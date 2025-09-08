El tercer 'Mitoaroa' de ZETAK se situará en un futuro distópico en 2084

El «cambio», buscar lo nuevo, «apostar, arriesgar» y, sobre todo, buscar «opciones para vivir experiencias» distintas es parte del «ADN ZETAK», reivindicaba este fin de ... semana Pello Reparaz y, según parece, el grupo navarro volverá a cumplir su palabra con 'Mitoaroa III'. Nada más terminar el segundo de los conciertos de 'Mitoaroa II' anunció la cita y el lugar para completar la trilogía, el 20 de junio de 2026 en San Mamés, y en declaraciones posteriores a EiTB avanzó que el nuevo espectáculo se situará «en un futuro distópico», concretamente en 2084, como homenaje al libro '1984' publicado por George Orwell. «Siempre he sido un gran fan y le haremos referencia», añadió.

No es el único detalle desgranado, ya que como se pudo ver impresionado en las pantallas gigantes de Illunbe, el show lleva de apellido 'Mariren etorrera', personaje fundamental en la mitología vasca y que ya ha tenido presencia en la música de ZETAK en el disco 'Aaztiyen' (2023). Sobre todo en la canción 'Aralarko dama', uno de los sobrenombres de Mari, pero también en la colaboración de Neomak, 'Eguzkiloreak', donde se la nombra como 'Anbotoko dama'. De ahí, el subtítulo del show, pues el significado se podría traducir como «llegada», pero también como «aparición» o «advenimiento».

No detalló nada más Reparaz, solo que ZETAK seguirá «la misma línea» que 'Mitoaroa I' o 'Mitoaroa II'. Lo mismo al ser preguntado por futuros pasos. «Estamos disfrutando la creación, es algo precioso». El de Arbizu dice estar «centrado en San Mamés, ahí tengo el foco. En la narrativa, en crear otra historia potente, profunda, cañera, a veces dura, pero con significado, con contenido». Cualquiera se atreve a aventurar que será la única fecha o que esto acabará aquí, eso sí. Habrá que esperar a cómo funciona la preventa, que se abrirá el miércoles. La venta general, por su parte, comenzará el jueves 11 a las 10.00 horas.

Si con la triple noche de Illunbe se ha refrendado que los shows de ZETAK están cuidados al milímetro, la comunicación y el marketing de 'Mitoaroa III' tampoco se han quedado atrás.

El primer runrún surgió este enero, en plenas entrevistas de balance de 'Mitoaroa' y tras el anuncio de Illunbe. En declaraciones a este medio, Reparaz anunció: «A nivel estratégico hay un planteamiento y por ahora hasta Donostia puedo leer». También avanzó que la triple noche podía «servir de bisagra para lo que pueda venir». La idea volvió a coger algo de vuelo en las previas de los conciertos, ya que ZETAK ha solido aprovechar estas ocasiones para anunciar futuros eventos. 'Si no es la primera noche, sería en la segunda o tercera', se podría resumir.

La tarde-noche del viernes empezó a despejarse la duda, al menos para los más atentos de los 13.000 asistentes a la primera de las noches. En la entrada, junto a los cascos, se entregó un papel o ficha informativa. «Publicidad», dijeron algunos. La sorpresa o novedad de los auriculares para ofrecer «una experiencia íntima e inmersiva» en mitad de la multitud eclipsó todo lo demás. En su reverso había tres filas: en la primera 'Mitoaroa I', con el recinto, Navarra Arena, y la doble fecha, 2025-01-03/04; en la segunda 'Mitoaroa II', también con el recinto, Illunbe, y sus tres fechas, 2025-09-05/06/07. ¿Y en la tercera? Un hueco, aunque no del todo vacío, ya que en el espacio para el qué, el dónde y el cuándo, así como una especie de sinopsis del show, había un borrón. Un atisbo de texto que se intuía pero no se podía leer.

Desde sus inicios hace ya casi seis años los navarros han buscado «romper techos de cristal que se nos han impuesto de partida», por ejemplo eligiendo Illunbe para el fin de gira de 'Aaztiyen'. Y con el anuncio de San Mamés quieren dar «un paso más». Será el 20 de junio de 2026 y al igual que en ocasiones anteriores habrá dos tandas para conseguir entradas. Por un lado, el miércoles abrirá la preventa. Y el jueves 11, a las 10.00 horas, la venta general.