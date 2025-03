La cena clandestina de Baron, Trump y Bezos en la Casa Blanca: críticas, descalificativos y un codazo «Durante toda la cena, yo apenas hablé. Lo hizo casi todo el tiempo Trump, dirigiéndose siempre a Bezos, y para criticar al Washington Post, al que calificó de 'el peor periódico del país', mientras me daba un codazo», cuenta Martin Baron

Beatriz Campuzano San Sebastián Miércoles, 26 de marzo 2025, 15:04

Era junio de 2017, en la Casa Blanca. Trump lleva ya cinco meses en el poder y ya había sentenciado a la prensa. En una misma mesa se sentaron a cenar Donald y Melania Trump, Joshua Kushner junto a Jeff Bezos, Martin Baron y otros editores de The Washington Post. Nadie debía enterarse de esa cena clandestina y nadie tuvo conocimiento de ella hasta que años más tarde Baron lo hiciera público.

Tal y como ha contado el exdirector del Boston Globe y del Washington Post a la Redacción de El Diario Vasco cenó con el recién llegado a la presidencia a petición de Trump y no porque él tuviera interés. Por entonces, conocía al magnate como lo hacía todo el mundo: por sus intervenciones públicas, pero no personalmente.

Cuando recibieron la petición de acudir a esa cena clandestina tuvieron dudas. Consideraban que al participar Jeff Bezos en la cena podía dar la impresión de que el dueño de Amazon estaba involucrado en la cobertura de las noticias y temían que el «público supiera de esa cena y que pensara algo que no era así».

¿Qué sentido tenía entonces aquel encuentro secreto? «Seguramente el presidente consideró esa cena como un favor y esperaba algo a cambio. Pensaría que Bezos, dueño de Amazon, tenía mano en la cobertura que se hacía en las noticias», ha puntualizado.

Al final fueron y Trump, como no podía ser de otra manera, se retrató a sí mismo. «Durante toda la cena, yo apenas hablé. Lo hizo casi todo el tiempo Trump, dirigiéndose siempre a Bezos, y para criticar al Washington Post, al que calificó de 'el peor periódico del país', mientras me daba un codazo. Yo también quise darle un codazo, pero no lo hice», ha recordado.

Al día siguiente, ha relatado Baron, Trump llamó a Bezos para preguntarle: '¿Podrías hacer algo para que el periodismo sea más justo?' Bezos respondió que no se involucraba en las coberturas.