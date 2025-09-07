ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao

Algo se barruntaba, rumores había, pero no por ello el anuncio de la tercera parte del espectáculo 'Mitoaroa' de ZETAK el 20 de junio ... de 2026 en San Mamés dejó de sorprender. Después de hacer suyo el Navarra Arena de Pamplona en enero y repetir éxito por tres noches seguidas en Illunbe con la precuela, el conjunto con Pello Reparaz a la cabeza va a por la trilogía. Cualquiera se atreve a aventurar que será la única fecha o que esto acabará aquí, eso sí. Habrá que esperar a cómo funciona la preventa, que se abrirá el 10 de septiembre. La venta general, por su parte, comenzará el jueves 11 a las 10.00 horas.

El primer runrún surgió este enero, en plenas entrevistas de balance de 'Mitoaroa' y tras el anuncio de Illunbe. En declaraciones a este medio Reparaz anunció: «A nivel estratégico hay un planteamiento y por ahora hasta Donostia puedo leer». También avanzó que la triple noche podía «servir de bisagra para lo que pueda venir». La idea volvió a coger algo de vuelo en las previas de los conciertos, ya que ZETAK ha solido aprovechar estas ocasiones para anunciar futuros eventos. 'Si no es la primera noche, sería en la segunda o tercera', se podría resumir.

La tarde-noche del viernes empezó a despejarse la duda, al menos para los más atentos de los 13.000 asistentes a la primera de las noches. En la entrada, junto a los cascos, se entregó un papel o ficha informativa. «Publicidad», dijeron algunos. La sorpresa o novedad de los auriculares para ofrecer «una experiencia íntima e inmersiva» en mitad de la multitud eclipsó todo lo demás. En su reverso había tres filas: en la primera 'Mitoaroa I', con el recinto, Navarra Arena, y la doble fecha, 2025-01-03/04; en la segunda 'Mitoaroa II', también con el recinto, Illunbe, y sus tres fechas, 2025-09-05/06/07. ¿Y en la tercera? Un hueco, aunque no del todo vacío, ya que en el espacio para el qué, el dónde y el cuándo, así como una especie de sinopsis del show, había un borrón. Un atisbo de texto que se intuía pero no se podía leer.

Desde sus inicios hace ya casi seis años los navarros han buscado «romper techos de cristal que se nos han impuesto de partida», por ejemplo eligiendo Illunbe para el fin de gira de 'Aaztiyen' y con el anuncio de San Mamés quieren dar «un paso más». Será el 20 de junio de 2026 y al igual que en ocasiones anteriores habrá dos tandas para conseguir entradas. Por un lado, el 10 de septiembre abrirá la preventa. Y el jueves 11, a las 10.00 horas, la venta general.