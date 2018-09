Kore-eda: «Yo hago películas para venir a San Sebastián» Hirokazu Kore-eda, durante el photocall realizado en el exterior del Kursaal. / Jose Mari López El director japonés, segundo Premio Donostia, ha agregado que «estoy muy agradecido de venir a este festival, aunque considero que aún estoy en la mitad de mi carrera» INÉS RODRÍGUEZ Domingo, 23 septiembre 2018, 16:49

Hirokazu Kore-eda, el director de cine japonés, ha comparecido esta tarde en San Sebastián horas antes de recibir el segundo premio Donostia. Kore-eda, que viene al Zinemaldia a presentar su última película, 'Un asunto de familia', ha declarado que «considero que estoy a la mitad de mi carrera, pienso hacer muchas más películas, pero este premio es una forma de reconocer esta colaboración continua. Estoy muy agradecido». Posteriormente, en un tono jocoso, ha agregado que «antes hacía una película y me llamaban del Zinemaldia. Ahora soy yo el que hace películas para venir a San Sebastián».

En rueda de prensa, Koreeda ha reconocido con humor que tiene interés en salir de su «imagen de director de dramas familiares» y por ello le gustaría en el futuro probar con nuevos géneros, aunque con la excepción de un film de terror. «La verdad que en ese género no me veo», ha respondido levantando las risas de los asistentes.

El director japonés, reciente Palma de Oro en Cannes por 'Un asunto de familia', está ya preparando el rodaje en Francia de su nuevo trabajo, que empezará en octubre, con «estrellas internacionales» -Catherine Deneuve y Juliette Binoche- y reconoce que es «una experiencia nueva». «Todo va a ser muy nuevo y espero estar a la altura de los intérpretes», ha añadido.

«Nunca me he planteado si ser un cineasta japonés beneficia o perjudica fuera de mi país. Lo importante cuando te lanzas a una producción entre varios países es compartir la visión de lo que se quiere hacer, más que compartir idiomas, porque sin eso no saldrá la película», ha apuntado.

También ha abordado la manera de trabajar con niños en un rodaje, algo muy habitual en sus películas. Para Koreeda, lo más importante al hacer el cásting es fijarse en la «capacidad de aguante y concentración» de los más jóvenes y, después, «el secreto es tener paciencia». «Y también encontrar un actor adulto que juegue con ellos», ha bromeado aludiendo al actor de 'Un asunto de familia', Lily Franky, que ha acompañado al director en este acto.

Cine íntimo

Koreeda ha admitido que en su intención no está la de hablar de «temas internacionales» cuando aborda un conflicto familiar, por ejemplo, pero sí percibe que muchos de sus espectadores de distintas partes del mundo le comentan que son situaciones que ellos han vivido. «Para hablar de cuestiones comunes en todo el mundo solo hace falta mostrar lo más íntimo», ha defendido.