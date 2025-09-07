Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pello Reparaz durante el espectáculo de este sábado en Illunbe.

Ver 16 fotos
Pello Reparaz durante el espectáculo de este sábado en Illunbe.

Zetak convierte la música en puro mito

'Mitoaroa II' ofreció una síntesis perfecta de ritual, euforia, drama y comunión. Zetak, fieles a su universo sonoro y teatral, demostraron una vez más su virtuosismo escénico.

Pablo de León

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:11

Lo vivido este fin de semana en Ilunbe de la mano de Zetak con su «Mitoaroa II» es sin lugar a dudas el acontecimiento artístico ... del año. Un espectáculo tan hipnótico como ambicioso, donde el grupo propuso una experiencia sensorial completa. Lo más llamativo —y arriesgado— fue la entrega de auriculares al público para seguir el concierto, una elección que convierte el show en un acto íntimo a pesar de su escala masiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  2. 2

    Una sanción da el triunfo a Zierberna y pone a Orio contra las cuerdas
  3. 3

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  4. 4 Entrenadores apuntan a la organización: «Estamos viviendo la inquisición en la Bandera de la Concha»
  5. 5

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  6. 6 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  7. 7

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  8. 8

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  9. 9

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  10. 10 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zetak convierte la música en puro mito