Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pello Reparaz, durante el primer concierto en Illunbe. Lobo Altuna

ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao

El conjunto navarro aprovecha el segundo concierto de Illunbe para anunciar que el 20 de junio de 2026 actuará en San Mamés

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:39

Algo se barruntaba, rumores había, pero no por ello el anuncio de la tercera parte del espectáculo 'Mitoaroa' de ZETAK el 20 de junio ... de 2026 en San Mamés dejó de sorprender. Después de hacer suyo el Navarra Arena de Pamplona en enero y repetir éxito por tres noches seguidas en Illunbe con la precuela, el conjunto con Pello Reparaz a la cabeza va a por la trilogía. Cualquiera se atreve a aventurar que será la única fecha o que esto acabará aquí, eso sí. Habrá que esperar a cómo funciona la preventa, que se abrirá el 10 de septiembre. La venta general, por su parte, comenzará el jueves 11 a las 10.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  2. 2

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  3. 3

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  4. 4 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  5. 5

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  6. 6

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  7. 7

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  8. 8

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  9. 9

    Hamarratz, la nueva aventura zumaiarra de Anne Agirre
  10. 10

    La Ertzaintza investiga a 11 personas más por los desórdenes públicos del 20 de julio en Azpeitia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao

ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao