«Es obvio que Bezos quería reparar su relación con Trump para evitar represalias a sus empresas»

Hubo un tiempo, durante la primera etapa de Donald Trump en la Casa Blanca, en que Jeff Bezos se erigió en enemigo público del presidente de los Estados Unidos. Así lo ha recordado este miércoles Martin Baron durante la charla que ha ofrecido en El Diario Vasco para hablar sobre el necesario papel que deben ejercer los medios de comunicación en estos tiempos convulsos.

«Durante el primer Gobierno de Trump, Bezos fue percibido como un enemigo político de Trump por una sola razón: la cobertura del 'Washington Post', porque hacíamos una cobertura muy agresiva, estábamos cavando profundo en lo que estaba ocurriendo en la Administración porque había muchos abusos de poder y violaciones de la ley», ha explicado el exdirector del diario estadounidense.

Baron ha asegurado que la redacción del 'Washington Post' ha seguido mantenido su independencia periodística tras la compra de la cabecera por parte de Jeff Bezos. «Sigue haciendo buen periodismo, sigue haciendo investigaciones del Gobierno de Trump y cada día tiene historias reveladoras sobre el Gobierno; además, también hay columnistas y editoriales que han criticado fuertemente a Trump», ha asegurado. No obstante, Baron ha lamentado que «Trump se está excediendo en sus poderes constitucionales y quiere más poderes».

Así, ha recordado que Trump, durante la campaña electoral antes de las presidenciales de 2024, dijo que «iba a vengarse de sus enemigos políticos y todo el mundo esperaba represalias por su parte». Por ello, ha dicho, «Bezos tiene mucho que perder». ¿Por qué? «Porque Amazon depende mucho de los contratos con el Gobierno». «Bezos tiene contratos para los servicios en nube y también su empresa espacial va a depender mucho de los contratos con el Gobierno», ha seguido relatando Baron, que ha considerado que es «obvio que Bezos quería reparar sus relaciones con Trump solamente para evitar las represalias, porque Trump podía haber hecho mucho daño a sus empresas».

El siguiente capítulo, tal y como ha relatado Baron, fue el siguiente: «Amazon aportó un millón de dólares a la ceremonia de inauguración de Trump tras la investidura» y fue exhibido en la tarima «como si fuera un trofeo». Además, según ha señalado, el empresario multimillonario «tomó la decisión de no publicar un editorial de respaldo presidencial» a Kamala Harris, la contrincante en las urnas de Trump. Algo que, tal y como ha señalado Baron, se hacía por primera vez -salvo una única excepción- en 50 años. «Él eliminó un editorial escrito por el personal respaldando a Kamala Harris».

Baron ha continuado relatando la relación Trump-Bezos, con quienes cenó en 2017 en la Casa Blanca. El dueño de Amazon hizo un peregrinaje a Mar-a-Lago, la mansión que Trump posee en Florida, y allí habló con su esposa, Melania Trump, sobre su documental, en la que ella misma sería la productora ejecutiva. «Dos semanas después, Bezos pagó cuarenta millones de dólares a esa producción, tres veces más que la oferta siguiente», ha asegurado Baron, quien ha reconocido que, tras la compra del 'Washington Post', Bezos anunció que «iba a limitar el rango de opiniones en la sección de Opinión» del periódico, «que iba a limitar las opiniones que tienen la misma ideología, su propia ideología». «Hay muchos columnistas que no entendían lo que quería decir y que pidieron una explicación de su nueva política, pero todavía no han recibido ninguna explicación de esa ideología», ha manifestado Baron, que ha asegurado que no trabajaría con Bezos y que, desde la publicación de su libro, 'Frente al poder', no ha vuelto a mantener ningún contacto con él.