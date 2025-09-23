Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un presunto delito de explotación sexual

El responsable de un club de alterne de Aduna, un varón de 66 años, fue detenido este lunes por la Ertzaintza por un presunto delito ... de explotación sexual a una trabajadora a la que intentó agredir sexualmente. La mujer demandante ha denunciado también un trato degradante e inducción al consumo de sustancias estupefacientes.

La Ertzaintza tuvo conocimiento el sábado por la tarde de un supuesto caso de explotación sexual en un local de alterne ubicado en la localidad de Aduna. Según se pudo conocer a través de la denuncia de una trabajadora, en el local donde se ejerce la prostitución, las condiciones laborales eran de explotación. El responsable del local exigía la realización de servicios durante horas seguidas sin descanso y obligándolas a realizar trabajos en contra de su voluntad.

Asimismo, según la víctima, el trato en general hacia las personas trabajadoras era degradante y, en una ocasión, la intentó agredir sexualmente, pudiendo zafarse y escapar de la habitación. Incluso, según su versión, en el local se estaría facilitando sustancias estupefacientes tanto a los clientes como al personal que trabaja allí.

La situación de vulnerabilidad condujo a la víctima a soportar situaciones difíciles y denigrantes durante varios meses por miedo a represalias, hasta que el pasado sábado se decidió a denunciar los hechos.

Los agentes encargados del caso iniciaron las investigaciones para comprobar los hechos denunciados y procedieron el lunes por la mañana a la detención del responsable del local, de 66 años, como presunto autor de los delitos de prostitución e intento de agresión sexual.

Segunda detención en 13 meses en Aduna

En apenas algo más de un año es la segunda vez que las autoridades policiales detienen al dueño de un club de alterne en Aduna. En agosto de 2024 la Policía Nacional detuvo al dueño del club Txapela, un hombre que ahora tiene 66 años, en la misma localidad guipuzcoana acusado de explotar sexualmente a 18 mujeres e investigó a su pareja sentimental por su presunta participación en delitos contra los derechos de los trabajadores y otros de prostitución coactiva en el interior del local, donde también era habitual el consumo de estupefacientes y se traficaba con drogas.

En aquella ocasión los encargados de llevar a cabo la investigación se entrevistaron en privado con cada una de las trabajadoras, que coincidían en sus relatos: el club abría las 24 horas del día y para poder trabajar allí debían contratar una 'plaza' en el local por un periodo mínimo de 21 días, tiempo durante el que debían abonar 20 euros por jornada. Según la versión de estas mujeres, además, debían pagar 10 euros por cada servicio de media hora por el que cobraban 60 euros, teniendo que desembolsar el doble (20 euros) por los servicios de una hora por los que facturaban 120 euros. En cuanto a las copas a las que los clientes les invitaban, el club también se llevaba el 50%.

Los investigadores también certificaron que en el local era habitual el consumo de sustancias estupefacientes entre los clientes, como en el caso ocurrido estos pasados días investigado por la Ertzaintza.

Por eso mismo, el dueño del local de alterne, que tiene ahora 66 años y ya había sido detenido previamente por hechos similares, fue acusado de ser el autor de delitos relativos a la prostitución, de agresión sexual, contra los derechos de los trabajadores y de tráfico de drogas. La Ertzaintza no ha confirmado que se trate de la misma persona.