Costa-Gavras llega a San Sebastián para recoger el Premio Donostia Llegada del Premio Donostia al Hotel María Cristina. / ARIZMENDI 67 Zinemaldia - Festival de Cine de San Sebastián El realizador recogerá el galardón en el Teatro Victoria Eugenia, donde tendrá lugar la proyección especial de su último largometraje, 'Adults in the Room' INÉS RODRÍGUEZ Viernes, 20 septiembre 2019, 22:45

Puntual a la cita y vestido con un atuendo 'casual, Costa-Gavras acaparó este viernes todas las miradas a las puertas del María Cristina. El Premio Donostia pisó suelo donostiarra pasadas las nueve y media de la noche ante el fervor de los seguidores que aguardaban su llegada. Entregado, saludó a su público y posó para los medios gráficos. Es el primero de los tres Premios Donostia que se entregarán en esta 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián en llegar a la capital guipuzcoana.

El realizador recogerá este sábado de manos del director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, la máxima distinción honorífica del certamen en una gala en el Teatro Victoria Eugenia, donde tendrá lugar la proyección especial de su último largometraje, 'Adults in the Room (Comportarse como adultos)', adaptación de las memorias del exministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis. Este último no acudirá a la proyeción, según comunicaron a media tarde del viernes desde el propio Zinemaldia.

Según ha señalado, la ausencia de Varoufakis se debe «a compromisos de última hora». Sí asistirán a la proyección de la película basada en su libro de memorias el actor Christos Loulis, que interpreta al político griego en la gran pantalla; Valeria Golino, que encarna a su mujer Danae Stratou, y Alexandros Bourdoumis, que hace el papel del expresidente Alexis Tsipras.

Costa-Gavras es uno de los mayores exponentes del cine político y de denuncia social del último medio siglo. Buena parte de la veintena de títulos dirigidos por él han servido para poner el dedo en diversas llagas, ya sean las dictaduras, las purgas políticas, el racismo o los desastres provocados por el mundo financiero. Pero sobre todo, el principal tema de la filmografía del autor franco-griego es el de la persona enfrentada a la implacable maquinaria de un poder político omnímodo y devastador.