Danny DeVito recibe un premio Donostia 'gigante'

Danny DeVito entra en la historia del Festival de Cine de San Sebastián tras recibir esta tarde, a las 19.30 h. el primer Premio Donostia de esta edición. Tras una larga ovación con gran parte del público que abarrotaba el Kursaal en pie, el cineasta estadounidense ha agradecido emocionado la distinción.

«Es un enorme honor, me siento muy feliz de estar aquí, me siento abrumado por la generosidad de la gente de esta ciudad, de todos ustedes que me han tratado con tanta amabilidad. Quisiera dedicar este premio a todos los fans, a los que aman el cine, a aquellos que deciden reunir un poco de dinero y acudir a las salas a ver nuestras películas. Les amo, les quiero mucho por todo ello y por este galardón. Les doy las gracias desde el fondo de mi corazón», ha dicho Danny DeVito en su breve discurso.

Edurne Ormazabal ha hecho de maestra de ceremonias en una corta y sencilla gala en la que también ha participado José Antonio Bayona. El director barcelonés, encargado de entregar el premio, ha elogiado la figura de Danny DeVito, «uno de los grandes de la historia del cine». Bayona se ha mostrado halagado por poder entregar este Premio Donostia, «el primer galardón que entrego a alguien de mi estatura», ha dicho entre risas. Tras repasar su trayectoria como actor («siempre capaz de dotar de una gran humanidad a sus interpretaciones»), como productor («siempre arriesgado y con fuerte olfato») y como director («un creador capaz de llevar a sus personajes al extremo, a captar la esencia humana»), Bayona ha afirmado que «necesitamos más cómicos como él,especialmente en este momento».

Galería. La divertida entrada de Danny DeVito al Kursaal.

Tras las palabras de Bayona se ha emitido un vídeo con algunos de los momentos más destacados de la carrera de Danny DeVito, que se extiende ya por cinco décadas de historia del cine. Tras el mismo ha aparecido en el escenario el protagonista de la gala, que ha recibido el trofeo de manos de Bayona.

Galería. Photocall de Danny DeVito en las terrazas del Kursaal.

El nombre de DeVito se suma de esta manera a los de las grandes estrellas del cine que han recibido el Premio Donostia en la historia del Festival de Cine de San Sebastián, entre quienes destacan Gregory Peck, Glenn Ford, Bette Davies, Anthony Perkins, Susan Sarandon, Al Pacino, Jeane Moreau, Jeremy Irons, Anthony Hopkins, Anjelica Houson, Robert de Niro o Michael Cane, entre muchos otros.

Ganador de un Globo de Oro y un Emmy, es conocido por sus papeles en las series televisivas como 'Taxi' e 'It's Always Sunny in Philadelphia', y películas como 'Alguien voló sobre el nido del cuco', 'La fuerza del cariño', 'Tras el corazón verde', 'Los gemelos golpean dos veces', 'Por favor, maten a mi mujer' o 'Dos estafadores y una mujer'. Rostro popular para el público por papeles como el carismático Pingüino de Batman o el gemelo de Schwarzenegger, cuenta con una carrera versátil en la que ha trabajado a las órdenes de directores como Milos Forman, Brian de Palma, Robert Zemeckis, Barry Levinson, Tim Burton, Francis Ford Coppola, Sofia Coppola o Todd Solondz.

También ha dirigido películas como 'La guerra de los Rose', (1989) y ha producido, dirigido y actuado en 'Matilda' (1996), 'Hoffa' (1992) o producido películas como 'Erin Brokovich' o 'Pulp Fiction'. DeVito también ha prestado su voz para películas de animación como 'Space Jam' o 'Smallfoot', y estrenará el año que viene una versión de Dumbo en la que volverá a encarnar, como en 'Big Fish', a un director de circo, en la que será su tercera colaboración con Burton.