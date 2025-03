Una redacción muy abierta: lectores en el 'corazón' de DV

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Jueves, 27 de marzo 2025, 00:03 Comenta Compartir

Fue una mañana especial en la redacción de El Diario Vasco: entre las mesas y los ordenadores donde se hace cada mañana el periódico se sentaban este miércoles decenas de suscriptores, estudiantes de Comunicación de Deusto, lectores y otros invitados. Y en la mesa donde habitualmente se sientan los responsables de DV ayer hablaba un invitado de excepción: Martin Baron, de quien repetimos que fue director de The Washington Post, pero antes del Miami Herald o The Boston Globe, «todos diarios 'locales' pese a tratarse de grandes urbes», según el propio Baron. «Estoy feliz en El Diario Vasco porque mi trayectoria profesional está vinculada al periodismo cercano», apuntaba Baron en su perfecto castellano a David Taberna, director de DV.

Resultó una clase de periodismo en directo, vivida desde dentro, en una redacción convertida en plató durante una horas para que la charla pudiera verse también a través de la web. Baron llegaba a Donostia acompañado de Fernando Belzunce, director general editorial de Vocento, desde Madrid, donde dio una charla en Abc, y antes de viajar a Bilbao, donde interviene este jueves de la mano de El Correo.

Baron recorrió con interés las instalaciones de DV y la colección histórica de portadas, y valoró «hablar en el seno de la redacción»

Baron se mostraba encantado de «conocer al fin el norte de España». «En Sevilla estuve aprendiendo castellano y a Madrid he viajado a menudo por trabajo, pero venir aquí arriba era mi asesignatura pendiente». Ya ha disfrutado de los paseos por La Concha y la gastronomía local y ayer se entusiasmó con Chillida Leku, que recorrió con Mikel Chillida como guía.

En su estancia en DV se veía especialmente motivado al periodista norteamericano en sus charlas con los estudiantes de Comunicación del campus donostiarra de Deusto. La fascinación fue mutua: los jóvenes agradecían «la sinceridad» de Baron. Las donostiarras Andrea Arruti y Sofía Maneiro y la irunesa Enara Elcano, todas de segundo curso, destacaban al salir que «Baron no solo ha criticado a Trump, también ha realizado autocrítica al reconocer que varios cientos de redactores pidieron su dimisión. Ha sido muy entretenido».

Otro alumno de segundo curso, Markel Ortueta, se declaraba «encantado» por una charla «muy directa, con testimonios de lujo de un periodista que ha vivido tan de cerca momentos tan importantes de su país». Estudiantes extranjeros que realizan su 'erasmus' en la universidad estos meses también estuvieron en DV, «en una iniciativa que no habíamos visto en otros lugares», según coincidían mientras conversaban con sus profesoras Miren Gutiérrez, Begoña Sanz Garrido y Miren Berasategi.

Los lectores, desde dentro

Al organizar la charla en el seno del periódico los responsables de DV querían «abrir la redacción a los lectores, como hicimos en varios momentos del año pasado durante la celebración del 90 aniversario», subraya David Taberna. Y por eso los lectores más fieles, los suscriptores, ocuparon las primeras filas para seguir la charla de Baron. «Ha sido todo un retrato de la situación que vive su país, y contado además de forma amena», resumía Luis Elícegui. «Una maravilla», apuntaba Ibon Pintado, otro suscriptor. «A mí me ha interesado especialmente porque viví varios años en Estados Unidos, pero pienso que a cualquier persona que siga de cerca la actualidad le habrá gustado», agregaba.

También se sumaron a la charla profesionales de otros medios e invitados atentos a la actualidad. Rosa Díez Urrestarazu, de ETB, subrayaba la oportunidad de escuchar de cerca «a un testigo y protagonista del periodismo norteamericano reciente, con tantas reflexiones tan bien fundadas». La historiadora del arte Montserrat Fornells, expresidenta de la Asociación de Amigos de San Telmo, también siguió con atención la charla de Baron. Fornells fue una de las invitadas que animó el coloquio posterior a la charla con su pregunta sobre el papel del Partido Demócrata frente al huracán Trump.

Imanol Galdos, directivo de Donostia Kultura, confesaba que fue suscriptor de The Washinghton Post hasta el cambio de su línea editorial, ese cambio que, según reveló Baron, hizo perder a cientos de miles de abonados al periódico. Galdos saludó personalmente al periodista en los corrillos formados en la redacción tras la charla. Porque hubo tertulias y también fotos de grupo del autor norteamericano con los estudiantes y con los asistentes.

Los jóvenes estudiantes destacaban «la sinceridad» del periodista: «Critica a Trump pero también se hace autocrítica»

Era un día distinto en el periódico y todo el equipo de El Diario Vasco se volcó en atender a los invitados, con el director David Taberna y el director general, Iñigo Martín, al frente. También estuvieron presentes el exdirector general, Fernando Berridi, y el exdirector, José Gabriel Mujika. ahora consejeros del periódico.

Baron, acostumbrado a la 'vida de redacción' aunque lleva años apartado del periodismo diario, recorrió con mucho interés las instalaciones del periódico, si bien dejó claro que para él el ejercicio activo de la dirección «es pasado» y prefiere dedicarse ya a la escritura reposada de libros. «Estoy pensando en el siguiente, aunque aún no he encontrado el tema que me motive para dedicarle tantas horas», revelaba a sus contertulios.

Martin Baron se detuvo en la exposición del DV Gunea que recoge algunas de las portadas más destacadas del periódico a lo largo de sus 90 años de historia y, como tantos otros de los presentes, valoró el hecho de que su charla fuera en la misma redacción donde cada día se construye el diario, aunque ayer el aspecto fuera distinto, con los focos apuntando al invitado y un dispositivo de cámaras y realización que permitió ofrecer la charla en directo a través de la web.

«Cambian los medios pero el periodismo sigue siendo el mismo, contar a la gente con cercanía y la mayor independencia posible lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en su mundo más cercano», señalaba Baron al salir a un grupo de estudiantes que le rodeaba como si fuese una estrella de rock. «Qué feliz me hace hablar con estos jóvenes que tanto entusiasmo desprenden para ejercer este oficio», se despedía el periodista estadounidense.

La 'crónica de una visita con charla' de los estudiantes Para muchos de los estudiantes de segundo curso Comunicación de Deusto era su primera visita a un periódico. Tuvieron oportunidad de recorrer la redacción y detenerse en el plató donde se realiza 'Goazen', el espacio audiovisual de DV ++dedicado a la actualidad txuri urdin. En la charla de Martin Baron tuvieron que tomar notas: sus profesores les han encargado contar sus impresiones, o al menos la crónica de la conversación del norteamericano con el director, como ejercicio para sus estudios.