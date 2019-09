Yanis Varoufakis no asistirá a la gala del Premio Donostia a Costa-Gavras José Luis Rebordinos, director del Festival, entregará el galardón al cineasta antes de la proyección de su película 'Adults in the Room (Comportarse como adultos)' DV Viernes, 20 septiembre 2019, 18:24

El exministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, no asistirá a la proyección de 'Adults in the Room (Comportarse como adultos)', que tendrá lugar este sábado tras la entrega del Premio Donostia a su responsable, Costa-Gavras. El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, será la persona encargada de conceder al cineasta la máxima distinción honorífica del certamen.

Debido a compromisos de última hora, Varoufakis no podrá visitar mañana San Sebastián, como estaba previsto, para participar en la presentación de la película basada en su libro de memorias. Sí estarán Christos Loulis, que interpreta al político griego en la gran pantalla; Valeria Golino, que encarna a su mujer Danae Stratou, y Alexandros Bourdoumis, que hace el papel del expresidente Alexis Tsipras.

El protagonista de la jornada será Costa-Gavras (Loutra-Iraias, 1933), cineasta francés de origen griego a quien el Festival quiere reconocer como uno de los mayores exponentes del cine político y comprometido. Es autor de películas como Z (1969), Missing (Desaparecido, 1981), Music Box (La caja de música, 1989), Le couperet (Arcadia, 2004) o Le capital (El capital, 2012).

En 'Adults in the Room', que llegará a los cines el 18 de octubre, se acerca al efímero mandato de Yanis Varoufakis como ministro de Finanzas durante los primeros seis meses de 2015, en plena crisis financiera de Grecia. La película es una «tragedia» en el sentido clásico del término y retrata a un grupo de personas «atrapadas en una inhumana red de poder» y en el «círculo brutal de las reuniones del Eurogrupo, que impone a Grecia la dictadura de la austeridad».