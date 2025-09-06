Sua gasolinarekin itzaliz, Illunbeko lehen round-a Pello Reparazen alde
Narratibak musikak baino pisu gehiago izan zuen gauean XV. mendera bidaiatu zuten ikusleek mitologiaren laguntzaz Inkisizioari aurre egiteko
Donostia
Larunbata, 6 iraila 2025, 02:00
Urtarrilean Iruñea bere eginda, zer eman zezakeen atzo ZETAKek 'hemen gaude' esateko? Argi zegoen hasiera lehergarria izan behar zela eta, dedio, ez zuen ezer gorde Pello Reparazek 150 gonbidatu eta haien eskutik hasi zuen emanaldia. «Festa kolektiboa» esan baino, egin edo bihurtu zuten nafarrek. Bazuten erronka, urduritasuna nabaritu eta txistu batzuk –ezin gezurrik esan– entzun zirelako. Harik eta bufoiz jantziriko Aitziber Garmendiak –ikaragarria– ZETAKek asmatu eta Illunbeko 'Mitoaroa II'n zabaldu duen «fikziozko munduaren» konstituzioa, arautegia edo dekalogoa errezitatu zuen. Esaterako: «Ozen kantatzea eskertzekoa da, beti notekin asmatzen ez bada ere».
Esan eta egin, txispa piztu zelako; 'Gora Palestina askatuta' aldarriak eta hasierako energiak, akelarrea. Nostalgia kolpearen ostean –polita Vendettakoak han ikustea–, Illunbekoa hasi baino ordu batzuk lehenago iragarri bezala «amildegitik erori» eta 13.000 ikusleek XV. mendera bidaiatu zuten. Enrike Solinisen doinuak funtsezko izan ziren hartarako. Ez ziren aro gozoak euskaldunentzat, Inkisizioa oroituko du irakurleak, eta indartsu sentiarazi zuen Josean Bengoetxeak. Hark bezala, ederki gorpuztu zituen garaiaren gogorrak Javier Botetek.
Mitologia kontakizunetan oinarritua dela esan ohi da, bat Botet ez bada noski. Ahotsik baliatu gabe kontatu zuena kronika osoa betetzeko nahiko litzateke-eta, Kukai Dantza Taldearekin edo Reparazekin izandako interakzioa literatura onenak ez dakit hain ondo sentiaraziko zuen.
Mugikorra beti eskuan dugun aro honetan eta atentzioak 15 segunduro ihes egiten digun aro honetan, amu mordoa eman zizkion Reparazek ikusleari. Sua gasolinarekin itzali zuen. Oholtzan, 360 graduko eszenatokia proposatuz eta lllunben zehar egindako bidaiak gertu sentiaraziz lau pantaila erraldoien bitartez. «Astra maitea» ez zen falta izan, ez.
Festa kolektiboa
Festa kolektiboa esan ez, festa kolektibo egin zuen. Aholkurik ematea zilegi balitzait, kendu kaskoak uneren batean. Karaoke kolektiboa. Erokeria hutsa. Ikusleak oso gertu izan ziren une oro. Iruñean bezala, euskal dantza taldeak ere oso presente izan ziren. Tarteka Reparaz inguratuz, besteetan bigarren planoan. Ia mitologiako pertsonaiak bezainbeste herria agintzen zutenei aurka egiteko. Esan zuen ia «zer egin» baino «nola egin» zuela obsesio nafarrak. Hilabeteetako lana halakoetan nabaritu zen, emanaldia zein ongi zegoen josia narratiba osatzeko.
Eta narratiba horretan, azken boladan jaso dituen kritikak XV. mendeko pertsonaien ahotsetan ere jarri zituen «Zu ere monstruoaren parte zara, zure burua salbatzailetzat hartuz gainera». Edota «Zure burua onartu arte ez duzu inor salbatuko. Are gutxiago zure burua».
Lehia aurkeztuta, nor gailenduko den jakiteko bi gau falta. Mitologia ZETAKekin da, hori bai.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.