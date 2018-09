Zinemaldia Danny Devito y otros gigantes del Zinemaldia 00:50 Rebordinos saluda a Danny DeVito a su llegada a San Sebastián. El actor recibe esta tarde el Premio Donostia. / JM. LOPEZ Un Danny DeVito feliz ya está aquí para recibir hoy el Donostia de manos de J.A. Bayona. El joven Chalamet levanta pasiones y Antonio de la Torre habilita su 'reino' en el Cristina MITXEL EZQUIAGA Sábado, 22 septiembre 2018, 09:45

Solo mide 1,47 metros, pero es un gigante delante y detrás de la cámara y también en el contacto con la gente. Danny DeVito conquistó ayer a los aficionados que le aguardaban ante el María Cristina, posó ante las cámaras y se divirtió como una estrella cercana. Su 'turno' llega esta tarde, cuando recibirá el primer Premio Donostia del año de manos de J.A. Bayona, uno de los directores españoles más internacionales. El actor de 'Los gemelos golpean dos veces' y director de 'La guerra de los Rose', de 73 años, llegó vestido de negro, encaramado a unos gruesos zapatones y con gafas de sol. Fue calurosamente recibido por el director del Festival, José Luis Rebordinos, y hasta hizo la reverencia a quienes le aclamaban.

El veterano actor compartió protagonismo con las estrellas emergentes, que demostraron menos 'oficio' en su contacto con los aficionados. Lily-Rose Depp, que pese a su ya avanzada carrera tiene que seguir soportando el sobrenombre de 'hija de Vanessa Paradis y Johnny Depp' no saludó a nadie y se metió corriendo en el hotel. Hoy le toca presentar a concurso 'L'homme fidèle': seguro que está más receptiva.

Otro 'emergente' que era esperado con pasión ayer es Timothée Chalamet, el actor franco-americano de 22 años conocido por sus papeles en la serie 'Homeland' o 'Lady Bird' y sobre todo por su interpretación en 'Call Me By Your Name'. A Chalamet no le toca 'trabajar' hasta el lunes, cuando se presenta 'Beautiful Boy', pero quiere disfrutar del fin de semana donostiarra. Por eso vino con su camiseta blanca y su bolso de mano, como un chaval que visita a sus compas de Erasmus. Por la noche Laetitia Casta, que también arropa hoy el estreno de 'L'homme fidèle', completó una apretada agenda. Hubo hasta inesperados, como el francés Vincent Lindon, 'ex' de Carolina de Mónaco, de visita privada. El año pasado también estuvo. Se lo pasa bien aquí.

La película de Timothée Chalamet se proyecta el lunes, pero el joven quiere «disfrutar ya de Donostia»

Y más. Como el equipo de la película española 'El reino', que entra hoy a concurso. Bárbara Lennie, Ana Wagener y sobre todo un Antonio de la Torre que fue ayer el más piropeado y el más agradecido con los fans. El actor que fue periodista es todo un campeón en el contacto con el público, y conoce bien el entorno donostiarra, donde terminó hace solo unas semanas el rodaje de 'La trinchera infinita', la nueva película de las gentes de 'Loreak' y 'Handia'.

La argentina Mercedes Morán celebró ayer su 'cumple'. Darín está con su hijo y Úrsula Corberó

En esa legión de llegadas (de Iciar Bollain al filipino Brillante Mendoza) pasó desapercibida una de las más ilustres visitantes, la productora Esther García, que precisamente hoy recibe en Tabakalera su Premio de Cinematografía de manos del ministro José Guirao.

En realidad el primer plano correspondía ayer a los argentinos Ricardo Darín y Mercedes Morán, protagonistas de 'El amor menos pensado', película inaugural. Darín recordaba que al llegar la víspera a San Sebastián Rebordinos le había dicho «bienvenido a casa» y añadía que «efectivamente, en esta ciudad me siento como si fuera la mía». Por eso vino acompañado de su hijo, Chino Darín, y su 'nuera', Úrsula Corberó, que acaparó protagonismo en la alfombra roja de la gala inaugural. Fue una nutrida alfombra, en la que la jurado Rossy de Palma llevó uno de los trajes más espectaculares y estuvo 'toda la política': el ministro Guirao, el lehendakari Urkullu, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el alcalde Goia con pajarita, el diputado general Olano, el consejero Zupiria ...

Chris Hemsworth vendrá a la clausura: repite después de su estancia en Getaria con su mujer, Elsa Pataki

El equipo del filme argentino, dirigido por Juan Vera, estaba contento. Además, había algo más que celebrar: ayer era el cumpleaños de Mercedes Morán. La intérprete presenta en esta edición otras tres películas más, en distintas secciones.

Hubo mucho movimiento por lel Kursaal. Telecinco montó su propio photocall para presentar su nueva serie, 'Vivir sin permiso', que estrena en unos días. José Coronado, Alex González y Leonor Watling, entre otros, posaron junto al creador de la serie, el donostiarra Aitor Gabilondo, y el gran jefe de la cadena, Paolo Vasile.

Pasan muchas cosas en el Festival. Hoy arranca el Culinary Zinema con la película y cena protagonizadas por el chef argentino German Martitegui. El cocinero fue calentando motores y probó las delicias de El Mirador de Ulía en compañía de Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center. (Este Festival está asociado al buen comer: Coronado y Darín ya pasaron ayer por el imprescindible Ganbara).

Telecinco trajo a sus estrellas, de Coronado a Alex González, para presentar su nueva serie

Por si había poco, ayer se confirmó que el actor Chris Hemsworth acompañará al director Drew Goddard con 'Bad Times at the El Royale (Malos tiempos en El Royale)', filme de clausura. Hemwworth repite: en verano estuvo alojado en Getaria con su mujer, Elsa Pataki. Compartirá protagonismo en la reta final del Festival junto a Bradley Cooper. Por cierto: para quienes preguntan si éste con su mujer, la modelo Irina Shayk, digamos que de momento es 'no'. ¿Habrá sorpresas?