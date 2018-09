Danny DeVito: «Me encanta hacer películas para que los niños se rían» Festival de Cine de San Sebastián El actor estadounidense es la gran estrella de la segunda jornada del Zinemaldia, donde recibe, a partir de las 19.30 horas, el Premio Donostia XABIER GARATE San Sebastián Sábado, 22 septiembre 2018, 17:43

Danny DeVito es la gran estrella de esta segunda jornada del Zinemaldia, con permiso de Laetitia Casta y Lily-Rose Depp, también presentes hoy en San Sebastián. El actor, director, guionista y productor estadounidense ha explicado en la rueda de prensa anterior a la entrega del Premio Donostia que está «emocionadísimo de recibir este galardón; hace varios meses alguien me llamó e inmediatamente dije que sí, es un gran honor para mí, este festival es conocido en todo el mundo».

DeVito ha repasado su trayectoria, delante y detrás de las cámaras. Más de 40 años de cine, «siempre emocionantes, desde el primer día que me dieron un trabajo como actor». «Los fines de semana de mi infancia los pasé dentro de salas de cine, me interesaba cómo se podía lograr materializar una película y veía a mis actores favoritos, pensaba que sería maravilloso ser como Jerry Lewis, los hermanos Marx o Humprhey Bogar,.. pero nunca pensé que lo podría hacer yo también».

En su faceta como actor, Danny DeVito ha señalado que siempre trata de «romper esa barrera entre mi yo y el público, para entrar yo en su mundo y que ellos entraran en el mío». También ha explicado su afán por ir más allá de la interpretación: «hay que dar pasos, ser valiente, y a mí siempre me interesó saber cómo se hacen otras cosas, como ayudar a plasmar la idea de un director, cómo resolver los problemas que se van dando,... es difícil elegir una sola faceta de este mundo del cine, todas me encantan, también estar aquí ante los periodistas, para mí es un disfrute». «Durante toda mi carrera, momento a momento, afortunadamente me he ido encontrando con cosas maravillosas».

El estadounidense de origen italiano también se ha referido a sus trabajos como doblador en películas de animación, como 'Lorax' o 'Hércules'. En San Sebastián presentará el filme 'Smallfoot', donde pone también la voz a un personaje en cinco idiomas. «Espero que haya salido bien», ha dicho divertido. «La versión rusa fue la más dura, pero asistí a una proyección en Rusia y parece que la cosa ha salido bien».

«Es un trabajo menos divertido que estar con otros actores, ya que estás solo, con el director, encerrado en una sala... lo he hecho porque esta película tiene valores muy buenos y me encanta hacer películas para niños y hacer que los niños se rían, aunque a los adultos les hace más falta aún», ha afirmado. «Acabo de hacer 'Dumbo', con Tim Burton,.. hay tantas personas con las que me gustaría trabajar... pero como he dicho antes, no planifico mucho el futuro, voy momento a momento, no me gusta planificar mucho».

¿Es duro aparentar siempre ser una persona divertida? Esta ha sido una de las preguntas que le han dirigido los periodistas en un encuentro en el que se ha mostrado en todo momento simpático y con muy buen humor. «Es muy duro que yo le caiga bien a la gente... es una carga para mí, jeje.. en serio, me encanta, es maravilloso. Cuando la gente te devuelve esa alegría tú emanas más energía hacia ellos también. Cuando alguien te devuelve el amor, es magnífico», ha dicho.

DeVito ha recordado también una célebre escena de la entrega de los Oscars, cuando tuvo su única nominación hasta el momento, como productor de 'Erin Brockovich', cuando se le vió en su butaca comiendo una zanahoria. «La ceremonia es larguísima y se me había olvidado cenar antes», ha explicado.

También ha tenido un recuerdo para el presidente de su país, Donald Trump: «Mi país ha dado la espalda a todos los acuerdos para salvar el medioambiente, no estamos en una buena situación, esperemos que con las próximas elecciones podamos cambiar las cosas».

Danny DeVito ha hablado también en San Sebastián del movimiento Me Too, que ha supuesto un revulsivo para las mujeres cineastas en todo el mundo, y ha asegurado que no encuentra nada negativo en esas protestas emprendidas en las redes sociales tras las acusaciones de acoso y abusos sexuales al productor Harvey Wenstein. El intérprete de 'Alguien voló sobre el nido del cuco', 'Big Fish' y 'Batman' cree que las mujeres deben exteriorizar lo que les ocurre, no guardar nada dentro porque, si no, «se pudre».

«Pienso que las mujeres deben ser escuchadas, eso es lo que siento acerca de ello. Si tienes algo dentro que te molesta, tienes que sacarlo, así que 'sácalo fuera y di lo que está en tu mente'», afirma el actor, que gesticula y recurre a las onomatopeyas para expresar lo que supone guardar dentro de uno mismo algo que siempre va a estar ahí dando vueltas.

Considera que las películas son como «los propios hijos», en su caso, trabajos también detrás de las cámaras como 'La guerra de los Rose', 'Hoffa' y 'Matilda', que dirigió, y 'Erin Brockovich', 'Pulp Fiction' y 'Gattaca', que produjo.

«Es como tener hijos porque los quieres a todos por igual. Es como si te preguntasen a qué hijo dejarías fuera de tu vida. Los escogerías a todos«, recalca el actor, vestido con ropa informal en una suite del hotel María Cristina, donde ha recibido a los medios de comunicación.

En estos tiempos de lo políticamente correcto, en los que parece que los límites del humor van estrechándose, DeVito asegura que sí volvería a tener cabida una película para niños como 'Matilda', basada en el cuento de Roald Dahl que dirigió en 1996. Opina que esta clase de comedias infantiles tienen «siempre los mismos principios» para atrapar a los pequeños espectadores, a los que suelen atraer los personajes malvados. De hecho, dice que la terrible maestra de Matilda es uno de los que más les divierten.

«De niño, mi personaje favorito era el de la malvada bruja de Blancanieves», señala mientras vuelve a utilizar los gestos y las onomatopeyas para expresar el placer y miedo que le producía a la vez ver cómo la madrastra transformada en bruja entregaba a la inocente niña la manzana envenenada.