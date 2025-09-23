Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En agosto del año pasado la Policía Nacional detuvo al dueño de un club de alterne de Aduna. (Imagen de archivo) P. N.

Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un presunto delito de explotación sexual

Una trabajadora ha denunciado la situación después de sufrir por parte del hombre, de 66 años, un intento de agresión sexual. El año pasado la Policía Nacional también realizó un arresto de características similares en la misma localidad guipuzcoana

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:35

El responsable de un club de alterne de Aduna, un varón de 66 años, fue detenido este lunes por la Ertzaintza por un presunto delito ... de explotación sexual a una trabajadora a la que intentó agredir sexualmente. La mujer demandante ha denunciado también un trato degradante e inducción al consumo de sustancias estupefacientes.

