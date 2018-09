El día a día del Festival

El Festival de Cine de San Sebastián abre su 66 edición con altas expectativas sobre las películas en cartel y con no menos esperanzas sobre el desfile de estrellas -aún habrá sorpresas-, algunas de ellas de las que arrastran multitudes. Aquí tienes las claves de cada día para que no te pierdas nada:

21

Una gala «rompedora» para abrir la 66 edición

Borja Cobeaga, Diego San José y Borja Etxeberria debutan como directores y guionistas de la gala inaugural de este viernes, que presentan las actrices Nagore Aranburu y Belén Cuesta. A las 21.00 en el Kursaal, retransmitida por La2 y ETB1.

El nuevo 'fenómeno'de Ricardo Darín abre la Sección

Comienza también este viernes la Sección Oficial con una película que entra ya a concurso, la argentina 'El amor menos pensado', comedia sentimental que se ha convertido en todo un fenómeno de público en su país. Juan Vera dirige un filme que cuenta con protagonistas con Ricardo Darín y Mercedes Durán. Un matrimonio se replantea su situación al cumplir las Bodas de Plata de su enlace. A las 10.00 en el Kursaal y a las 21.00, en el mismo escenario, tras la gala de inauguración

22

Danny de Vito recibe su Donostia en el Kursaal

El actor estadounidense Danny DeVito abre el turno de los premios Donostia de este año. El popular artista recibirá su galardón en horario vespertino, el sábado a las 19.30, en el auditorio donostiarra, antes de la proyección de 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen. El 'hermano' de Arnold Schwarzenneger en 'Los gemelos golpean dos veces', intérprete en 'Alguien voló sobre el nido del cuco' y granuja en 'Tras el corazón verde' tiene cita en San Sebastián. Auditorio del Kursaal, 19.30 horas.

'El reino' de Rodrigo Sorogoyen, y 'El hombre fiel' de Garrel

También este sábado se presenta en el Zinemaldia una de las películas españolas del año. La nueva historia de Rodrigo Sorogoyen, 'El reino', trata sobre la corrupción política en España, y entra a concurso en la Sección Oficial. El cineasta viene acompañado del amplio elenco de su película, con Antonio de la Torre, Bárbara Lennie y Ana Wagener. El mismo día también entra a concurso 'L'homme fidèle', de Louis Garrel, con dos de las estrellas más esperadas, Laeticia Casta y Lily-Rose Depp. Auditorio Kursaal, pasesde mañana, tarde y noche

Música y cinepopular en la gran fiesta del Velódromo

El Velódromo de Anoeta volverá a ser una fiesta por partida doble. Por la mañana, a mediodía, la Orquesta de Euskadi repite su concierto con músicas de películas, dirigida esta vez por Fernando Velázquez. Y por la tarde la gran pantalla del recinto acoge la historia de animación de 'Dilili à Paris'. La fiesta seguirá en el Velódromo l domingo con 'Smallfoot', el jueves 27 con 'Arde Madrid' y el viernes 28 con 'Campeones' y el documental 'Ni distintos, ni diferentes'. Velódromo de Anoeta, 12.00 (concierto) y 17.00 (cine)

23

El Donostia 'cinéfilo'a Hirozaku Kore-Edaen el Victoria Eugenia

El domingo el director japonés Hirokazu Kore-Eda recibe en el Victoria Eugenia su Premio Donostia, el galardón cinéfilo que premia a un realizador de larga trayectoria y muy vinculada a San Sebastián. Luego se proyecta su último filme, 'Shoplifters'. Victoria Eugenia, 20.30, con la proyección de 'Shoplifters'.

De Brillante Mendoza a 'las voces de cine'

En el Kursaal se proyecta a concurso 'Alpha, The Right To Kill', la esperada nueva película del filipino Brillante Mendoza. Por la mañana, en el Victoria Eugenia, Ainhoa Zubillaga, Iñaki Salvador y Mikel Andueza presentan su 'Voces de cine'. Cine en el Kursaal (9.00 y 22.00) y concierto gratuito en el Victoria Eugenia (13.00 horas)

24

El día de las estrellas, de Ryan Gosling a Timothée Chalamet

Lunes intenso en el Festival de Cine de San Sebastián. En Sección Oficial, 'Beautiful Boy', de Felix Van Groeningen, con el esperado joven valor Timothée Chalamet (en el fotograma, con Steve Carrell). Fuera de concurso, como proyección especial, 'Dantza', el particular documental de Telmo Esnal, y en la sección de Perlas llega Ryan Gosling, una de las estrellas del año, para presentar junto a Claire Foy 'Firts Man'. Kursaal ('Beautiful Boy', 9.00 y 22.00), Victoria Eugenia ('First Man', 19.00) y 'Dantza' (V.E., 22.15)

25

Reconocimiento a Judi Dench, la gran dama del cine británico

Nacida hace 83 años en la británica York, siete veces nominada al Oscar y ganadora de la estatuilla por 'Shakespeare in Love', Judi Dench ha compaginado sus filmes de culto con papeles populares como el personaje de 'M' en las películas de James Bond. Bench, la madre en busca de un hijo robado de 'Philomena' o la veterana artista de 'El exótico hotel Marigold', recibe el martes su premio Donostia. Gala en el Kursaal, a las 19.30, seguida de la proyección de 'Red Joan', de Trevor Nunn.

Gala del cine vasco

El mismo día, estreno de 'Dios no me perdona', de Josu Martinez, sobre Lezo Urreiztieta, y premio Zinemira a Ramon Agirre .

26

La 'Vision' de Juliette Binoche y Naomi Kawase

El miércoles 26 es el día de Juliette Binoche, que viene a concurso en una extraña película ambientada en Japón y dirigida por la realizadora nipona Naomi Kawase: es la historia de una francesa que viaja a aquel país en busca de una planta medicinal y conoce a un guarda forestal.Kursaal, 12.00 y 19.15,a concurso en Seccción Oficial.

La gala de EITB estrena 'Vitoria, 3 de marzo'

El teatro Victoria Eugenia acoge la tradicional gala de EITB con el estreno de 'Vitoria, 3 de marzo', la película de Víctor Cabaco que narra los sucesos de la capital alavesa en 1976 en los que murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía tras una larga huelga laboral. Gala de Euskal Irrati Telebista, teatro Victoria Eugenia, 21.30

27

Las 'perlas' de Cuarón y Audiard... y Pattinson

Dos directores de prestigio coinciden en 'Perlas' el jueves 27. El mexicano Alfonso Cuarón presenta su premiada 'Roma' y Jacques Audiard 'The Sisters Brothers'. Por la noche TVE estrena en su gala especial la serie 'Asesinato en la universidad',.. y el esperado Robert Pattinson protagoniza 'High Life' en el Kursaal. Gala TVE, Victoria Eugenia, 21.30

28

'Gigantes' de Urbizu y el 'Black' de Muguruza

La serie 'Gigantes', de Enrique Urbizu con Coronado, se presenta fuera de concurso en Sección Oficial del Zinemaldia. 'Black Is Beltza', de Fermin Muguruza, en Zinemira. Kursaal, 9.00 y 22.00, y Kursaal 2, 18.30, clausura de Zinemira

29

'Malos tiempos en el Royale', la clausura

'Bad Times al the Royale', de Drew Goddard, clausura fuera de concurso la Sección Oficial, con Jeff Bridges y Chris Hemsworth en el reparto. Será la película que complete la gala de clausura en la que serán entregados los galardones de un palmarés que estrena la 'estatuilla' de la Concha de Oro, más estilizada que la anterior, en línea con la nueva imagen del certamen. Ceremonia de clausura,auditorio Kursaal, 21.00

Bradley Cooper, el último invitado

Será la estrella de la recta final de esta 66 edición. Bradley Cooper, protagonista y director de 'A Star Is Born, vendrá a San Sebastián a presentar la película que clausura el ciclo Perlas. Cooper estará en la gala del Victoria Eugenia a las 18.15 para aropar personalmente la proyección del filme.

Clausura del ciclo 'Perlak',Victoria Eugenia, 18.15 horas