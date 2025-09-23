Ingresa en prisión un hombre «con extenso historial delictivo» por apuñalar a otra persona en Ordizia

Un hombre de 49 años «con un extenso historial delictivo» que apuñaló a otro en agosto en Ordizia ha sido arrestado por la Ertzaintza y ... ha ingresado en la prisión de Martutene, Donostia. Los hechos ocurrieron en un domicilio particular y no ha sido hasta ahora cuando los agentes le han localizado y detenido, no sin propinar golpes y patadas a los ertzainas y al vehículo policial en el momento de la detención.

El arrestado y la víctima forcejearon por la apropiación indebida de un teléfono móvil en un domicilio particular, razón por la que el agresor sacó un cuchillo y asestó una puñalada en el abdomen a la víctima. Se llevó el dispositivo. Los sanitarios de emergencia evacuaron al herido a un centro hospitalario con una fuerte hemorragia mientras los agentes iniciaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

La investigación llevada a cabo permitió identificar y localizar al autor del apuñalamiento el domingo por la noche en Ordizia. Según ha transmitido la Ertzaintza en una nota emitida este martes, el agresor opuso total resistencia, propinando golpes y patadas a los agentes intervinientes en su detención y al vehículo policial en el que fue trasladado a dependencias policiales. Está acusado de un delito de lesiones con arma blanca y tras las diligencias oportunas, el detenido, con un extenso historial delictivo según ha señalado la Ertzaintza, fue puesto a disposición judicial, siendo el Juez de Guardia quien ha decretado su ingreso en prisión.