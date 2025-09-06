Zetak o cuando los mitos vascos bajaron a la arena

Si el tiempo se dilata según la velocidad y la gravedad, también lo hace en la experiencia humana, torciéndose en el laberinto de la ... percepción. Nada resulta más relativo y escurridizo que lo que llamamos «hace poco». Lo sabía Einstein, y el pueblo de Arbizu lo sintetiza en una palabra: aaztiyen, que confirma esa relatividad con la fuerza de lo cotidiano.

Parece que fue 'hace poco' cuando Zetak anunció que traería su universo a Donostia. Aquel que nació en Arbizu, descendió hasta el río Arakil, y de ahí, se expandió hasta un Mitomundo ambientado en el siglo XV. Anoche, la plaza de toros Illunbe sonaba distinto. O, mejor dicho, apenas sonaba, retumbaba. 'Mitoaroa II', una propuesta escénica inédita, más teatral, por capítulos, diseñada específicamente para las dimensiones del recinto y pensada para escucharse con auriculares, ofrecía una experiencia íntima e inmersiva en mitad de la multitud, que sellaba una apuesta escénica sin precedentes. Otro suelo: de la pista a la arena y, con él, a una nueva dimensión de presencia. Un territorio virgen, marcado por el factor sorpresa, dispuesto a revelarse solo en el momento justo.

Los mitos nunca mueren, y en la arena cobraron vida. Fue el hilo conductor de una noche que convirtió el presente en un paso entre pasado y futuro, asegurando que las historias sigan vivas. El segundo capítulo de Mitoaroa habitaba en una realidad paralela, donde las criaturas mágicas de Euskal Herria —habitantes de la noche y del bosque, libres de leyes y normas— abandonaron la discreción de pueblos y plazas, y dejaron de ser leyenda para trasladarse al centro de la escena. Los seres mitológicos desterrados en el siglo XV regresaban a la vida ante miles de testigos.

Nuevo capitulo La precuela Mitoaroa II contó con un nutrido desfile de personajes mitológicos vascos

El espectáculo arrancó en formato cinematográfico y con 'Errepidean', la canción con la que también empezó todo en Zetak. Acompañado de sus excompañeros de Vendeta rodeó la plaza hasta que se encontró con el oso de cuernos de carnero Hartza de Ituren y Zubieta y ascendieron hasta el tejado por el exterior hasta que 'cayó' en el centro del escenario.

La 'noche de los nunca vistos' reunió a seres grotescos que interrumpían las canciones de Reparaz en un desfile de mitología popular que, por unas horas, cobró forma ante un público que lo reconoció como parte de su propio relato. Un auténtico bestiario mágico, donde cada criatura hallaba su lugar en la narrativa y los cencerros resonaban con la fuerza de un rito ancestral: despertar la tierra y ahuyentar a los malos espíritus.

Fue la noche en la que los mitos bajaron a la arena. La primera de las tres veladas consecutivas que se ofrecerán en Illunbe este fin de semana, y primera gran cita guipuzcoana de este calibre. Un arranque de casi tres horas de duración y con vocación de hito que convirtió la plaza en escenario de estreno que abrió un capítulo destinado a ser recordado. 'Mitoaroa II' llegó como precuela de lo visto en Iruña, ampliando el espectro del carnaval rural navarro a otros puntos de Euskal Herria: Uztaritz, Laguardia, Zalduendo... este último, el más antiguo de Álava.

«'Aaztiyen' es un disco que solo se podría haber escrito en Arbizu». Tal vez. Pero anoche, en Donostia, el eco multiplicó su alcance hasta la categoría de fenómeno. Para Zetak, ese 'hace poco' son apenas cinco años de trayectoria; para el euskera, en cambio, señala un tiempo todavía reciente en el que la lengua estaba relegada al silencio. Illunbe ofreció la imagen contraria: una plaza entera celebrando en euskera, con vocación de permanencia.

La puesta en escena, de nuevo, fue más que medio concierto en sí misma. Con la presencia de bailarines de Kukai, numerosos actores y actrices, músicos invitados, motivos carnavaleros, máscaras, todo ello entrelazado con un arsenal visual de pantallas y luces que envolvía a Illunbe en una especie de akelarre contemporáneo con un relato donde lo ancestral y lo electrónico danzaban juntos. Zetak convocó a los seres y los puso a danzar entre sintetizadores.

Illunbe dejó de ser plaza y se volvió círculo ritual. El escenario, planteado en 360 grados, borraba frentes y convertía el coso en un epicentro envolvente: un círculo compartido que obligaba a mirar desde cualquier ángulo.

Con el euskera como eje identitario y una denuncia previa que recordó a Gaza, la propuesta adoptó un tono más profundo y de mayor calado político con conversaciones entre vivos y muertos, y el mundo actual y ancestral. En apenas cinco años, la banda liderada por Pello Reparaz ha logrado que su proyecto musical adquiera otra dimensión: de ser una apuesta novedosa, experimental y localizada, ha pasado a convertirse en un fenómeno cultural de masas, capaz de llenar grandes recintos, llegar a distintas generaciones y situar el euskera en el centro de un discurso artístico que trasciende lo meramente musical. De nuevo abogó por la recuperación de la mitología vasca y la puesta en escena de la danza, la mezcla de instrumentos tradicionales bañados de sintetizadores.

El setlist sostuvo la columna vertebral del espectáculo 2025 con canciones de sus tres discos, nuevas versiones, mixes, grandes invitados y transiciones con percusión. Treinta minutos después de la apertura, sucedían 'Aralarko dama' y 'Kaliza hau' con interpretaciones de actores y miembros de Kukai, y un 'Zu' que encendió una fiesta electrónica que con un theremín sonando llevó a Reparaz a jugar con sus sintes.