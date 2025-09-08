Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del increíble escenario 360 ideado por ZETAK para el espectáculo de este fin de semana.

Imagen del increíble escenario 360 ideado por ZETAK para el espectáculo de este fin de semana. Sara Santos

El tercer 'Mitoaroa' de ZETAK se situará en un futuro distópico en 2084

El conjunto navarro completará la trilogía sobre la mitología vasca y navarra el 20 de junio de 2026 en San Mamés

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El «cambio», buscar lo nuevo, «apostar, arriesgar» y, sobre todo, buscar «opciones para vivir experiencias» distintas es parte del «ADN ZETAK», reivindicaba este fin de ... semana Pello Reparaz y, según parece, el grupo navarro volverá a cumplir su palabra con 'Mitoaroa III'. Nada más terminar el segundo de los conciertos de 'Mitoaroa II' anunció la cita y el lugar para completar la trilogía, el 20 de junio de 2026 en San Mamés, y en declaraciones posteriores a EiTB avanzó que el nuevo espectáculo se situará «en un futuro distópico», concretamente en 2084, como homenaje al libro '1984' publicado por George Orwell. «Siempre he sido un gran fan y le haremos referencia», añadió.

