin tomar postura política». «Es una especie de película dramática y real, casi un documental», subrayó.

Verosimilitud

Ciertamente, la verosimilitud es una de las claves del filme, especialmente en ese primer tramo que narra el tenso asalto de las fuerzas especiales a la guarida de un narcotraficante. A ello ayudó el hecho de que la mayor parte de los policías que aparecen en la escena fueran agentes de verdad. «Así nos asegurábamos de que todas sus acciones y diálogos parecieran auténticos y reales», explicó el director, que incluso se entrevistó con el máximo responsable de la policía nacional de Filipinas.

Troy Espiritu, guionista de la serie y del largometraje, dijo haber hecho una «investigación muy intensa» y un trabajo de «inmersión» en el mundo de la policía y el narcotráfico, convencido de que ello era necesario para «observar a esas personas y ver en su interior».