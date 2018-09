Ryan Gosling desata pasiones en San Sebastián 01:19 Ryan Gosling, a su llegada al hotel María Cristina. / B.C. El polifacético artista canadiense revoluciona el Zinemaldia INÉS RODRÍGUEZ Domingo, 23 septiembre 2018, 21:42

Ryan Gosling ya está aquí. El polifacético artista canadiense ha llegado a las 20.20 horas al hotel María Cristina, donde había una legión de fans esperándole para verle de cerca. El intérprete se ha bajado del coche oficial del Festival de Cine de San Sebastián, ha saludado al director, José Luis Rebordinos, y después no ha tenido reparos en saludar, sacarse fotos y hasta dar besos a varios de los fans que estaban como locos al verle en directo y tan de cerca. Ha estado cinco minutos rodeando la valla y ha dejado una grata impresión entre los presentes, con gran mayoría de público femenino.

Ryan Gosling, una de las estrellas del año, aterriza en la sección 'Perlas' para presentar junto a Claire Foy 'Firts Man'. En esta película, un relato sobre el viaje a la luna, Gosling se convierte en el astronauta Neil Armstrong.

Volviendo a Donostia, nos acercamos a recoger testimonios de seguidoras. Allí estaba por ejemplo Paula, que ha asegurado que «he venido por cotillear un poco y para verle. Vi 'La la land', me encantó y así le veo. No suelo venir mucho aquí, más bien he tenido suerte de encontrarme por la calle con Woody Allen, John Travolta...».

La llegada de Ryan Gosling / J.M. López

Estefanía, por su parte, comentaba que «me ha traído una amiga porque me gustó mucho la película 'El diario de Noa' y venimos a verle. A veces venimos, a veces no, depende quién esté. Este año es la primera vez que venimos al María Cristina».

Finalmente, Maialen, que tiene 29 años, agregaba que «yo soy fan de toda la vida, desde 'El diario de Noa'. Como no me suba encima de alguien no sé si voy a poder verle, hay tanta gente... Me he puesto mis mejores galas». El espectáculo del Zinemaldia 2018 sigue por todo lo alto.

Unos minutos antes había aparecido en la entrada del hotel María Cristina su compañera de reparto, la actriz británica Claire Foy, conocida por haber desempeñado el rol de reina de Inglaterra en la serie de Netflix 'The Crown'.