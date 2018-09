más que amor, frene...ssiff La fila de los mancos Llega la 66 edición con cambios en su imagen, logos y cartelería, y un futuro que otra vez se ha vuelto imprevisible ALBERTO MOYANO Viernes, 21 septiembre 2018, 07:54

Al tradicional compás de los «¡«pintaza!», «¡ganazas!» y «¡merecidísimo!» por parte de los sectores más levantiscos de la cla festivalera, el Zinemaldia ha aflojado a lo largo de los últimos meses las habituales ráfagas de información sobre secciones, películas, invitados y premios que en su conjunto conforman esta 66 edición. Llegado el momento de la verdad, que no es otro que el de el visionado de las películas, conviene serenarse y recordar aquello que decía Stanislavsky: «La gente grita '¡bravo!' el mismo número de veces todas las temporadas, independientemente de lo que haya en cartel». Pues eso, sólo que aquí los ditirambos preceden a las proyecciones.

Llega esta 66 edición con una «nueva imagen corporativa», una extraña polémica en torno a la denominación SSIFF -que en rigor no compite con las de Zinemaldia, Donostia Festibala o Festival de Cine de San Sebastián, pero con las que se la quiso enfrentar- y alguna sucesión de contratiempos que han terminado por dar con el inopinado protagonismo de Isabelle Huppert en el cartel. Para los profanos en este noble arte, los carteles se dividen en dos categorías: los que colgarías en las paredes de tu casa y los que no. Y en mi caso, éste es quizás de los que no.

Cuando se anuncia una edición que no dejará a nadie indiferente, hay que tomar la precaución de acotar los límites de la expresión. El propio Rebordinos admite que sería facilísimo de organizar un festival con dieciocho estrenos mundiales que, por otra parte, horrorizarían al público y a la crítica, y ya sabemos que el horror es lo contrario de la indiferencia. Ítem más: cuando Rebordinos dice de tal película que «o te encantará o la detestarás» me echo a temblar por el mismo motivo por el que el perro de Pavlov segregaba jugos digestivos al sonar el timbre: el recuerdo. En concreto, el recuerdo de lo que habitualmente ha sucedido con los filmes en teoría llamados a provocar reacciones extremas y que suelen acabar en un 'Amén' de Kim-Ki duk o en un 'Nocturama' de Bertrand Bonello.

El cinematográfico es un mundo inmerso en un proceso de profundos cambios. Y cuál no, cabría añadir. Dos vectores atraviesan nuestra época: 1) el pasado se ha vuelto imprevisible, tales son las manipulaciones a las que se ve sometido en función de los intereses bastardos de cada cual; y 2) no sabemos a dónde vamos. En efecto, el cambio ha dejado de ser una etapa para convertirse en un estado. La parte mala es que no hay forma de adivinar dónde estaremos dentro de un lustro, quizás las plataformas señeras de hoy estén mañana poniendo copas y Google se haya convertido en el santo grial de la ficción. O quizás todo se haya atomizado tanto que el mundo pertenezca a los francotiradores. La parte buena es que, sea cual sea el futuro -en este caso de la industria cinematográfica-, no durará mucho. Al menos, en situación estable. En otros cinco años se habrá vuelto a transformar de arriba abajo, lo cual nos ahorra el ocioso esfuerzo de formular predicciones.

Abrí con una cita y cierro con otras dos: «Lo más importante es tener un buen guión. Los cineastas no son alquimistas; no se puede convertir un excremento de gallina en chocolate», sentenció Billy Wilder. Akira Kurosawa vino a decir lo mismo de otra forma: «Con un buen guión, un buen director puede llegar a producir una obra maestra; con el mismo guión, un director mediocre puede hacer una película encomiable. Pero con un mal guión, incluso un buen director es incapaz de realizar una buena película». Cuando la industria olvida este principio empiezan mis problemas en la sala de proyecciones. Pero, vamos, que te lees el cuaderno del programa y en general los argumentos tienen muy buena pinta. Si restas el porcentaje estimado de los que no habrán sabido contar su historia, aún te queda una programación aparente.