Martin Baron: «A Trump solo le interesa el poder y el dinero y desprecia a Europa»

Beatriz Campuzano San Sebastián Miércoles, 26 de marzo 2025, 13:33

El Donald Trump que vemos en sus comparecencias públicas es el Trump real. El presidente de Estados Unidos no engaña y solo tiene una cara, la que demuestra cada día. Es un «hombre transparente a quien solo le interesa el poder y el dinero y se comporta como un mafioso matón». Así de conciso ha sido el exdirector de The Washington Post, Martin Baron, durante su visita a la Redacción de El Diario Vasco.

Considerado uno de los periodistas más relevantes del siglo XXI, Baron ha retratado al mandatario estadounidense con quien cenó en 2017 en la Casa Blanca y ha dado unas claves a los asistentes a la presentación de su libro 'Frente al poder' para conocerle mejor.

Hay quien dice que aspira a ser un rey pero a juicio de Baron ese rango se queda corto. «Ese pensamiento minimiza sus aspiraciones. Yo creo que quiere ser emperador», ha detallado. «Es tal cual le vemos: un hombre sin empatía que siempre insulta a otras personas y solo le importa él mismo», ha continuado Baron, que ha asegurado que «antes de ser político, Trump valoraba más el dinero, y ahora valora más el poder».

Las palabras de Trump nunca son vacías. No lo fueron cuando se presentó como candidato a ocupar la Casa Blanca en 2017 y tampoco lo son ahora. No deja títere con cabeza. No entiende de mesura y crítica públicamente todo lo que vaya en su contra. «Habla abiertamente de sus ideas y nunca reconoce un error. Solo le importa lo suyo y los demás países no son tan imprtantes». Baron ha asegurado, además, que Trump «desprecia Europa» y que piensa que solo hay tres países importantes en el mundo: EE UU, Rusia y China. Y ha alertado de que «hay muchos políticos que han visto el éxito de Trump y han empezado a imitarle». Eso sí, ha considerado que, tarde o temprano, los seguidores de Trump acabarán sintiendo «el impacto directo de sus políticas si hay una recesión o un aumento de la inflación».

A Donald Trump, el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha sido sometido a juicio político dos veces por el Congreso y el primero al que se le han imputado diversos delitos graves, tampoco es fácil detenerle en su empeño por llevar a cabo sus ideas. «Es una persona que utiliza toda su fuerza para lograr sus objetivos, como se ha visto con los aranceles o con la retirada de fuerzas armadas. Solo una mala situación económica podría detenerle», ha augurado el prestigioso periodista. Será entonces, si es que se produce una crísis económica, cuando se produzca «un cambio en la mentalidad de los seguidores de Trump». Aunque todavía hoy, ha querido puntualizar, «existe un culto» a su personalidad.

La cena en la Casa Blanca

Durante la hora y media que ha durado la charla, una clase magistral de Periodismo, también ha habido tiempo para las anécdotas. Ante una Redacción atenta a sus palabras, Baron ha narrado las veces que el mandatorio estadounidense le llamó por teléfono a él o a Jeff Bezos para «quejarse» por algunas coberturas que hizo el periódico que entonces dirigía.

La primera tuvo lugar pocos días después de que Donald Trump, en 2017, les invitara a una «reunión clandestina» en la Casa Blanca. Al principio tuvimos dudas de si debíamos ir o no porque Bezos no estaba involucrado en nuestro periodismo y temíamos que el público supiera de esa cena y que pensara lo contrario».

Durante la cena, recuerda Baron, Trump, como es habitual, no dejó de hablar. «Se mostró encantador, aunque de manera superficial, y casi no hablé. Solo lo hizo Trump, que curiosamente, cada vez que criticaba a The Washington Post me daba un codazo. Llegó incluso a decir que era el peor periódico», ha relatado. Apenas unos días después del magnate levantó el teléfono para pedirle a Bezos, aún sabiendo que no estaba involucrado en las coberturas, que hicieran un periodismo más justo».

La otra vez que le llamó fue para protestar por un reportaje que le retrataba como «si fuera un niño. No me esperaba de un presidente de los Estados Unidos, que tiene otras responsabilidades, esa llamada y menos que dijera 'no soy un niño'». En otra ocasión también le contactó para echar la cupa a Bezos y a Amazon. «Yo le dije que no era verdad y usted lo sabe. No reaccionó bien a mi comentario, empezó a decir palabrotas y ya no he vuelto a hablar con él», ha contado.