Ingresa en prisión un hombre «con extenso historial delictivo» por apuñalar a otra persona en Ordizia

Los hechos ocurrieron en agosto en un domicilio particular por la pelea por un teléfono móvil y el varón de 49 años fue localizado y arrestado el domingo

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:49

Un hombre de 49 años «con un extenso historial delictivo» que apuñaló a otro en agosto en Ordizia ha sido arrestado por la Ertzaintza y ... ha ingresado en la prisión de Martutene, Donostia. Los hechos ocurrieron en un domicilio particular y no ha sido hasta ahora cuando los agentes le han localizado y detenido, no sin propinar golpes y patadas a los ertzainas y al vehículo policial en el momento de la detención.

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  6. 6 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio

Te puede interesar

