Martin Baron defiende en DV la necesidad de un periodismo independiente ante el auge de dirigentes como Trump y el «pozo negro» de las redes

Ainhoa Muñoz San Sebastián Miércoles, 26 de marzo 2025, 12:52 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

La Redacción de El Diario Vasco se ha convertido este miércoles en el epicentro de una jornada muy especial protagonizada por Martin Baron. El exdirector del afamado diario estadounidense 'The Washington Post' ha visitado las instalaciones de este periódico para ofrecer una interesante charla centrada en los valores del periodismo y el vital papel que ejerce la prensa en las democracias, más si cabe en estos tiempos de incertidumbre donde los extremos van conquistando cada más terreno. «Hay futuro para el periodismo local, porque si tenemos una democracia hay necesidad para el periodismo independiente», ha señalado.

Rodeado de los propios redactores del periódico, además de periodistas que trabajan en Gipuzkoa, suscriptores de DV y varias decenas de estudiantes de Comunicación de la Universidad de Deusto, Baron ha puesto énfasis en la necesidad de proteger un periodismo independiente que busque siempre la verdad, alejado del intervencionismo político y las presiones de las grandes empresas para evitar que se impongan los intereses económicos frente a la información veraz. «La democracia necesita al periodismo y el periodismo necesita a la democracia», ha resaltado el prestigioso periodista, haciendo especial hincapié en los peligros del auge de perfiles políticos como el de Donald Trump.

Considerado uno de los periodistas más relevantes del siglo XXI, Baron ha presentado su libro 'Frente al poder' (Esfera de los Libros), todo un manual del buen periodismo. Acompañado por el director de El Diario Vasco, David Taberna, quien estuviera ocho intensos años al frente de 'The Washington Post' -fue antes director del 'Boston Globe' en el tiempo de la investigación periodística que destapó los abusos de la Iglesia católica y que inspiró la película 'Spotlight', ganadora del Oscar- ha arrancado su charla centrado en un discurso crítico contra Trump y su Administración.

Baron ha tildado al presidente de EE UU, con quien cenó en 2017 en la Casa Blanca junto con Jeff Bezos, de «matón». «Piensa como un mafioso», ha asegurado el periodista, que considera a Trump un hombre «transparente». «Es tal cual le vemos: un hombre sin empatía que siempre insulta a otras personas y solo le importa él mismo», ha continuado Baron, que ha asegurado que «antes de ser político, Trump valoraba más el dinero, y ahora valora más el poder».

Baron ha asegurado, además, que Trump «desprecia Europa» y que piensa que solo hay tres países importantes en el mundo: EE UU, Rusia y China. Y ha alertado de que «hay muchos políticos que han visto el éxito de Trump y han empezado a imitarle». Eso sí, ha considerado que, tarde o temprano, los seguidores de Trump acabarán sintiendo «el impacto directo de sus políticas si hay una recesión o un aumento de la inflación». «Vamos a ver un cambio en la mentalidad de los seguidores de Trump», ha augurado. Aunque todavía hoy, ha querido puntualizar, «existe un culto» a su personalidad.

Durante la hora y veinte que ha durado la charla, Baron -que ha asegurado que no trabajaría con Bezos, actual propietario de 'The Washington Post' quien, en los inicios, fue incluso «perseguido como enemigo político de Trump»- ha puesto énfasis en la importancia del buen periodismo en esta época donde se extienden las 'fake news' «como una mancha de aceite».

Así, ha destacado qué papel debe ejercer el periodismo cuando la verdad es cuestionable. «Es importante que fortalezcamos nuestras relaciones con el pública, nunca despreciar a nadie... Tenemos que cubrir y entender sus luchas y aspiraciones, fuera del campo de la política, para que ellos vean que entendemos sus vidas». Segundo, ha dicho, «tenemos que tener una política de transparencia radical». Y se ha explicado: «Deberíamos no solo relatar la información, si no mostrar y proporcionar al público los documentos, vídeos o audios para que ellos vean que no hemos sacado de contexto la información». Por último, ha destacado que ha habido un «cambio radical» en el consumo de información y que, por ello, la prensa tradicional -además de mantener sus valores troncales como verificar la información-, debe cambiar su forma de comunicarse y también, por qué no, aprender de los influencer para comunicar de una manera «más accesible e informal» aunque los temas a abordar sean más complicados.

Baron, que también ha defendido mantener una «relación profesional» con el poder, aunque siempre esté abierto a reunirse con políticos o empresarios para escucharles, ha alertado sobre las redes sociales. «Son un pozo negro», ha asegurado. «Los periodistas tienen derecho a tener su marca e identidad, pero sus opiniones en redes no pueden socavar la reputación de la institución», ha insistido. «Las redes sociales -ha reiterado- son un pozo negro y deberíamos tener cuidado; mantenerse de manera profesional y siempre cumplir con las directrices y las reglas del periódico».

Hacia el final de la charla, Baron ha recordado que la mayoría de su carrera ha trabajado para periódicos locales y regionales y que «hay futuro» para este modelo de prensa. «Es importante fortalecer sus vínculos con los lectores, el pueblo, y cubrir manera comprensiva sus vidas y tener una relación muy de confianza entre el periódico y el pueblo», ha dicho.

«Nunca hemos visto una democracia sin una prensa independiente», ha manifestado Baron, que ha defendido la libertad de expresión. Aunque ha alertado de que «para los aspirantes a autócratas, lo primero es reprimir la libertad de la prensa y después reprimir la libertad de expresión de todos los ciudadanos».

Así, y aprovechando la presencia de los estudiantes de Comunicación, Baron les ha animado a continuar con sus «ambiciones periodísticas» y que mantengan «los valores troncales de la profesión» y «reinventar la forma de comunicar». «Necesitamos las innovaciones en nuestra profesión», ha asegurado Baron, que ha abogado por «inventar nuevas formas de comunicarnos con la gente».

Por último, también ha hablado sobre la inteligencia artificial y su impacto no solo en los medios de comunicación, si no en la sociedad en general. Por ello, ha asegurado que es «una herramienta muy poderosa» para «ser más eficientes porque podría levantar cargas de trabajo». «Deberíamos aprovechar las ventajas de la herramienta», ha apostado. Aunque también ha sostenido que la inteligencia artificial también supone un «gran riesgo». «Vemos la difusión de imágenes falsas, audios falsos, mucha fabricación de informaciones... Y es posible que lleguemos a un momento en que el públicos no pueda distinguir falsedades de la verdad». Por ello, y ante este panorama «arriesgado y muy peligroso para la sociedad, la democracia y el periodismo», ha abogado por que «deberíamos pensar como medios cómo podemos colaborar en combatir las falsedades».