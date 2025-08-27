La emotiva despedida de una amiga íntima de Verónica Echegui: «Hay que decirle a la gente que quieres que la quieres» Silma López le dedica unas tiernas palabras a la actriz recientemente fallecida por un cáncer

La comunidad cinematográfica y amigos continúan despidiéndose de Verónica Echegui, fallecida este domingo. Entre las numerosas muestras de cariño y pesar, destaca el emotivo adiós de Silma López, amiga íntima y compañera de profesión, quien ha compartido un conmovedor mensaje en el que revela la intensidad de su relación y el vacío que deja la partida de Echegui. Sus palabras se suman a la emoción manifestada por Dani Martín, coprotagonista de la primera película de la madrileña, 'Yo soy la Juani'.

En un texto cargado de «congoja» y «amor», Silma López, quien se autodenomina «relativamente nueva» en la vida de Verónica, describe cómo, «por casualidad o por regalo», sus caminos se cruzaron para jugar a ser las mejores amigas, una conexión que trascendió la ficción. López evoca imágenes preciosas y recuerdos que «rebasan amor»: desde confesarle a Echegui su embarazo, siendo la primera en saberlo, hasta los incontrolables ataques de risa, una risa «más contagiosa que la palabra contagiosa» que dejaba «víctimas de risa a su paso».

Rememora Silma López, protagonista de 'Valeria' o 'Física y Química', una conversación en la que ambas se dieron cuenta de que una amiga en común, Ángela, era una estrella no por sus títulos o carrera, sino por hacer sentir especial a quienes la rodeaban. «Eso eres tú. Una estrella», afirma López, asegurando que Echegui se ha quedado «impresa» en ella para siempre, alguien «de quien no te olvidas».

La actriz no esconde su enfado y egoísmo ante la pérdida, cuestionando por qué alguien «tan inspirador, tan genuino» se tiene que ir: «Por qué se tiene que ir alguien tan inspirador. Tan genuino. Miro nuestros mensajes. Escucho tus notas. Miro nuestras fotos. Me pongo egoísta. Yo quiero que estés que estés que estés. Hay tanta gente que debería morir y no lo hace que no puedo soportar que lo hagas tú».

La actriz describe cómo, tras esa oleada de tristeza, se queda «deshinchada, blanda», pero al volver a lo vivido, a lo dicho y escuchado junto a Echegui, siente cómo la propia Verónica «vuelve a llenar ese globo de aire. De vida. Dentro de mi estás llena de vida. Te quiero Vero». El mensaje concluye con la reflexión sobre una «onda expansiva de amor» que Echegui también es, y la «necesidad imperiosa de decirle a la gente que quieres, que la quieres», un legado que Silma también se lleva. Además, López menciona en una posdata una anécdota junto varios amigos en la que «todos queríamos estar en la foto».

Verónica Echegui falleció el domingo 24 de agosto a los 42 años de edad, tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Se ha confirmado que la actriz madrileña libraba una dura batalla contra el cáncer, específicamente cáncer de ovario según algunas informaciones. Su lucha se mantuvo en la más estricta intimidad, un hecho que sorprendió incluso a muchos de sus colegas y allegados más cercanos. El actor Daniel Guzmán, con quien trabajaba en un proyecto, reveló que Echegui le pidió expresamente ser «muy discreto» sobre su estado de salud. La periodista Paloma Barrientos, en el programa TardeAR, explicó que la actriz no lo llevaba en secreto, sino en la intimidad debido a los tratamientos, y que continuó con proyectos profesionales cuando su salud lo permitía.

Nacida en Madrid en 1983, bajo el nombre de Verónica Fernández de Echegaray, la actriz era hija de un ingeniero y una abogada y desde niña tuvo claro su deseo de dedicarse a la interpretación. Su carrera despegó en 2006 con su papel protagonista en 'Yo soy la Juani', dirigida por Bigas Luna, un rol para el que fue seleccionada entre casi 3.000 candidatas. Esta actuación le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación.

A lo largo de su prolífica trayectoria, Echegui acumuló cuatro nominaciones más a los Premios Goya y, en 2022, se alzó con el galardón a Mejor Cortometraje de Ficción por «Tótem Loba», un trabajo que también dirigió y guionizó. Participó en destacadas producciones como 'El patio de mi cárcel', 'Katmandú, un espejo en el cielo', 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas' y tuvo una incursión en Hollywood con 'The Cold Light of Day', junto a Bruce Willis.

En el ámbito personal, Echegui mantuvo una relación de más de una década con el actor Álex García, a quien conoció durante el rodaje de 'Seis puntos sobre Emma' en 2010. Aunque su relación sentimental concluyó en 2023, mantuvieron una estrecha amistad. La pareja se caracterizó por un estilo de vida alternativo y cercano a la naturaleza, instalándose en una finca en la sierra de Madrid donde cultivaban un huerto y practicaban yoga.

Álex García se ha mostrado estos días abatido por la muerte de Verónica Echegui, presente en la capilla ardiente en el Tanatorio de La Paz de Madrid. por este punto han pasado numerosos amigos y compañeros de profesión.

Precisamente en una de sus últimas apariciones públicas, en junio, al presentar la serie 'A Muerte', Verónica Echegui reflexionó sobre el sentido de la muerte, señalando que «no afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar. Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento».